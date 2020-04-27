Грозный: «Руководству РЖД было бы корректно автоматически продлить контракт Семина на пять лет»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный, возглавляющий карагандинский «Шахтер», заявил, что «Локомотив» должен продлить контракт с Юрием Семиным на пять лет.

«Считаю, что было бы корректно руководству РЖД автоматически продлить контракт Юрия Палыча на пять лет. Это мое личное мнение. Может, он бы отказался, но Семин заслуживает этого за заслуги перед клубом. Он не из-за денег работает, он просто не может не работать. Он вложил душу в эту команду, он ее создавал вместе со своим штабом и со своими футболистами. Как можно думать о том, что у него заканчивается контракт и можно его не продлевать? Семина надо было еще в прошлом году продлевать на три года. Уговаривать такого тренера, чтобы он оставался и спокойно работал. Это топовый тренер, это все понимают.

Не должно быть так, чтобы функционер разрушал то, что было создано до его прихода многими поколениями футболистов и тренеров. Юрий Палыч создавал «Локомотив», он стоял у истоков и продолжает свое дело, он борется сейчас за медали. Я уверен, что под моими словами, как и под словами Селюка, готовы подписаться миллионы людей. Нельзя обижать таких тренеров. У нас, по большому счету, бесправная профессия, потому что, когда ты выиграл, то молодцы игроки, а когда ты не выиграл, то виноват тренер. Мы и так в стрессовой ситуации находимся постоянно.

Я уверен, что Семина поддерживают и футболисты. Никогда не думал, что мне придется это все комментировать. Думал, что контракт Юрия Палыча будут продлевать автоматически. Я не вмешиваюсь в личные дела «Локомотива», я спартаковец, но для меня вся эта ситуация выглядит некорректной», — сказал Грозный.