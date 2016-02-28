Грозный: «Если хоть один игрок будет общаться с прессой, я его выгоню из команды»

Главный тренер ужгородской "Говерлы" Вячеслав Грозный, работавший ранее помощником Олега Романцева в "Спартаке", запретил футболистам своей команды общаться с прессой. Не на камеру, как отмечает источник, Грозный добавил: "Если хоть один игрок будет общаться с прессой, я его выгоню из команды".

При этом футболисты "Говерлы" практически не покидают территорию отеля в Турции, где для них есть все необходимые футбольные атрибуты для тренировок, сообщает издание "Футбол-Арена".