Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грозный: «Зе Луиша на острие атаки «Спартака» могут заменить Попов или Джано»

Грозный: «Зе Луиша на острие атаки «Спартака» могут заменить Попов или Джано»

17 октября 2016, 22:13
3

По мнению экс-тренера «Спартака» Вячеслава Грозного, заменить травмированного нападающего Зе Луиша на острие атаки красно-белых смогут хавбеки Ивелин Попов или Джано. Напомним, африканец получил повреждение в матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). По предварительным данным сроки его восстановления могут составить порядка трех недель.

– Перед матчем с «Ростовом» говорил, что Промес – очень большая потеря для «Спартака». Он и Зе Луиш – системообразующие футболисты. Без них сложно представить команду. С другой стороны, «Спартак», зная необходимость играть и за себя, и «за того парня», включит дополнительные резервы. Теперь кому-то предоставится отличный шанс проявить себя.

– Кому именно?

– У красно-белых – талантливая молодежь. Правда, в таких ситуациях чаще ставят на проверенных бойцов.

– Кем можно заменить Зе Луиша?

– Попов имеет навыки игры чистого нападающего. Он и в сборной Болгарии так выступал. Ивелин не подведет. Может быть, «Спартак» сыграет с «ложной девяткой», это удобный вариант. Помимо Попова, Джано может занять такую позицию. Для соперников же это, наоборот, неудобно – непонятно, кого держать. Для защитников ЦСКА – это настоящая проблема, они рослые, любят борьбу. Против легкого, маленького нападающего играть будет сложно. Зе Луиш для них был бы лучше.

– Промес еще травмирован, но может получить шанс сыграть с ЦСКА. Стоит ли форсировать его восстановление?

– Если Квинси будет готов, его выпустят на поле. Может, на 45 или 60 минут. Он очень важен. В таком случае именно он займет место центрального нападающего. Но сомневаюсь, что он подойдет к игре с ЦСКА в полной боевой готовности. Медики не станут рисковать и выпускать нездорового Промеса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Попов Ивелин Зе Луиш Грозный Вячеслав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1476733041
БОЮСЬ РАВНОЦЕННОЙ ЗАМЕНЫ НЕ НАЙТИ , У ЗЕ ЛУИШ И ПРОМЕСА ПОЯВИЛОСЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ , ТЕПЕРЬ ВСЕ НАИГРЫВАТЬ ПО НОВОЙ ( ДА И ПОПОВ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ , ИГРА НЕ СТАБИЛЬНА )
Ответить
Aztec58
1476735287
Мнение постороннего человека, ага.
Ответить
momwig_
1476771603
Бред. Ну какой Джано - замена Зе Луишу? Это даже смешно )))) Да и Попов - не нападающий совсем, в штрафной он вообще теряется, "продавить" - тоже не его тема. В том и беда, что скамейки у нас считай что совсем нет - хоть в нападении хоть в защите кто выбывает - сразу форс-мажор.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
4
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
4
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+