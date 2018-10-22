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    • Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

    Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами


    3.3
    Голосов: 24
    22.10.2018 16:54
    «Спартак», почему ты такой?

    В новости об увольнении Карреры на официальном сайте «Спартака» нет даже фотографии самого Массимо. Опустевшая «Открытие Арена» как бы символизирует всю пустоту и горечь происходящего. Если не считать косметических правок, текст практически полностью скопирован во все клубные социальные сети. Давайте еще раз: Массимо Карреру проводили из «Спартака» одним пустым объявлением с официальными словами и нейтральной фотографией. Вот таким:

    text

    Публикация от text (@fcsm_official)

    Каррера морально готовился к увольнению, но и сам тоже виноват в странном уходе. После игры с «Арсеналом» он очень полно охарактеризовал игру: «Сегодня я провалился». Можно понять, если бы Массимо сразу объявил о желании уйти в отставку на пресс-конференции. Тогда ему никто не мешал высказаться, а текст утренней новости о Каррере мог стать немножко другим и более трогательным.

    Кажется, Массимо и сам не верил, что его могут убрать прямо сейчас, когда у «Спартака» даже начало что-то налаживаться. Команда наконец-то забила с игры, вписался Еременко, развивается молодежь.

    В позапрошлом сезоне «Спартак» Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионство. Глушаков в роли капитана развлекался у стадиона, а Каррера искренне отмечал триумф со всей командой. Он показал, что наличие результата может скрыть все внутренние недопонимания, но ошибся лишь в том, что верил в свою систему до самого последнего момента.

    Когда победы исчезли, пришлось наказывать Глушакова и Ещенко за лайки, а потом идти против коллектива. Джикия рассказывал «СЭ», что команда просила за партнеров, но Каррера отказал. Если бы за его спиной был коллектив, Карреру никто бы просто так не уволил.

    Забавно, но в тренерской карьере Карреры пока остаются только два клуба – «Ювентус» и «Спартак». В обоих случаях успех и новые назначения приходили к Массимо неожиданно. В 2012 году он временно и очень успешно подменял Антонио Конте, которого отстранили от работы по делу о договорных матчах.

    С Каррерой «Ювентус» взял Суперкубок Италии, а через пару лет после этого опыта тренер сменил Италию на место помощника в «Спартаке». Тут его сделали главным после увольнения Аленичева, а потом получились чемпионство и всеобщее уважение. Сейчас Карреру убрали так, будто он все еще какой-то незаметный ассистент тренера, который не был никаким лицом команды.

    Да, это не первый случай, когда в «Спартаке» ничего не получается у перспективного иностранного тренера. Сюда уже попадали не менее талантливые Лаудруп, Эмери и Якин. После неудачного опыта в Москве датчанин Лаудруп неожиданно раскрылся в «Суонси», где взял Кубок английской лиги и выдал лучший результат клуба в чемпионате за 31 год (9 место).

    Теперь Лаудруп зарабатывает деньги в Катаре и радуется жизни. Эмери вообще брал Лигу Европы с «Севильей», работал в «ПСЖ», а сейчас вдохновленно тренирует «Арсенал» после Венгера. Якин вернулся в родную Швейцарию и работает там.

    Представляется, что Карреру ждет что-то подобно успешное и хорошо влияющее на репутацию. Зато в таком «Спартаке» его не спасли бы даже сохранение Промеса и приход Терри. Вы же помните эти смешные круговороты о том, что ждет любого тренера клуба в глазах болельщиков? Достижение Карреры в том, что он нарушил схему хотя бы по последнему пункту.

    Массимо Каррера покидает «Спартак» под слова уважения от фанатов, но тут все портит уже сам клуб. Если в «Спартаке» что-то решили, то могли спокойно и правильно проводить Карреру летом. Тогда бы он уже нашел новую работу и зажигал бы сейчас в каком-нибудь европейском чемпионате, а за результат в «Спартаке» спрашивали бы с других.

    Теперь Каррера без работы, а «Спартак» будет жить дальше. С бесконечными надеждами на очередное чемпионство и верой в то, что потом ждет только лучшее. Жаль, что по всем признакам настроение привычно плохое, прощание слабое, а результата нет.

    Наша реакция на уход Карреры:

    Карреру уволили. Что об этом известно

    Каким мы запомним Карреру в России

    Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 24
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 25 октября 2018, 14:15

      дибилизм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 23 октября 2018, 20:47

      Да спам вечно так, даже своих лидеров Титова и Тихонова не смогли по-человечески проводить, что уж о тренерах говорить!
      Хороший мужик, и тренер толковый. Ему б только право дали, чтоб мог лодырей гонять по полной, а не переводить в молодежку.
      Удачи ему.

      2
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      Рейтинг: +411

      aam 23 октября 2018, 15:18

      СПАСИБО, МАССИМО! Удачи тебе.

      2
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      Рейтинг: +594

      спартач-тверь 23 октября 2018, 14:25

      Нам остаётся только верить что всё будет хорошо

      1
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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 23 октября 2018, 13:28

      Бред от Федуна! У кого нет провалов? И в чем провал? За 2 года - чемпионы и третье место (и то из-за последнего тура) сейчас 1 очко отставание от второго места, лучшая реализация стандартов в ЧР, и наконец стали забивать с игры, подтянули свою молодежь!))) Проиграли ПАОК, а ЦСКА или Зенит не проигрывали еще более слабым?
      Спартак вообще за 82 года существования лишь 3 раза доходил до полуфинала 3-х крупнейших турниров и это при 22 разах чемпионства в стране, что тогда вообще без тренера играть? Коллективом управлять это не гос.нефть качать и продавать дороже всех, тут голова нужна, терпение, такт... увы, с хозяином Спартаку не повезло. (((

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 октября 2018, 13:04

      Поспешное решение о назначении и такое же поспешное об отставке. Все как всегда в том числе и в игре в последнее время.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 октября 2018, 12:22

      Какой же гадюшник это руководство Спартака! К перечисленным уволенным Федуном тренерам добавлю умницу Владимира Федотова. Черчесов выдавал приличные результаты, был снят. Цитирую Егора Титова: «Федотов постоянно говорил о том, что его „подсиживают“. Но фамилии не называл. Он из-за всего этого сильно переживал, нервничал, что его могут убрать в любой момент. Так в итоге и вышло». И ведь все названые тренеры потом ярко подтвердили свой высокий профессиональный уровень. Желаю Каррере побыстрее выкинуть из головы федуновскую отставку и найти "свой" клуб, где можно творчески поработать.

      7
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      Рейтинг: +187

      maxpav 23 октября 2018, 12:06

      Не ожидал другого финала у очередного "фаворита" Федуна - все как и прежде: быстрый выбор - бесславный финал. Пока у команды будет такой хозяин, который считает, что он один знает как лучше, толку не будет. Взбалмошный (это если не сказать более четким резким словом) хозяин никак не наиграется с любимой игрушкой и никак не поймет, что пора уже сменить ее и прекратить игрища. А в итоге получается, что он выбирает уже скоро 20-го главного тренера, а толку все нет как нет. В общем как говорится "Деньги есть - ума не надо?"

      3
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 23 октября 2018, 11:17

      Как же любят наши СМИ раздувать из новости бомбу и высасывать все до последнего из темы..... аж противно читать... сначала Кокорина с Мамаевым обсуждали 2 недели, теперь увольнение будем обсуждать.... давайте уже про футбол

      -2
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Yuriy_Shahta 23 октября 2018, 13:08

      Ну это тема более чем футбольная.

      3
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      Рейтинг: +101413

      zigbert 23 октября 2018, 09:19

      Нет ничего вечного. Так же как и на тренерском поприще. Одно дело уйти приказом президента клуба ,за неудовлетворительные показатели команды. И совсем другое ,когда идет настоящая травля. Тех кто сливал Карреру можно поздравить ,"революция изнутри" получилась. Силы оказались неравными. Вся эта разношерстная братия (лидеры команды ,знаменитые актеры и поэты , почетные ветераны) сделали свое грязное дело. Но время движется вперед и бесследно ничего не проходит ,всем им воздастся по заслугам. А Массимо надо сказать большое спасибо!

      8
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