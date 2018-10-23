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    Какой вы футболист?

    Грозный видит в «Спартаке» Романцева или Венгера

    Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых.

    «Тренеры должны быть адаптированы к тому, что работают до тех пор, пока есть результат. Это особенность нашей профессии. Думаю, Каррера был готов к отставке. Как готов Моуринью в «МЮ» в случае, если бы проиграл «Челси», как готов был к уходу Конте. Это футбольная тренерская жизнь, это нормально. Каррере после большого перерыва удалось привести «Спартак» к чемпионству. Это не нужно забывать. Но в то же время там привыкли побеждать.

    Я шесть лет работал в штабе Олега Романцева и все время у нас были максимальные задачи. Болельщики не принимали другого места, кроме первого. На Карреру, конечно, повлияли какие-то внутренние конфликты. Создавался большой негативный фон. Когда был результат – на это не обращали внимание. Несколько поражений – все заговорили об уходе. Плохо сказался и вылет из Лиги чемпионов. Но я все равно могу только поблагодарить его за это время. Я – спартаковец, не скрываю этого. Мое сердце в России отдано этому клубу. И еще грозненскому «Ахмату».

    Я не удивился бы, если в «Спартак» позвали бы Венгера. Почему? Однажды он сказал, что философия «Спартака» похожа на философию «Арсенала». Мы играли в идентичный футбол. Поэтому «Спартаку» нужен либо Романцев, либо Арсен Венгер. При условии, если Олег Иванович захочет пойти главным тренером», – сказал Грозный.

    Каррера в 2017 году выиграл со «Спартаком» чемпионат и Суперкубок России.

    Карреру уволили. Что об этом известно

    «Ой, а кто это?». Путь Карреры от ноунейма до легенды

    Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.10.2018 09:32
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 15:28

      Романцев уже более 10 лет не работает тренером. Тут надо иметь силы и хорошее здоровье. Венгер же к нам не пойдет.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 23 октября 2018, 16:17

      Думаю может пойти,во первых вызов,добиться успеха там где не смог Эмери,он обиделся на Арсенал.Во вторых Спартак может дать хорошие деньги.Нефть то в цене выросла.Стыдно Лукойлу жмотничать.И пользы от Венгера будет в десять раз больше чем от Терри.Но есть проблема,пилить он не даст.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 23 октября 2018, 18:45

      Ну, если пилить Венгер не даст, то Ромашка и его сольёт.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 23 октября 2018, 19:10

      Не думаю что и Карреру кто то сливал,просто бездарный менеджмент.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 23 октября 2018, 15:09

      Романцев изжил свой футбольный век, и ничего нового дать не сможет ни Спартаку ни футболу России, ну а Венгера требования Спартак не потянет...разве зенит только с его нескончаемым кошельком

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Всем привет, я тут время 23 октября 2018, 16:21

      Почему вы решили ,что у него какие то особые требования,наоборот он всегда экономил на трансферах.И скорее сэкономит деньги,к нему с удовольствием пойдут в аренду.Это тренер который помогает футболистам раскрыть свой потенциал.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > александр п 24 октября 2018, 09:18

      Он тренер топ уровня, и ему покупать игроков уровня Роши или Мельгарехо соразмерно оскорблению, толковые европейские игроки в нашу лигу пока пойдут врят ли, и если только за большими деньгами и за большие деньги... Полностью согласен со всеми, описанными Вами качествами Венгера, но будем объективны врят ли...

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 23 октября 2018, 14:40

      К сожалению,складывается ощущение,что при этом руководстве,клуб толковым не станет. Вернули в состав главного у...бка,а молодёжь наверное обратно в дубль,или на скамейку. Вместо того,чтоб дать "...издюлей" игрокам-проще уволить тренера. Дай Бог,всем участникам этого "слива",столько же здоровья,насколько порядочно они поступили,по отношению к тренеру.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 октября 2018, 14:30

      Чего уж сразу Романцева звать? Слышал, Зидан сейчас не при деле))).

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 23 октября 2018, 12:26

      Орлова надо

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      Рейтинг: +575

      Mark68 23 октября 2018, 11:42

      ...скажу честно , я никогда не любил и тем более не болел за "Спартак", но уважал "Спартак" времён Гаврилова, Черенкова , Хидиятуллина...
      От себя! скажу, что сейчас в "Спартак" нужен такой тренер как Гончаренко, необходима! ротация и большая.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 23 октября 2018, 10:46

      Велики заслуги Романцева, но прошлый век,
      Нам нужен новый человек...
      Ох... прочитал и грустно стало,
      Сейчас чего не хватало?

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 октября 2018, 10:42

      Романцев конечно вопрос, а вот Венгер прям интересно

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 октября 2018, 10:39

      Иваныч не дурак, он к федуну не пойдет, а под венгера нужен бюджет

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 10:29

      Романцев - это шутка, конечно. Олег Иваныч уже сам четко сказал, что обратно его не тянет. А Венгер - это да, это было бы как минимум интересно... Но вряд ли Венгер видит себя в Спартаке и вряд ли Грозный сможет его уговорить... потому что вряд ли Венгер знает, кто такой Грозный.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 23 октября 2018, 10:37

      Грозный разбирается в футболе и дело говорит.Романцев сам сказал ,что работать в таком ритме уже не может.А с Венгером только вопрос денег.Главное он сможет подтянуть талантливую молодёжь из Европы,хотя бы в аренду.К нему пойдут.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > александр п 23 октября 2018, 11:28

      Венгер старше Романцева на 5 лет, это так к слову пришлось.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 23 октября 2018, 11:49

      Да но он в тонусе,а Романцев давно уже не тренировал.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > александр п 23 октября 2018, 12:32

      В тонусе потому, что своё ещё не выпил........

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      александр п > ilichkadr 23 октября 2018, 12:39

      Венгер отличный селекционер,умеет раскрывать игроков,умеет ставить игру.Это тот кто нужен Спартаку.Этот педро рошей покупать не будет.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 23 октября 2018, 13:10

      Так и Каррера не покупал Рошу.
      Рошу привёз Измайлов. Поехал за Луаном, а привёз Рошу.

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      александр п > Владислав Vlad 23 октября 2018, 13:20

      Если Карреру при этом не спросили,то какие к нему теперь претензии? Да и Луан не вариант,если человека до таких лет никто не купил,значит это не качественный футболист.

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      ilichkadr > александр п 23 октября 2018, 13:22

      В способностях Венгера никто не сомневается, но он не пойдет в Спартак ни за какие деньги, поскольку ему никто не даст время на строительство команды. Если дать Арсену карт-бланш какой был в Арсенале, то куда девать присосавшихся типа Измайлова? С другой стороны, Федун - тертый калач, его сейчас на мякине не проведешь как это было при Карпине. Волера его научил разбираться в селекционной работе

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      александр п > ilichkadr 23 октября 2018, 13:34

      Но Манчини же пошёл.Да не нужен ему никакой картбланш,состав у Спартака отличный,а зимой он в аренду подтянет перспективную молодёжь,он же мониторил весь мир.Да и молодым спартаковцам если он не поможет раскрыться,то уже никто не поможет.А для Венгера это вызов,Эмери не смог ,а я смогу.На Арсенал то он обиделся.

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      ilichkadr > александр п 23 октября 2018, 13:58

      Манчини пошёл в Зенит, а там, как известно Миллер. Если бы Манчини захотел скупить ещё пол Аргентины, то ему бы было дозволено и это сделать. Федун не Миллер и не Гинер, ему давай результат сейчас, а лучше вчера. Этож хохол. Не зря же говорят: когда хохол родился - еврей заплакал. Еврей жадный и хитрый, а хохол еще вредный и упрямый. На счет вызова промолчу........со Спартаком можно до юбилея и не дожить.

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      александр п > ilichkadr 23 октября 2018, 14:21

      На счёт пол-аргентины ты загнул.Купили ему молодёжь на 70 млн долларов по нынешним временам это не о чём.Из которых путних оказалось трое.И дали ему меньше года.Как только результата не стало ,сразу выперли.А Федун имхо просто пилит финансовые потоки ,выделяемые Спартаку по команде сверху.Это у него главный мотив,вредность и упрямство не причём.Отсюда песни ,про строительство новой команды,ввод молодёжи,лишь бы не тратить выделенные деньги на команду.

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      ilichkadr > александр п 23 октября 2018, 14:52

      Ну, чего загнул? 6 аргов, причем 4-х игравших в Европе далеко не в отстойных клубах. Какая команда может похвастаться, что купили в течение месяца перспективную молодёжь на 70 млн долларов? Это Карпин, будучи Геной и главным тренером покупал на базаре по поллимона за штуку не понятно кого и для чего. А Федун молодца, сплавил Промеса за хорошие деньги, наварился на трансфере, курит бамбук и рассказывает всем, что ждет изначально ЛЧ, теперь ЛЕ. Федуну надо стадион отбивать, а не команду строить. Ещё 2-3 года и продаст мясных какому-нибудь толстосуму.

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      александр п > ilichkadr 23 октября 2018, 15:01

      Насколько понимаю содержать Спартак это обязаловка для всех так называемых спонсоров.А Федун со товарищи просто пилит эти фин потоки ,а какое там место Спартак занимает дело десятое.

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      ilichkadr > александр п 23 октября 2018, 16:03

      Близко к истине. Зенит такой же спонсируемый клуб Газпромом, как и Спартак Лукойлом. Доля государства больше в Гаспроме, чем в Лукойле, поэтому у Федуна и сотоварищей свои забавы.

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