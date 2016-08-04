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Грозный: «Спартак» в этом сезоне будет биться за золото»

4 августа 2016, 20:52
18

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный выразил уверенность, что в нынешнем сезоне красно-белые будут бороться за золотые медали чемпионата России.

«Год назад, когда Аленичев только пришел, я понимал: бороться за чемпионство будет очень тяжело. А сейчас уверен: «Спартак» готов к этому! И у меня нет никаких сомнений, что команда реально будет биться за золото. Все же «Зенит» расстался с Халком и скоро потеряет Витселя, и неизвестно, каким по качеству будет усиление у Мирчи Луческу. ЦСКА тоже придется тяжело после отъезда Мусы. С одним Траоре армейцы могут не справиться, нужна подмога. А у «Спартака» уже сейчас очень серьезный уровень исполнителей, начинает прорисовываться игра, прогрессирует молодежь, удалось сохранить костяк и не потерять Промеса. Поэтому верю в свою бывшую команду! 15 лет прошло уже – пора бы выиграть чемпионство», – сказал Грозный.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Грозный Вячеслав
Комментарии (18)
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KorolShut
1470334976
За шоколадные медали он будет биться, один матч с арсеналом сыграли, а уже и игра прорисовывается у них и бла бла бла
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алекс88
1470336020
Матч с аеком показал какого цвета будут эти медали
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Alex Flash
1470336228
команды еще нет
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Георгий 07 01 93 рус
1470336505
И поэтому проиграл киприотам ссаным))))что б за золото бороться))))такую херню эти эксперты базарят.Просто наши современные фуболеры не способны ни на что !!!
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343443
1470340275
они сегодня показали за что они будут бороться
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Grelas
1470342042
А АЕК тогда будет бороться за кубок ЛЕ, а на следующий год выиграет ЛЧ, а потом все игроки АЕКа получат по 2 Золотых мяча, правда-правда. )
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Клим Чугункин.
1470343184
Он не Грозный,он Больной!
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alp
1470397513
и этот туда же. как новый сезон начинается, так со всех щелей спецы вылезают что, де, спам будет чемпионом в этом году )) 15 лет уже обделываюься )) эксперты блин ))
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westerose
1470399553
Пхахахахахах
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Кукурудз
1470415444
смешной старик..... в Спамскую секту можно только верить.... вот все верили что Спам не опозориться в этот раз в ЛЕ ичто?
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