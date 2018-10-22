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    • Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно

    Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно


    4
    Голосов: 16
    22.10.2018 14:20
    Илья Егоров рвет шаблоны.

    Для начала уточнение: я – из тех, кто не хотел увольнения Карреры. При Массимо «Спартак» стал чемпионом, и именно он мог бы вывести команду из коматозного состояния. Но сегодня, после поражения от «Арсенала», руководство клуба уволило Карреру, а СМИ опубликовали целый список возможных сменщиков Карреры (Черчесов, Жардим, Слуцкий, Бердыев). Но не один из вариантов не подходит.

    Почему не подходят

    Разбираем каждого по фактам.

    Первый вариант – Жардим. Сразу – мимо. В условиях, когда все плохо («Монако» в этом сезоне), он уже провалился. Для налаживания игры, установки определенных взаимоотношений в команде нужно пару месяцев (то есть либо предсезонная подготовка, либо зимние сборы). Времени на это у Жардима нет – руководство «Спартака» почти наверняка потребует результатов почти сразу же.

    Второй – Слуцкий. Искренне хочу, чтобы у Лео все получилось в Европе. Тема с «Халлом» и Чемпионшипом не зашла, теперь он пытается зажечь в Голландии. Пока получается довольно неплохо: «Витесс» после девяти туров идет на седьмом месте. Кажется, если Слуцкий заберется с командой повыше, то добьется приглашения от более статусного клуба.

    Бердыев хорош в условиях, когда денег либо мало, либо их нет вообще. Сейчас же Бердыев работает в новых для себя реалиях: у «Рубина» огромные долги (говорят, в Казани даже есть задержки по зарплате). Но даже при огромных проблемах Бердыев умудряется ставить в клубе одну из самых ярких игр в чемпионате. Очень хочется, чтобы Бердыев вывел клуб из кризисного состояния и пробился в еврокубки (о которых он мечтает со времен «Ростова»).

    Последний вариант от СМИ – Черчесов. При нем болельщики впервые с 2008 года полюбили сборную. При Черчесове Россия добилась своего лучшего результата на чемпионатах мира. РФС совершенно точно не отпустит Черчесова на постоянную работу в «Спартак». А о варианте с совмещением, исходя из последнего опыта (при Слуцком сборную унизили на Евро-2016, а ЦСКА расклеился за считанные месяца), думать не хочется вообще.

    Кто должен тренировать «Спартак»

    Вариант, не входящий в списки ни одного спортивного медиа России – Валерий Карпин.

    Вернемся в прошлое на девять лет назад. Тогда Карпин чудом вывел «Спартак» в Лигу чемпионов. Дальше были четвертые места, переходы на руководящие должности команды, очередное его возвращение на должность тренера «Спартака» и очередное увольнение. Тогда у Карпина-тренера была одна важная ошибка: он думал, что сможет вывезти на опыте и авторитете, полученном еще во времена игровой карьеры. И сильно ошибался.

    За шесть лет, после увольнения из «Спартака» в 2012-м, в жизни Карпина произошло много событий. Во-первых, не очень удачная поездка в Испанию. С Карпиным «Мальорка» выступала крайне неоднозначно. Зато местные газеты говорили, что Карпин, несмотря на отвратительные условия (плохой подбор футболистов, небольшие проблемы с деньгами), ставил более-менее привлекательный футбол для второго испанского дивизиона. Во-вторых, в 2015-м Карпин уехал на работу с «Армавиром». Тогда команда, получившая мощный финансовый допинг, соблазнила тренера амбициями. В итоге через год она свалилась в ПФЛ, а Карпин договорился об обоюдном расторжении контракта. В-третьих, был период работы экспертом на «Матч ТВ». Многие сотрудники, ставившие с ним аналитическую программу, отмечали: Карпин очень внимателен ко всем деталям и аспектам игры, он очень строг в тактическом плане и сильно желает возобновить тренерскую карьеру.

    Теперь он в «Ростове». При Карпине команда с ограниченными возможностями идет на пятом месте и показывает лучшую игру в защите среди команд нашего чемпионата. Не так давно «Ростов» выдал шестиматчевую серию без поражений. А когда команда все же проигрывала, Карпин объяснял неудачный результат, разбирая свои ошибки. «После второго пропущенного гола, естественно, чуть больше нужно было раскрываться. Отсюда больше пространства – это нормально. Не ожидали гола после аута? А что там ожидать? Просто надо поддерживать концентрацию, пока игра не закончилась», – сказал Карпин после поражения от «Локомотива». Эти слова коуча – еще одно подтверждение того, что он прекратил афишировать своим авторитетом и сильно вырос в профессиональном плане.

    В игре «Спартака» на данный момент одна проблема – защита. Как раз именно с обороной в «Ростове» все в полнейшем порядке. Кажется, Карпин исправит эту проблему и в московской команде. А заодно немного поправит атмосферу. В плане строгости Карпин находится на одном уровне с Каррерой. То есть, за бунты и лайки революционеры будут автоматически сосланы в ссылку в молодежку.

    Единственный вопрос: насколько интересно Карпину возвращение в «Спартак». После последней встречи с командой в РПЛ («Ростов» обыграл москвичей на выезде – 1:0) он чуть ли не насмехался над ним: «Победа «Ростова»? А что тут удивительного? «Спартак» не играл? А что тут удивительного?»

    Материалы по теме:

    Карреру уволили. Что об этом известно

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Ростов»
    Рейтинг: 4 Голосов: 16
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    Комментарии49
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 13 ноября 2018, 19:58

      Карпин Валерий Георгиевич(именно так,с большим уважением,с именем отчеством),потому,что заслужил,заматерел в своей профессии...А то,что Спартаковец-не самое главное,просто-это тот тренер и человек, и россиянин,который нужен Спартаку...Уверен,что через 6-12 месяцев именно Карпин возглавит этот клуб,(раньше просто не позволит его порядочность и обязательства перед клубом Ростов)надеюсь надолго,т.е. успешно!

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 25 октября 2018, 00:21

      Эээээээ. Руки прочь от Ростова и Валеру!!!

      1
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      Рейтинг: +22

      saitkulov71 24 октября 2018, 12:07

      Шалимова нужно звать

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 24 октября 2018, 06:04

      Да не пойдет Карпин никуда. У него с Ростовом все сейчас хорошо, вполне может попасть в Лигу Европы, при том что, скорее всего такая задача не ставилась в качестве задачи-минимум. Т.е. даже если Ростов закончит на 7-8 месте - никто Карпину не предъявит. В Спартаке будет обратная ситуация - там будут требовать уже в этом сезоне попадания в ЛЧ, будет огромное давление, ну и сама атмосфера в Спартаке всегда тяжелая и напряженная. Если Карпин, предположим, уйдет в Спартак - проиграет и Ростов, и сам Карпин, а Спартак вряд ли преобразится за считанные туры и начнет стабильно выигрывать

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 октября 2018, 19:59

      Не дергайте Валеру!!
      Пусть с Ростовом поработает!!

      3
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 23 октября 2018, 12:24

      Валерьян не пойдёт,и правильно сделает

      3
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      Рейтинг: +1212

      Серёга Краснодарский 23 октября 2018, 08:03

      автор цену набивает Валере. дыма без огня не бывает . или с дуба упал.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 23 октября 2018, 06:55

      я бы на его месте не возвращался

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 октября 2018, 05:29

      Валера очень неплохая кандидатура для Спартака.Да и за последние годы он поднабрался опыта как тренер.Только вот захочет ли он возвращаться?Вопрос..В Ростове его вроде бы пока всё устраивает.Он выстраивает команду под себя,под свои требования и взгляды.Команда играет и неплохо(смотрите в таблицу!).Болельщики тоже это оценили.Конфликтов как таковых нет.Так что ,На мой взгляд,Георгич не согласится идти на "расстрельную" должность красно-белых.Разве что сильно упросят....Время покажет...

      0
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 23 октября 2018, 01:52

      не хочу карпина в спартак-он нужен у нас в ростове

      2
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