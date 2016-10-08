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  • Грозный: «Думаю, «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство до конца»

Грозный: «Думаю, «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство до конца»

8 октября 2016, 11:13
18

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный считает, что на золотые медали в РФПЛ в нынешнем сезоне реально претендуют лишь красно-белые и «Зенит».

«Считаю, что «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство до конца. Тем более — «Ростов» обыграл ЦСКА. «Зенит» набрал тот ход, который ждут болельщики. Правильно то, что формула чемпионата позволяет иметь интригу в каждом туре. Как минимум восемь команд борются за еврокубки. Я против искусственного сокращения участников. Да еще и при такой формуле, когда играются стыковые места. Это очень здорово. Меньше будет проходных игр. У «Спартака» потенциал тоже высокий.

Сейчас пауза в чемпионате, связанная с матчами сборных. «Зениту» она не на пользу, поскольку команда набрала ход. А вот «Спартаку» как раз необходимо отдышаться. Потому что после великолепного старта команда вылетела из Кубка России, а затем уступила дома «Уфе» и одному из конкурентов — «Зениту». Однако победные традиции «Спартака», имеющего шикарный подбор игроков, никуда не улетучились. Когда надеваешь футболку этой команды, ты не имеешь права играть ниже определенного уровня», – заявил Грозный.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Грозный Вячеслав
Комментарии (18)
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ivanthebest
1475915869
Я бы не стал коней исключать из этого списка, несмотря даже на унылую игру, т.к. админ ресурс тащит их нещадно...
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alp
1475916590
За чемпионство будут бороться Зенит и Ростов. Может быть, ЦСКА подтянется. место спартака 5-6. а может и еще ниже.
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ильиных
1475917148
Вы правы дядя
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narkozanos
1475919882
Каждый год до перерыва хрюшек сватают в тройку призёров,а заканчивается это всегда так,что увольняют тренеров и продают футболистов,если они там есть кнч.
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Krasnodar 123
1475922670
Не говори ГОП ДЯДЯ!
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bafor
1475923390
Мастерство из-за дога не улетучивается. Вперед, Спартак!
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dyema
1475923586
А спартак уже устал? , вылетел из кубков, играет раз в неделю и запыхался несчастный))) Тогда точно ему не место наверху........
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Zeff
1475926234
Не Спартак, скорее Ростов.
Ответить
zigbert
1475929155
Прогноз вещь не надежная.Что будет дальше никто не знает.
Ответить
чепушило
1475958074
ЦСКА кобинетники при игре 0 как то выигрывают
Ответить
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