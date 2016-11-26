Грозный: «Депай может выиграть со «Спартаком» золотые медали, а потом вернуться в Англию»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о желании красно-белых приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Мемфиса Депая. Рыночная стоимость голландца оценивается в 25 миллионов евро.

«Такой сценарий отбрасывать нельзя ни в коем случае. В Манчестере парень сейчас не проходит в состав. Так почему бы на время не перейти в российский топ-клуб, который борется за чемпионство? Допускаю, что Депай поиграет в «Спартаке» в аренде, поможет взять золотые медали и уедет назад», – заявил Грозный.