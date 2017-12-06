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    • Грозный: «Сегодня «Спартак» ни в чем не уступает «Ливерпулю»

    Грозный: «Сегодня «Спартак» ни в чем не уступает «Ливерпулю»

    Известный футбольный тренер Вячеслав Грозный оценил перспективы «Спартака» на удачный исход матча против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. По словам специалиста, российский клуб ни в чем не уступает своему сопернику на данный момент.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.

    – «Спартак» вошел в чемпионскую гонку?

    – Да. И, на мой взгляд, произошло это после игры в «Краснодаре». У команды все получалось, она просто летала. Но затем случилась ничья с «Марибором» из серии, когда непонятно, что произошло. Теперь нужно выиграть в Ливерпуле. Игра с «Зенитом» была ключевой. Красно-белые стали снова забивать в концовке. Судя по всему, были сделаны коррективы и проведен анализ. Уверен, что «Спартак» сейчас начнет набирать очки и будет редко их терять.

    – Верите в победу красно-белых в Ливерпуле?

    – После матча англичан в Севилье и игры с «Челси», когда лондонцы сравняли счет в результате ошибки, верю, что «Спартак» выиграет. Красно-белые по статистике хорошо играли с английскими клубами.

    – Но ведь в Москве спартаковцы осторожничали...

    – Там была другая стратегия. А сейчас терять уже нечего. Место в Лиге Европы забронировано. Четыре гола забили в Краснодаре, три – «Зениту». У «Спартака» поправились практически все игроки нападения, он быстро переходит из обороны в атаку. Каждый из футболистов индивидуально силен. «Ливерпуль», на мой взгляд, посредственно действует в обороне. Не очень хороший у него вратарь, который допускает ляпы. Хотя в нападении действует прилично, но любая быстрая атака со стороны красно-белых будет неприятной для англичан, быстрых спартаковцев не так просто догнать. Просто надо надежно сыграть против Салаха и компании. Надо быть внимательным в том плане, что египетский форвард в очень хорошей форме, убегает и в каждой игре имеет моменты. Коутиньо – интересный диспетчер, с закрытыми глазами может дать передачу в любую зону.

    – После матча с «Марибором» Каррера сказал, что стакан для него наполовину полный…

    – Оптимисты всегда так говорят. Каррера – молодец. Он привел команду к чемпионству и сейчас в душе мечтает о победе в Ливерпуле. Ему известны слабости соперника. Вспомните матч в Севилье. Пять мячей из шести было забиты при «стандартах». Сегодня «Спартак» ни в чем не уступает «Ливерпулю» ни по составу, ни по качеству игры, которое в последних матчах лучше, чем у англичан.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.12.2017 08:40
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    Комментарии (11)
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    Алекс_987
    1512544445
    Сплошные оптимисты)
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    victosha
    1512544460
    Уступает, не уступает - надо не ссать, а взять и выиграть.
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    Полная Канистра
    1512546229
    в желании победить мы не в чём не уступаем когда игра как по маслу идёт
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    Вомбат
    1512548606
    Ну и здоров этот Грозный! Это ж сколько надо выжрать, чтобы такое нести!
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    zico2205
    1512552043
    Он что забыл, что Ливерпуль делал со Спартаком в Москве ???? Если с Севильей просто был бешеный ФАРТ, то извините, Ливерпуль этого у себя дома не позволит.....Минимум будет то , что вчера было с ЦСКА ....И это при всем везении армейцам...Давайте будем реалистами...Каррера побережет лидеров команды для дерби....
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    neveldomha
    1512552108
    Не надо злить Ливер. Так хотя бы есть возможность проиграть 2-0, вместо 5-0
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    OfaZavr
    1512552833
    вот если победим сегодня так можно будет сказать, а пока преждевременно.
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    Наварх
    1512553209
    Смешной "эксперт". Каким боком тут победы над клубами у которых сильнейший спад по игре Краснодаром (Краснодар вообще мальчик для битья был, без обид Краснодарцы) и Зенитом, да и в лучшее время... Игру в Туле почему то умалчивают, а она была последней и вымученный гол на 90-й минуте в ворота Туляков как манна небесная, какой Ливерпуль на таком фоне?. Чемпионат Англии и России - небо и земля, хотя надеюсь это положение дел исправится. Если предположить, что Спартак зацепится даже за ничью, то Севилья играть будет только на победу, шансов на лигу чемпионов нет. Ситуация такая, как вчера у ЦСКА, даже победа ЦСКА не дала ровном счётом ничего, кроме рейтинга УЕФА. Мы конечно верим в Российские клубы, но строить иллюзии и брызгать слюной так: Спартак выйдет с первого места, опасайтесь Спартаковского нападения, Спартак ни в чём не уступает Ливерпулю... Как говорит Черданцев - включите голову с Clear. Дерби на носу, важнее выложиться там, чем бессмысленная игра с Ливерпулем.
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    momwig_
    1512553427
    Не правильно сравнивать качество игры на разных уровнях конкурентов... Нужно сыграть спокойно, без дрожи в коленках. Если станет получаться, Ливер посыпется, челюсть у них не чугунная. Не хрусталь, конечно, но если оторваться на два гола, они не отыграют - это вам не Тосно )))
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    ologreds
    1694991791
    numo528277
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