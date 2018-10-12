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    «Монако» уволил тренера, который хотел Головина


    3.6
    Голосов: 5
    12.10.2018 11:50
    Он чуть не выиграл Лигу чемпионов и раскрыл Мбаппе.

    Что произошло?

    «Монако» уволил Леонарду Жардима – тренера, который работал в клубе с 2014 года и пережил несколько разных команд. Построить новую он не успел, а теперь в «Монако» придет Тьерри Анри. Летом француз был ассистентом в штабе сборной Бельгии, а сейчас из-за будущего назначения в «Монако» даже отказался от поста в «Астон Вилле». Увольнение Жардима – важное событие для всего французского футбола. Леонарду работал в клубе с того момента, когда сменился курс на развитие и продажу молодых футболистов. Больше он «Монако» не тренирует, но воспоминания о нем только положительные.

    Чего он добился?

    Жардим – удивительный тренер для «Монако». За четыре года он выдал несколько удивительных достижений.

    • Впервые с сезона-1999/00 «Монако» выиграл чемпионат Франции (2016/17).
    • С ним «Монако» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
    • При этом клуб в разные годы продавал Мбаппе, Марсьяля, Фабиньо, Лемара, Бакайоко и Силву. Все они дебютировали у Жардима в возрасте до 21 года.
    • С февраля по август 2017 года «Монако» Жардима выиграл в Лиге 1 15 матчей подряд.
    • Сам Жардим становился тренером года.
    • За 232 игры под руководством Жардима «Монако» проиграл только 55 раз.

    Почему Жардима уволили?

    Прямо сейчас «Монако» идет на 18-м месте и с пятью поражениями в девяти матчах. У команды одна победа в сезоне, единственный ассист Головина и 27 использованных игроков. «Монако» и Жардим попрощались хорошо, а против тренера сыграли обстоятельства. На старте сезона 11 игроков «Монако» получали травмы, а летом клуб продал почти всех лидеров.

    «Я глубоко уважаю Жардима за проделанную работу. Леонарду стал примером для остальных европейских тренеров. Он оставил команду с хорошими результатами после себя. Отрезок его работы запомнится одним из прекрасных в истории клуба. Леонарду всегда будет частью семьи «Монако», – высказался о его отставке вице-президент клуба Вадим Васильев.

    Примерно в таком же стиле высказался и сам Жардим. Все опубликовано на официальном сайте, а подается так, будто никакой отставки и не произошло. Дальше Жардиму прогнозируют работу в «Манчестер Юнайтед», где есть проблемы у Жозе Моуринью. Отставка из «Монако» – история о том, что команду нужно взбодрить. Иначе подобное уже не объяснить.

    У Головина проблемы?

    Возможно. Он только начал адаптацию в новой для себя стране, успел получить травму, а теперь должен пережить отставку тренера. Жардим готовил Головина для важной роли на поле. Сам россиянин уже наработал взаимодействие с Фалькао и привык к чемпионату Франции. Летом «Монако» продал игроков на 316 миллионов евро, а купил только на 128. Головин – главный трансфер «Монако» (30 миллионов евро). Из-за плохих результатов может выйти так, что клубу и российскому игроку все придется начинать сначала. Спортивные результаты прямо сейчас все-таки важнее успешного бизнеса.

    «Монако» – кошмар. Головин, куда ты попал?

    Топ-клубы по всей Европе проваливают сезон. Что за дела?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22

      Smagin15 13 октября 2018, 20:04

      Головин хороший игрок,всё зависит от него самого. Удачи ему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 13 октября 2018, 19:03

      Заголовок убивает...как из крим хроники о домогательстве)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 13 октября 2018, 18:21

      Будем надеяться, что все для парня будет хорошо. Удачи ему и здоровья.

      0
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 13 октября 2018, 07:18

      Теперь Головина в аренду отдадут...

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 12 октября 2018, 12:25

      Любопытно-будем посмотреть!!!

      0
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 12 октября 2018, 10:09

      Тут ясно, брали его под хороших ребят, с прицелом. А потом начали как с бахчи арбузы игроков раздавать, парень еле-еле дыры латал. Жардим найдет себе теплое местечко 100%.

      3
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      Рейтинг: +311

      Olga85 11 октября 2018, 18:13

      Уверена, что Тьерри Анри не враг себе, чтобы усаживать Головина на скамейку просто так. Наверняка он внимательно просмотрел все игры Монако этого сезона перед тем, как согласиться на должность, и отметил формирующееся взаимодействие между Головиным и Фалькао. Сейчас все в руках Саши. Он очень трудолюбивый и ответственный игрок, поэтому я уверена, что у него все получится, и он станет главной звездой нынешнего состава Монако.

      2
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball > Olga85 12 октября 2018, 10:10

      Все прозаичней, за Сашку 30 миллионов отдали. И сажать его на дав 3-4 шанса и без ошеломительного провала, как Вы сказали - Анри себе не враг, да и строптивости Моура у него никогда не было.

      1
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