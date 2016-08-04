Грозный: «Спартак» в этом сезоне будет биться за золото»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный выразил уверенность, что в нынешнем сезоне красно-белые будут бороться за золотые медали чемпионата России.

«Год назад, когда Аленичев только пришел, я понимал: бороться за чемпионство будет очень тяжело. А сейчас уверен: «Спартак» готов к этому! И у меня нет никаких сомнений, что команда реально будет биться за золото. Все же «Зенит» расстался с Халком и скоро потеряет Витселя, и неизвестно, каким по качеству будет усиление у Мирчи Луческу. ЦСКА тоже придется тяжело после отъезда Мусы. С одним Траоре армейцы могут не справиться, нужна подмога. А у «Спартака» уже сейчас очень серьезный уровень исполнителей, начинает прорисовываться игра, прогрессирует молодежь, удалось сохранить костяк и не потерять Промеса. Поэтому верю в свою бывшую команду! 15 лет прошло уже – пора бы выиграть чемпионство», – сказал Грозный.