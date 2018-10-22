Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

«Спартак», почему ты такой?

В новости об увольнении Карреры на официальном сайте «Спартака» нет даже фотографии самого Массимо. Опустевшая «Открытие Арена» как бы символизирует всю пустоту и горечь происходящего. Если не считать косметических правок, текст практически полностью скопирован во все клубные социальные сети. Давайте еще раз: Массимо Карреру проводили из «Спартака» одним пустым объявлением с официальными словами и нейтральной фотографией. Вот таким:

text text text Публикация от text (@fcsm_official) 22 Окт 2018 в 12:51 PDT

Каррера морально готовился к увольнению, но и сам тоже виноват в странном уходе. После игры с «Арсеналом» он очень полно охарактеризовал игру: «Сегодня я провалился». Можно понять, если бы Массимо сразу объявил о желании уйти в отставку на пресс-конференции. Тогда ему никто не мешал высказаться, а текст утренней новости о Каррере мог стать немножко другим и более трогательным.

Кажется, Массимо и сам не верил, что его могут убрать прямо сейчас, когда у «Спартака» даже начало что-то налаживаться. Команда наконец-то забила с игры, вписался Еременко, развивается молодежь.

В позапрошлом сезоне «Спартак» Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионство. Глушаков в роли капитана развлекался у стадиона, а Каррера искренне отмечал триумф со всей командой. Он показал, что наличие результата может скрыть все внутренние недопонимания, но ошибся лишь в том, что верил в свою систему до самого последнего момента.

Когда победы исчезли, пришлось наказывать Глушакова и Ещенко за лайки, а потом идти против коллектива. Джикия рассказывал «СЭ», что команда просила за партнеров, но Каррера отказал. Если бы за его спиной был коллектив, Карреру никто бы просто так не уволил.

Забавно, но в тренерской карьере Карреры пока остаются только два клуба – «Ювентус» и «Спартак». В обоих случаях успех и новые назначения приходили к Массимо неожиданно. В 2012 году он временно и очень успешно подменял Антонио Конте, которого отстранили от работы по делу о договорных матчах.

С Каррерой «Ювентус» взял Суперкубок Италии, а через пару лет после этого опыта тренер сменил Италию на место помощника в «Спартаке». Тут его сделали главным после увольнения Аленичева, а потом получились чемпионство и всеобщее уважение. Сейчас Карреру убрали так, будто он все еще какой-то незаметный ассистент тренера, который не был никаким лицом команды.

twit text — Андрей Малосолов (@malosolov) 22 октября 2018 г.

Да, это не первый случай, когда в «Спартаке» ничего не получается у перспективного иностранного тренера. Сюда уже попадали не менее талантливые Лаудруп, Эмери и Якин. После неудачного опыта в Москве датчанин Лаудруп неожиданно раскрылся в «Суонси», где взял Кубок английской лиги и выдал лучший результат клуба в чемпионате за 31 год (9 место).

Теперь Лаудруп зарабатывает деньги в Катаре и радуется жизни. Эмери вообще брал Лигу Европы с «Севильей», работал в «ПСЖ», а сейчас вдохновленно тренирует «Арсенал» после Венгера. Якин вернулся в родную Швейцарию и работает там.

Представляется, что Карреру ждет что-то подобно успешное и хорошо влияющее на репутацию. Зато в таком «Спартаке» его не спасли бы даже сохранение Промеса и приход Терри. Вы же помните эти смешные круговороты о том, что ждет любого тренера клуба в глазах болельщиков? Достижение Карреры в том, что он нарушил схему хотя бы по последнему пункту.

twit text — Фратрия (@fratria) 22 октября 2018 г.

Массимо Каррера покидает «Спартак» под слова уважения от фанатов, но тут все портит уже сам клуб. Если в «Спартаке» что-то решили, то могли спокойно и правильно проводить Карреру летом. Тогда бы он уже нашел новую работу и зажигал бы сейчас в каком-нибудь европейском чемпионате, а за результат в «Спартаке» спрашивали бы с других.

Теперь Каррера без работы, а «Спартак» будет жить дальше. С бесконечными надеждами на очередное чемпионство и верой в то, что потом ждет только лучшее. Жаль, что по всем признакам настроение привычно плохое, прощание слабое, а результата нет.

Наша реакция на уход Карреры:

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Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно