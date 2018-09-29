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  • Джикия: «Команда пыталась убедить Карреру, что Глушаков и Ещенко «лайкнули» случайно»

Джикия: «Команда пыталась убедить Карреру, что Глушаков и Ещенко «лайкнули» случайно»

29 сентября 2018, 08:07
20

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о беседе с главным тренером по поводу отстранения от первого состава Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Игроки поставили лайк под критикой в адрес главного тренера.

– Команда пыталась убедить Массимо, что все случайно получилось?

– Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно.

Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме и, даже не читая… Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Рубик Докоян
1538198435
Кто бы вас убедил, что жить надо реальной жизнью, а не виртуальной в ваши молодые годы...
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Zivs
1538201683
пора удаляться из соцсетей и жить реальной жизнью.
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vladimir63
1538202520
дело не в лайке ! он играть перестал ! просто сравните как он играл в чемпионский год и как он играл прошлый сезон да и этот начал не ахти !!!
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ФанатОтБога
1538202798
Георгий осторожней с коментами, а то добро пожаловать в спартак 2))
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fanchik
1538202805
Все уже забыли и "забили" на эти "лайки",нет обратно какие-то оправдания,все давно сделали выводы и у всех свое мнение на эту ситуацию.
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Юрий Б.
1538203931
Вряд ли лайк определяет
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piligrim1986
1538204873
хвастограм это зло
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ВетеR
1538208448
видно не убедили...
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Добрый Бобер
1538209769
Ежу понятно, что не в "лайках" дело.
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zigbert
1538213743
Авторитет в команде Глушаков имеет. Но не стоит забывать что надо иметь свое мнение на происходящее. Попасть под влияние лидера ,это одно. Но если этот лидер приносит вред команде и не желает считаться с тренером ,подвергая его работу критике ,да в общем то унижая его как личность ,то этот игрок заслуживает наказания.
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