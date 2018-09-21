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    Дебют Головина в «Монако». Как это было


    3
    Голосов: 10
    21.09.2018 23:45
    Команду не спас, но был неплох.

    Чем занимался Головин все это время

    27 июля «Монако» объявил о переходе Головина, но дебюта российского полузащитника пришлось ждать почти два месяца. Первую тренировку футболист провел в начале августа, после чего угодил в больницу – там его узрели передвигающимся на костылях. Позже клуб заявил, что Головин растянул связки голеностопа на правой ноге. Операции россиянин избежал. Сам Головин рассказал, что неудачно оступился после столкновения с Фалькао.

    Пока сборная России обыгрывала турок и чехов, один из ее лидеров приступил к работе с мячом, а затем и стал тренироваться в общей группе. На матч против «Нима» Головин уже попал в заявку «Монако». Леонардо Жардим сообщил, что 15-20 минут новичок отыграть готов.

    Как без него играл «Монако»

    Стартовали монегаски так себе. В Суперкубке – 0:4 от «ПСЖ», в Лиге чемпионов – 1:2 от «Атлетико», в чемпионате Франции – всего одна победа в пяти матчах: удалось победить «Нант» 3:1, но с «Тулузой» и «Лиллем» ничьи, а «Бордо» и «Марселю» и вовсе проиграли.

    Радамель Фалькао до сегодняшнего дня отличился дважды, два гола на счету Юри Тилеманса, забивал уже и Йоветич, неплохо выглядят атакующий полузащитник Рони Лопеш и правый защитник Туре, на уровне и 35-летний кипер Бенальо. Большего ждут от Сидибе, Глика и Шадли. Ну, и конечно, от русского парня, которого купили за 30 миллионов.

    Как складывался матч с «Нимом» без Головина

    Наш футболист сидел в запасе и смотрел за тем, как Бриансон с близкого расстояния вколотил мяч в ворота Бенальо после розыгрыша стандарта, а затем наверняка порадовался рикошету, с помощью которого Фалькао сравнял счет – 1:1, так закончился первый тайм. На матч с «Нимом» у «Монако» вышло семь футболистов возрастом 23 года и меньше, остальные четыре футболиста – 30+.

    Два героя первой половины игры – Фалькао и Бобишон, первый бил, попадал в створ, выигрывал верховые единоборства и, наконец, забил, а второй успевал делать за «Ним» все – бить, отдавать, перехватывать и отбирать. В начале второго тайма хозяева упустили три супермомента, а Фалькао еще и зарядил в перекладину.

    Как проявил себя Головин

    Россиянин вышел на 72-й минуте и тут же поучаствовал в опасной атаке «Монако», фактически он сам ее разогнал, а окончилась она опасным, но неточным ударом. Через четыре минуты Головин подобрал бесхозный мяч в центре поля благодаря своей резкости, но партнеры порыв не поддержали. Две следующие атаки – контроль мяча и точный пас, но игроки «Монако» даже не дошли до ворот. Под конец своей первой десятиминутки Головин вовремя отдал пас на партнера на фланг, но обратную передачу не получил, а затем совершил свой первый фол на французской земле. Был и неудачный дриблинг против Диалло.

    Первый свой удар Головин нанес на 85-й минуте, почти с линии штрафной неплохо бил в дальний угол, но мяч отрикошетил от защитника на угловой. В следующей атаке бить не стал, а совершил неплохую подачу в штрафную, «Монако» снова добился углового. Последние минуты, в том числе пять добавленных, у Головина проявить себя возможности не было: соперник активизировался, получил право на пару стандартов, так что россиянину пришлось отрабатывать в обороне. 1:1, так и закончился матч с неудовлетворительным для «Монако» результатом.

    После выхода Головина игра отодвинулась от ворот «Монако» и стала интереснее: россиянин хорошо двигался, часто встречался с мячом и практически не совершал ошибок. С другой стороны, обострения тоже было мало. Последняя же десятиминутка не удалась ни нашему парню, ни его команде.

    Статистика:

    • 1 удар
    • 12 пасов, 83,3% точности
    • 1 длинный пас – неточный.
    • 3 ошибки при приеме мяча
    • 1 вынос мяча
    • 1 фол
    • Оценка 5,92 от WhoScored – очень низкая, но для 20 минут терпимо.

    Тепловая карта:

    Ну и не стоит забывать, что дебютировать Головину пришлось на отвратительном газоне.

    Что дальше

    Уже во вторник у Головина будет шанс проявить себя в матче против «Анжера», а в следующую пятницу – в игре с «Сент-Этьеном». Дебютировать в Лиге чемпионов в составе «Монако» будет возможно 3 октября в Дортмунде – монегаски сыграют против «Боруссии».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

    Монако – Ним – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Брианкон, 19; 1:1 – Фалькао, 27.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 23 сентября 2018, 15:23

      Головин давай голов

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 сентября 2018, 22:12

      Заиграет Головин в "Монако". Тут сомневаться даже не приходится. И через годик-другой - в "Барселону". На место Ракитича.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 сентября 2018, 21:37

      пареньку удачи конечно... но че то подробно слишком описано его короткое пребывание на поле...
      если вдруг весь матч проведет, то че тогда распишуть...))))

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > mihail200606 24 сентября 2018, 07:12

      ну это дебют, его долго ждали, за последние годы трансферов хороших игроков в Европу не было, это один из топовых футболистов России, на него очень много надежд для сборной, поэтому внимание повышенное. Так что нормально, собрали статистику и описали результативные действия. Думаю, больше таких обзоров не будет, в новости о Головине будут только в том случае, если он там себя действительно проявит (гол забьет, например)

      0
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      Рейтинг: +29

      ванжо55 22 сентября 2018, 18:58

      никак

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 сентября 2018, 15:34

      Удачи Головину !

      7
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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов > Zubo 22 сентября 2018, 16:40

      Нужно было переходить в велыкий Клупп

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 22 сентября 2018, 14:00

      А мне статья понравилась своей информативностью. Весь футбол не посмотришь, даже с учетом того, что я в отпуске. Желаю Саше удачи в карьере!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 22 сентября 2018, 13:54

      По некоторым признакам Головин в Монако стартовал удачнее, чем Роналду в Ювентусе...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 22 сентября 2018, 12:41

      Да ну нормальная о статья, о футболе же. Ладно бы наши там десятками играли, а тут уехал самый перспективный игрок, интересно же как сложится. Лучше такое читать, чем кто кого жарил в бане.

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > m40 22 сентября 2018, 14:27

      ну понятно, что не лишняя будет, ну игрок вышел на каких-то 18 минут.. Ничего по факту не сделал, и тут разбирают чуть ли не сколько шагов пробежал.. сколько раз мяча коснулся. МОжет я дотошный тут.. но блин, даже в статье написано , вышел на 72 второй минуте, а в конце написано - последняя десятиминутка не удалась ни головину ни монако. Т.е статья о его игре равной в 8 минут! 8! и это еще 10 последних он , как и монако ,провалил

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 22 сентября 2018, 12:20

      Блин, уж сори ребята, но бред это все. Ну перешел играть в европу и перешел, такое ощущение, что скоро в центре москвы поставят экран на площади, и все будут смотреть онлайн трансляции как Головин живет, просыпается, завтракает, едет не тренировку, и все будут обсуждать как же он таааам, далекоооо в европе поживает и что из него выйдет. Просто игрок, хороший, перешел, сыграл наконец-то 20минут,по стате и написанному сыграл то хреново, было быстранно ,если бы монако дома еще не шел атаковать, 1 раз ударил, 3 ошибки, единственный дальний пас и то левый... Ему нужно еще набирать форму.

      4
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      Рейтинг: +255

      ALEXMAN888 22 сентября 2018, 12:03

      Не он красава!!! Вопросов нет! Зачем этот поминутный расклад! Вышел на 72 минуте, удар нанёс на 85 минуте, пукнул на 87,! Теперь каждую секунду будете отслеживать! Бедный Головин! Я дальше не продолжаю!!!

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