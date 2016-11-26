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  • Грозный: «Депай может выиграть со «Спартаком» золотые медали, а потом вернуться в Англию»

Грозный: «Депай может выиграть со «Спартаком» золотые медали, а потом вернуться в Англию»

26 ноября 2016, 07:31
37

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о желании красно-белых приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Мемфиса Депая. Рыночная стоимость голландца оценивается в 25 миллионов евро.

«Такой сценарий отбрасывать нельзя ни в коем случае. В Манчестере парень сейчас не проходит в состав. Так почему бы на время не перейти в российский топ-клуб, который борется за чемпионство? Допускаю, что Депай поиграет в «Спартаке» в аренде, поможет взять золотые медали и уедет назад», – заявил Грозный.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Юнайтед Депай Мемфис Грозный Вячеслав
Комментарии (37)
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Rzn_za_cska
1480142793
Нда... такой бред
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loboda2012
1480142833
ФК "Спартак", топ клуб, топ клуб!!! Товарищ Грозный наверное, что-то скушал не то перед тем как ему показалось, что "Спартак" топ клуб. Дэпай лучше продолжит сидеть на лавке в Манчестере, чем поедет в какой-то непонятный, второсортный, европейский чемпионат.
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RedWhiteFans2
1480144388
Делай это усиление, Смолов-это не спартаковский игрок. Выброшенные деньги.
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Snek
1480145214
5 туров Спартак продержался на первой строчке, а разговоров о медалях столько, как будто золотой дубль сделал.
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Gullit 76
1480148823
Грозный "Депай может ничего не выиграть со Спартаком, а потом вернуться в Голландию".
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salvor01
1480149060
Ха-ха спартак топ-клуб, улыбнуло)))
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andrey23popov
1480149710
ахахаха спортаг топ клуб
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тётя ASYA
1480150160
всем завистникам назло с депаем или без него СПАРТАК станет чемпионом !!!!!!
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ribavadim
1480151067
Снова пытаются собрать сливки там , где их нет. Господа скаутеры,пожалуйста, посетите в ближайшее время Ляйпциг или хотя-бы Мёнхенгладбах или мы лёгких путей не ищем?
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ДикийАлекс
1480152325
Было бы интересно посмотреть на связку с Промесом и Зе Луишем,если Каррера решится играть в два форварда,разгонять атаки эта троица быстро могла бы.Всё же мне представляется вероятность этого трансфера(аренды)как маловероятная.Скорее всего его примет у себя на время родной ПСВ,где он наклепает тучу мячей и тем самым вернёт себе уверенность и неплохие физические кондиции,вследствиие чего получит больше игровой практики у манкунианцев.
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