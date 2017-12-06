Грозный: «Сегодня «Спартак» ни в чем не уступает «Ливерпулю»

Известный футбольный тренер Вячеслав Грозный оценил перспективы «Спартака» на удачный исход матча против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. По словам специалиста, российский клуб ни в чем не уступает своему сопернику на данный момент.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.

– «Спартак» вошел в чемпионскую гонку?

– Да. И, на мой взгляд, произошло это после игры в «Краснодаре». У команды все получалось, она просто летала. Но затем случилась ничья с «Марибором» из серии, когда непонятно, что произошло. Теперь нужно выиграть в Ливерпуле. Игра с «Зенитом» была ключевой. Красно-белые стали снова забивать в концовке. Судя по всему, были сделаны коррективы и проведен анализ. Уверен, что «Спартак» сейчас начнет набирать очки и будет редко их терять.

– Верите в победу красно-белых в Ливерпуле?

– После матча англичан в Севилье и игры с «Челси», когда лондонцы сравняли счет в результате ошибки, верю, что «Спартак» выиграет. Красно-белые по статистике хорошо играли с английскими клубами.

– Но ведь в Москве спартаковцы осторожничали...

– Там была другая стратегия. А сейчас терять уже нечего. Место в Лиге Европы забронировано. Четыре гола забили в Краснодаре, три – «Зениту». У «Спартака» поправились практически все игроки нападения, он быстро переходит из обороны в атаку. Каждый из футболистов индивидуально силен. «Ливерпуль», на мой взгляд, посредственно действует в обороне. Не очень хороший у него вратарь, который допускает ляпы. Хотя в нападении действует прилично, но любая быстрая атака со стороны красно-белых будет неприятной для англичан, быстрых спартаковцев не так просто догнать. Просто надо надежно сыграть против Салаха и компании. Надо быть внимательным в том плане, что египетский форвард в очень хорошей форме, убегает и в каждой игре имеет моменты. Коутиньо – интересный диспетчер, с закрытыми глазами может дать передачу в любую зону.

– После матча с «Марибором» Каррера сказал, что стакан для него наполовину полный…

– Оптимисты всегда так говорят. Каррера – молодец. Он привел команду к чемпионству и сейчас в душе мечтает о победе в Ливерпуле. Ему известны слабости соперника. Вспомните матч в Севилье. Пять мячей из шести было забиты при «стандартах». Сегодня «Спартак» ни в чем не уступает «Ливерпулю» ни по составу, ни по качеству игры, которое в последних матчах лучше, чем у англичан.