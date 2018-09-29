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    «Монако» – кошмар. Головин, куда ты попал?


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    Голосов: 20
    29.09.2018 00:10
    У команды совсем нет игры.

    «Монако» проиграл на выезде «Сент-Этьену» (0:2). Безвыигрышная серия монегасков в чемпионате составляет семь матчей. Этим летом французский клуб называли наилучшим вариантом для Головина. Но теперь кажется, что он ошибся с выбором команды – «Монако» сейчас далеко не в лучшей форме.

    Вот почему:

    • В атаке у «Монако» играет Радамель Фалькао. И даже несмотря на его неплохую статистику в этом сезоне Лиги 1 (в 6 матчах Фалькао забил трижды и отдал одну голевую передачу), атака команды далека от идеала. В среднем атакующие игроки «Монако» запарывают 4,3 момента за одну игру (что существенно больше в сравнении с прошлыми сезонами, когда нереализованных моментов было 3,1-3,8). Матч с «Анжером» стал пиком беспомощности «Монако»: за 90 минут игра команда ни разу не ударила в створ ворот. Последний раз такое было 8 лет назад.

    • «Монако» возглавил топ-10 среди европейских клубов по трансферным заработкам за последние восемь лет (за это время клуб продал игроков на 950 млн евро). Если брать в расчет прошлое лето, то копилка «Монако» за счет продаж футболистов обогатилась на 316 млн (во внимание берется часть суммы, полученная от трансфера Килиана Мбаппе). На приобретение игроков клуб потратил 128 миллионов, но, как пишут французские журналисты, не закрыл проблемные позиции в центре поля и на флангах. СМИ называют неудачную закупочную кампанию главной причиной провала «Монако» в новом сезоне.

    • Летом «Монако» потерял главного футболиста-созидателя: Жоао Моутинью ушел в «Вулверхэмптон» всего за 5 млн евро. Конечно же, клубные селекционеры никем не заменили португальца, напрасно понадеявшись на прогресс Юри Тилеманса. Бельгиец не оправдал ожиданий: его эффективность после периода карьеры в «Андерлехте» упала с 76,3% до 23.

    • «Монако» испытывает существенные проблемы с передачей мяча. Об этом даже говорил в одном из интервью помощник Жардима Антонио Виера. Лишь 35% пасов футболистов «Монако» доходят до адресата. В прошлом сезоне показатель составлял 57%. Два года назад, когда клуб обошел «ПСЖ» в борьбе за чемпионство, средняя точность передач составляла 79%.

    • Леонарду Жардим слишком зациклен на игре через центр: таким образом развиваются около 70% атак. Это и объясняет крайне слабых игроков на флангах «Монако»: Шадли пока не показывает хорошую игру, фамилии Мбулы, Грандсира, Диопа заставляют болельщиков срочно лезть в Википедию. Зато реально топовый Кейта Бальде играет в аренде в «Интере».

    • Тяжело играть при низкой посещаемости. Стадион «Луи II» считают одним из худших в Лиге 1 по этому показателю: на каждый матч клуба в этом розыгрыше Лиги 1 в среднем ходят 8061 зрителей. В XXI веке средняя посещаемость домашней арены «Монако» лишь раз перевалила через отметку в 11 тысяч зрителей (в сезоне 2006/07 на домашние матчи монегасков ходили около11061 фанов).

    • Во Франции считают, что Головин – игрок, способный решить все проблемы «Монако». Но полузащитник начал крайне неудачно новый этап карьеры:

    Получил травму и пару недель восстанавливался

    Неудачно сыграл в матче с «Анжером»

    Получил массу критики от французских журналистов (в основном они говорили о том, что Головин находится в ужасной форме, но нужно дать ему немного времени для адаптации).

    Материалы по теме:

    Дебют Головина в «Монако». Как это было

    Головин рассердил Фалькао и чуть не заработал пенальти

    Жесть во Франции. Дзюба правильно туда не поехал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press | ФК «Монако»
    Рейтинг: 1 Голосов: 20
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 12 октября 2018, 19:48

      так, а кто там, не так уж и давно, писал что монако это лучшее что могло случиться с головиным?

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 октября 2018, 13:23

      Гиннер от днища получил хорошие деньжища

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 1 октября 2018, 03:35

      Скорее всего это сезон для Монако и Головина просерен... Во второй половине возможно начнут играть более менее...

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 30 сентября 2018, 16:28

      оставьте его в покое

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 30 сентября 2018, 15:06

      Поднимится Монако через туров пять Головин заиграет там

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 30 сентября 2018, 12:09

      До недавнего времени во Франции это обычная практика, клуб выигрывает чемпионство а через год, а то и на следующий год, во вторую лигу! Поэтому не удевлюсь если Саша начнет следующий сезон в Лиге 2!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 сентября 2018, 10:46

      Кстати, болелы Монако так же о Головине говорят, мол кого в наш клуб занесло??? ))))

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      Рейтинг: +53

      maslenitsa 29 сентября 2018, 18:38

      Ни один клуб не покупает игроков ради того, чтоб дать новичку насладиться славой и достижениями клуба. - Это естественно, что испытывающий определенные трудности клуб возлагает на новичка огромные - часто не соизмеримые с возможностями игрока - надежды.

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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 29 сентября 2018, 18:29

      Может они договорняки катают???

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 29 сентября 2018, 15:44

      Создаётся такое впечатление, что в мире нет команд достойных вундеркинда Головина. На самом деле считать Головина выдающимся игроком, несусветная глупость. Гинеру надо было поправить своё финансовое состояние. Продажные специалисты и СМИ активно помогали ему, провозгласив, что появилась звезда первой величины. Рыболовлев и Гинер провернули сделку, отмыв 30 млн евро. Теперь надо оправдывать вложение такой суммы в рядового игрока. Точно такая же история с нашим недо тренером Слуцким, которому достаются не те команды и не те хозяева.

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