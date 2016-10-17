Грозный: «Зе Луиша на острие атаки «Спартака» могут заменить Попов или Джано»

По мнению экс-тренера «Спартака» Вячеслава Грозного, заменить травмированного нападающего Зе Луиша на острие атаки красно-белых смогут хавбеки Ивелин Попов или Джано. Напомним, африканец получил повреждение в матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). По предварительным данным сроки его восстановления могут составить порядка трех недель.

– Перед матчем с «Ростовом» говорил, что Промес – очень большая потеря для «Спартака». Он и Зе Луиш – системообразующие футболисты. Без них сложно представить команду. С другой стороны, «Спартак», зная необходимость играть и за себя, и «за того парня», включит дополнительные резервы. Теперь кому-то предоставится отличный шанс проявить себя.

– Кому именно?

– У красно-белых – талантливая молодежь. Правда, в таких ситуациях чаще ставят на проверенных бойцов.

– Кем можно заменить Зе Луиша?

– Попов имеет навыки игры чистого нападающего. Он и в сборной Болгарии так выступал. Ивелин не подведет. Может быть, «Спартак» сыграет с «ложной девяткой», это удобный вариант. Помимо Попова, Джано может занять такую позицию. Для соперников же это, наоборот, неудобно – непонятно, кого держать. Для защитников ЦСКА – это настоящая проблема, они рослые, любят борьбу. Против легкого, маленького нападающего играть будет сложно. Зе Луиш для них был бы лучше.

– Промес еще травмирован, но может получить шанс сыграть с ЦСКА. Стоит ли форсировать его восстановление?

– Если Квинси будет готов, его выпустят на поле. Может, на 45 или 60 минут. Он очень важен. В таком случае именно он займет место центрального нападающего. Но сомневаюсь, что он подойдет к игре с ЦСКА в полной боевой готовности. Медики не станут рисковать и выпускать нездорового Промеса.