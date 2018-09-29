Джикия: «Команда пыталась убедить Карреру, что Глушаков и Ещенко «лайкнули» случайно»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о беседе с главным тренером по поводу отстранения от первого состава Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Игроки поставили лайк под критикой в адрес главного тренера.

– Команда пыталась убедить Массимо, что все случайно получилось?

– Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно.

Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме и, даже не читая… Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма.