Грозный: «Были и другие варианты, однако выбор пал на «Динамо»

Наставник тбилисского «Динамо» Вячеслав Грозный пообщался с журналистами после назначения в грузинский клуб.

«Рад, что возглавил «Динамо». Я не говорю по-грузински, но мне удалось выучить все языки в странах, где доводилось работать, в том числе болгарский. У меня были и другие варианты, однако выбор пал на «Динамо», поскольку это отличная команда, у которой славная история. Хочу стать лучшим тренером в Грузии. У «Динамо» прекрасная инфраструктура, но сейчас команда не показывает современный европейский футбол. Думаю, у меня будет время для того, чтобы устранить проблемы и добиться поставленных целей. Постараемся усилить состав команды. Возможно, приобретем нескольких футболистов. Грузины очень талантливы и трудолюбивы. Думаете, Каху Каладзе приглашали в «Милан» за красивые глаза? Вовсе нет! Это результат таланта и упорной работы. Или можно вспомнить того же Джано Ананидзе из «Спартака», – сказал Грозный в интервью Worldsport.