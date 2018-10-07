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    Головин отдал голевую на Фалькао. Но «Монако» на дне


    5
    Голосов: 3
    07.10.2018 21:55
    Первый успех нашего парня.

    В матче с «Ренном» Головин сильно активничал на позиции атакующего полузащитника и получил желтую карточку. Он много перемещался по полю, нанес один удар, выиграл борьбу в воздухе и даже показал одно удачное действие в дриблинге. Полузащитник 61 раз коснулся мяча и выдал 86% точности передач. У самого Головина отбирали мяч пять раз, но главное, что он все-таки совершил результативное действие.

    В начале второго тайма Головин сделал своевременный пас на Фалькао, который пробил между ног защитника. Жаль, но «Монако» этот гол совсем не помог из-за двух пропущенных мячей. В десятый раз подряд команда не смогла победить.

    Головина уже просят назначить исполнителем стандартов. Болельщикам не нравится, что это делает Тилеманс.

    Важные материалы про Головина и «Монако»:

    «Монако» – кошмар. Головин, куда ты попал?

    Головин рассердил Фалькао и чуть не заработал пенальти

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3560

      aaaaahhhh 8 октября 2018, 23:54

      Главное событие государства Монако!!!! Головин пнул мяч на Фолькао.....
      пипец полный

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 8 октября 2018, 14:16

      На мой взгляд, эту игру Монако испортили не 2 гола Ренна, а действия Андреа Раджи...С его потери началась первая голевая атака на ворота Монако, а затем он и вовсе ткнул рукой в лицо соперника в чужой штрафной, за что и получил красную...таким образом Монако второй тайм доигрывал в 10-м...а то, если читать нашу прессу, можно подумать, что Ренн чудо совершил какое-то

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 8 октября 2018, 09:26

      Это же надо как угораздило попасть в такое днище.... Надеюсь скоро все изменится

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 8 октября 2018, 08:58

      Удачи ему, продолжай в таком же душе

      1
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      Рейтинг: +25058

      bset 8 октября 2018, 08:10

      Надеюсь, Монако начнет наконец побеждать. Конечно, хорошо, что Головин стал без проблем лидером в такой команде. Но не ради этого он уезжал в Европу.

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 8 октября 2018, 07:56

      Раз сделал один точный пас, значит достоин играть за Барселону.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Spiridonovich 8 октября 2018, 10:50

      За сборную России - стопроцентно.

      0
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