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Вячеслав Грозный
Вячеслав Грозный
Украина
12 июля 1956 (70)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Журналист Кожахмет: «Экс-тренера «Спартака» Грозного «Шахтер» К завтра отправит в отставку»
2020.06.14 13:46
31
Грозный: «Руководству РЖД было бы корректно автоматически продлить контракт Семина на пять лет»
2020.04.27 17:56
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Экс-тренер «Спартака» Грозный: «В Россию пока ни ногой»
2018.12.19 06:18
20
Грозный видит в «Спартаке» Романцева или Венгера
2018.10.23 09:32
46
Грозный возглавил киевский «Арсенал»
2018.10.02 06:18
Грозный: «Кто назвал Семина сбитым летчиком, пусть закроется!»
2017.12.25 10:30
19
Грозный: «На чемпионство повлияет матч между «Локомотивом» и «Спартаком»
2017.12.25 06:51
2
Грозный: «Сегодня «Спартак» ни в чем не уступает «Ливерпулю»
2017.12.06 08:40
10
Грозный: «Амкар» был ближе к победе в матче со «Спартаком»
2017.10.22 06:19
5
Грозный верит в помощь Марлоса в выходе Украины на ЧМ-2018
2017.10.06 08:10
4
Грозный рассказал о своем уходе из тбилисского «Динамо»
2017.02.21 08:45
2
Грозный покинул пост главного тренера тбилисского «Динамо»
2017.02.13 09:52
Грозный: «Депай может выиграть со «Спартаком» золотые медали, а потом вернуться в Англию»
2016.11.26 07:31
37
Грозный верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне
2016.11.26 06:49
4
Грозный: «Думаю, Промес уже смотрит в сторону чемпионата Англии»
2016.11.26 06:17
2
Грозный: «Были и другие варианты, однако выбор пал на «Динамо»
2016.10.26 10:07
2
Фото
Грозный – главный тренер тбилисского «Динамо»
2016.10.25 22:22
3
Бывший наставник «Спартака» Грозный может возглавить тбилисское «Динамо»
2016.10.23 08:52
1
Грозный: «Зе Луиша на острие атаки «Спартака» могут заменить Попов или Джано»
2016.10.17 22:13
3
Грозный: «Думаю, «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство до конца»
2016.10.08 11:13
18
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Грозный: «Спартак» в этом сезоне будет биться за золото»
2016.08.04 20:52
18
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Грозный: «Спартак» получил в лице Аленичева абсолютно идеальную кандидатуру»
2016.03.09 21:27
9
Грозный: «Если хоть один игрок будет общаться с прессой, я его выгоню из команды»
2016.02.28 10:40
3
Грозный: «Тактика против «Шахтера»? Мне б 11 человек собрать»
2015.07.30 17:45
12
Грозный: «Задачи «Говерлы»? Халка вот уже пригласили»
2015.07.23 09:40
8
Грозный: «В «Говерле» много игроков, которых никто не знает. Даже я»
2015.07.09 10:53
14
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
5
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