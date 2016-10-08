Грозный: «Думаю, «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство до конца»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный считает, что на золотые медали в РФПЛ в нынешнем сезоне реально претендуют лишь красно-белые и «Зенит».

«Считаю, что «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство до конца. Тем более — «Ростов» обыграл ЦСКА. «Зенит» набрал тот ход, который ждут болельщики. Правильно то, что формула чемпионата позволяет иметь интригу в каждом туре. Как минимум восемь команд борются за еврокубки. Я против искусственного сокращения участников. Да еще и при такой формуле, когда играются стыковые места. Это очень здорово. Меньше будет проходных игр. У «Спартака» потенциал тоже высокий.

Сейчас пауза в чемпионате, связанная с матчами сборных. «Зениту» она не на пользу, поскольку команда набрала ход. А вот «Спартаку» как раз необходимо отдышаться. Потому что после великолепного старта команда вылетела из Кубка России, а затем уступила дома «Уфе» и одному из конкурентов — «Зениту». Однако победные традиции «Спартака», имеющего шикарный подбор игроков, никуда не улетучились. Когда надеваешь футболку этой команды, ты не имеешь права играть ниже определенного уровня», – заявил Грозный.