Грозный видит в «Спартаке» Романцева или Венгера

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых.

«Тренеры должны быть адаптированы к тому, что работают до тех пор, пока есть результат. Это особенность нашей профессии. Думаю, Каррера был готов к отставке. Как готов Моуринью в «МЮ» в случае, если бы проиграл «Челси», как готов был к уходу Конте. Это футбольная тренерская жизнь, это нормально. Каррере после большого перерыва удалось привести «Спартак» к чемпионству. Это не нужно забывать. Но в то же время там привыкли побеждать.

Я шесть лет работал в штабе Олега Романцева и все время у нас были максимальные задачи. Болельщики не принимали другого места, кроме первого. На Карреру, конечно, повлияли какие-то внутренние конфликты. Создавался большой негативный фон. Когда был результат – на это не обращали внимание. Несколько поражений – все заговорили об уходе. Плохо сказался и вылет из Лиги чемпионов. Но я все равно могу только поблагодарить его за это время. Я – спартаковец, не скрываю этого. Мое сердце в России отдано этому клубу. И еще грозненскому «Ахмату».

Я не удивился бы, если в «Спартак» позвали бы Венгера. Почему? Однажды он сказал, что философия «Спартака» похожа на философию «Арсенала». Мы играли в идентичный футбол. Поэтому «Спартаку» нужен либо Романцев, либо Арсен Венгер. При условии, если Олег Иванович захочет пойти главным тренером», – сказал Грозный.

Каррера в 2017 году выиграл со «Спартаком» чемпионат и Суперкубок России.

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