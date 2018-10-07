Головин отдал голевую на Фалькао. Но «Монако» на дне

Первый успех нашего парня.

В матче с «Ренном» Головин сильно активничал на позиции атакующего полузащитника и получил желтую карточку. Он много перемещался по полю, нанес один удар, выиграл борьбу в воздухе и даже показал одно удачное действие в дриблинге. Полузащитник 61 раз коснулся мяча и выдал 86% точности передач. У самого Головина отбирали мяч пять раз, но главное, что он все-таки совершил результативное действие.

В начале второго тайма Головин сделал своевременный пас на Фалькао, который пробил между ног защитника. Жаль, но «Монако» этот гол совсем не помог из-за двух пропущенных мячей. В десятый раз подряд команда не смогла победить.

twit text — Головин в «Монако» (@GolovinMonaco) 7 октября 2018 г.

Головина уже просят назначить исполнителем стандартов. Болельщикам не нравится, что это делает Тилеманс.

twit text — D S (@shek_dinara) 7 октября 2018 г.

Важные материалы про Головина и «Монако»:

«Монако» – кошмар. Головин, куда ты попал?

Головин рассердил Фалькао и чуть не заработал пенальти