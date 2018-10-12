«Монако» уволил тренера, который хотел Головина

Он чуть не выиграл Лигу чемпионов и раскрыл Мбаппе.

Что произошло?

«Монако» уволил Леонарду Жардима – тренера, который работал в клубе с 2014 года и пережил несколько разных команд. Построить новую он не успел, а теперь в «Монако» придет Тьерри Анри. Летом француз был ассистентом в штабе сборной Бельгии, а сейчас из-за будущего назначения в «Монако» даже отказался от поста в «Астон Вилле». Увольнение Жардима – важное событие для всего французского футбола. Леонарду работал в клубе с того момента, когда сменился курс на развитие и продажу молодых футболистов. Больше он «Монако» не тренирует, но воспоминания о нем только положительные.

Чего он добился?

Жардим – удивительный тренер для «Монако». За четыре года он выдал несколько удивительных достижений.

Впервые с сезона-1999/00 «Монако» выиграл чемпионат Франции (2016/17).

С ним «Монако» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

При этом клуб в разные годы продавал Мбаппе, Марсьяля, Фабиньо, Лемара, Бакайоко и Силву. Все они дебютировали у Жардима в возрасте до 21 года.

С февраля по август 2017 года «Монако» Жардима выиграл в Лиге 1 15 матчей подряд.

Сам Жардим становился тренером года.

За 232 игры под руководством Жардима «Монако» проиграл только 55 раз.

Почему Жардима уволили?

Прямо сейчас «Монако» идет на 18-м месте и с пятью поражениями в девяти матчах. У команды одна победа в сезоне, единственный ассист Головина и 27 использованных игроков. «Монако» и Жардим попрощались хорошо, а против тренера сыграли обстоятельства. На старте сезона 11 игроков «Монако» получали травмы, а летом клуб продал почти всех лидеров.

«Я глубоко уважаю Жардима за проделанную работу. Леонарду стал примером для остальных европейских тренеров. Он оставил команду с хорошими результатами после себя. Отрезок его работы запомнится одним из прекрасных в истории клуба. Леонарду всегда будет частью семьи «Монако», – высказался о его отставке вице-президент клуба Вадим Васильев.

Примерно в таком же стиле высказался и сам Жардим. Все опубликовано на официальном сайте, а подается так, будто никакой отставки и не произошло. Дальше Жардиму прогнозируют работу в «Манчестер Юнайтед», где есть проблемы у Жозе Моуринью. Отставка из «Монако» – история о том, что команду нужно взбодрить. Иначе подобное уже не объяснить.

У Головина проблемы?

Возможно. Он только начал адаптацию в новой для себя стране, успел получить травму, а теперь должен пережить отставку тренера. Жардим готовил Головина для важной роли на поле. Сам россиянин уже наработал взаимодействие с Фалькао и привык к чемпионату Франции. Летом «Монако» продал игроков на 316 миллионов евро, а купил только на 128. Головин – главный трансфер «Монако» (30 миллионов евро). Из-за плохих результатов может выйти так, что клубу и российскому игроку все придется начинать сначала. Спортивные результаты прямо сейчас все-таки важнее успешного бизнеса.

«Монако» – кошмар. Головин, куда ты попал?

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