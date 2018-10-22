Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно

Илья Егоров рвет шаблоны.

Для начала уточнение: я – из тех, кто не хотел увольнения Карреры. При Массимо «Спартак» стал чемпионом, и именно он мог бы вывести команду из коматозного состояния. Но сегодня, после поражения от «Арсенала», руководство клуба уволило Карреру, а СМИ опубликовали целый список возможных сменщиков Карреры (Черчесов, Жардим, Слуцкий, Бердыев). Но не один из вариантов не подходит.

Почему не подходят

Разбираем каждого по фактам.

Первый вариант – Жардим. Сразу – мимо. В условиях, когда все плохо («Монако» в этом сезоне), он уже провалился. Для налаживания игры, установки определенных взаимоотношений в команде нужно пару месяцев (то есть либо предсезонная подготовка, либо зимние сборы). Времени на это у Жардима нет – руководство «Спартака» почти наверняка потребует результатов почти сразу же.

Второй – Слуцкий. Искренне хочу, чтобы у Лео все получилось в Европе. Тема с «Халлом» и Чемпионшипом не зашла, теперь он пытается зажечь в Голландии. Пока получается довольно неплохо: «Витесс» после девяти туров идет на седьмом месте. Кажется, если Слуцкий заберется с командой повыше, то добьется приглашения от более статусного клуба.

Бердыев хорош в условиях, когда денег либо мало, либо их нет вообще. Сейчас же Бердыев работает в новых для себя реалиях: у «Рубина» огромные долги (говорят, в Казани даже есть задержки по зарплате). Но даже при огромных проблемах Бердыев умудряется ставить в клубе одну из самых ярких игр в чемпионате. Очень хочется, чтобы Бердыев вывел клуб из кризисного состояния и пробился в еврокубки (о которых он мечтает со времен «Ростова»).

Последний вариант от СМИ – Черчесов. При нем болельщики впервые с 2008 года полюбили сборную. При Черчесове Россия добилась своего лучшего результата на чемпионатах мира. РФС совершенно точно не отпустит Черчесова на постоянную работу в «Спартак». А о варианте с совмещением, исходя из последнего опыта (при Слуцком сборную унизили на Евро-2016, а ЦСКА расклеился за считанные месяца), думать не хочется вообще.

Кто должен тренировать «Спартак»

Вариант, не входящий в списки ни одного спортивного медиа России – Валерий Карпин.

Вернемся в прошлое на девять лет назад. Тогда Карпин чудом вывел «Спартак» в Лигу чемпионов. Дальше были четвертые места, переходы на руководящие должности команды, очередное его возвращение на должность тренера «Спартака» и очередное увольнение. Тогда у Карпина-тренера была одна важная ошибка: он думал, что сможет вывезти на опыте и авторитете, полученном еще во времена игровой карьеры. И сильно ошибался.

За шесть лет, после увольнения из «Спартака» в 2012-м, в жизни Карпина произошло много событий. Во-первых, не очень удачная поездка в Испанию. С Карпиным «Мальорка» выступала крайне неоднозначно. Зато местные газеты говорили, что Карпин, несмотря на отвратительные условия (плохой подбор футболистов, небольшие проблемы с деньгами), ставил более-менее привлекательный футбол для второго испанского дивизиона. Во-вторых, в 2015-м Карпин уехал на работу с «Армавиром». Тогда команда, получившая мощный финансовый допинг, соблазнила тренера амбициями. В итоге через год она свалилась в ПФЛ, а Карпин договорился об обоюдном расторжении контракта. В-третьих, был период работы экспертом на «Матч ТВ». Многие сотрудники, ставившие с ним аналитическую программу, отмечали: Карпин очень внимателен ко всем деталям и аспектам игры, он очень строг в тактическом плане и сильно желает возобновить тренерскую карьеру.

Теперь он в «Ростове». При Карпине команда с ограниченными возможностями идет на пятом месте и показывает лучшую игру в защите среди команд нашего чемпионата. Не так давно «Ростов» выдал шестиматчевую серию без поражений. А когда команда все же проигрывала, Карпин объяснял неудачный результат, разбирая свои ошибки. «После второго пропущенного гола, естественно, чуть больше нужно было раскрываться. Отсюда больше пространства – это нормально. Не ожидали гола после аута? А что там ожидать? Просто надо поддерживать концентрацию, пока игра не закончилась», – сказал Карпин после поражения от «Локомотива». Эти слова коуча – еще одно подтверждение того, что он прекратил афишировать своим авторитетом и сильно вырос в профессиональном плане.

В игре «Спартака» на данный момент одна проблема – защита. Как раз именно с обороной в «Ростове» все в полнейшем порядке. Кажется, Карпин исправит эту проблему и в московской команде. А заодно немного поправит атмосферу. В плане строгости Карпин находится на одном уровне с Каррерой. То есть, за бунты и лайки революционеры будут автоматически сосланы в ссылку в молодежку.

Единственный вопрос: насколько интересно Карпину возвращение в «Спартак». После последней встречи с командой в РПЛ («Ростов» обыграл москвичей на выезде – 1:0) он чуть ли не насмехался над ним: «Победа «Ростова»? А что тут удивительного? «Спартак» не играл? А что тут удивительного?»

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