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Дебют Головина в «Монако». Как это было

Чем занимался Головин все это время

27 июля «Монако» объявил о переходе Головина, но дебюта российского полузащитника пришлось ждать почти два месяца. Первую тренировку футболист провел в начале августа, после чего угодил в больницу – там его узрели передвигающимся на костылях. Позже клуб заявил, что Головин растянул связки голеностопа на правой ноге. Операции россиянин избежал. Сам Головин рассказал, что неудачно оступился после столкновения с Фалькао.

Пока сборная России обыгрывала турок и чехов, один из ее лидеров приступил к работе с мячом, а затем и стал тренироваться в общей группе. На матч против «Нима» Головин уже попал в заявку «Монако». Леонардо Жардим сообщил, что 15-20 минут новичок отыграть готов.

Как без него играл «Монако»

Стартовали монегаски так себе. В Суперкубке – 0:4 от «ПСЖ», в Лиге чемпионов – 1:2 от «Атлетико», в чемпионате Франции – всего одна победа в пяти матчах: удалось победить «Нант» 3:1, но с «Тулузой» и «Лиллем» ничьи, а «Бордо» и «Марселю» и вовсе проиграли.

Радамель Фалькао до сегодняшнего дня отличился дважды, два гола на счету Юри Тилеманса, забивал уже и Йоветич, неплохо выглядят атакующий полузащитник Рони Лопеш и правый защитник Туре, на уровне и 35-летний кипер Бенальо. Большего ждут от Сидибе, Глика и Шадли. Ну, и конечно, от русского парня, которого купили за 30 миллионов.

Как складывался матч с «Нимом» без Головина

Наш футболист сидел в запасе и смотрел за тем, как Бриансон с близкого расстояния вколотил мяч в ворота Бенальо после розыгрыша стандарта, а затем наверняка порадовался рикошету, с помощью которого Фалькао сравнял счет – 1:1, так закончился первый тайм. На матч с «Нимом» у «Монако» вышло семь футболистов возрастом 23 года и меньше, остальные четыре футболиста – 30+.

Два героя первой половины игры – Фалькао и Бобишон, первый бил, попадал в створ, выигрывал верховые единоборства и, наконец, забил, а второй успевал делать за «Ним» все – бить, отдавать, перехватывать и отбирать. В начале второго тайма хозяева упустили три супермомента, а Фалькао еще и зарядил в перекладину.

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Как проявил себя Головин

Россиянин вышел на 72-й минуте и тут же поучаствовал в опасной атаке «Монако», фактически он сам ее разогнал, а окончилась она опасным, но неточным ударом. Через четыре минуты Головин подобрал бесхозный мяч в центре поля благодаря своей резкости, но партнеры порыв не поддержали. Две следующие атаки – контроль мяча и точный пас, но игроки «Монако» даже не дошли до ворот. Под конец своей первой десятиминутки Головин вовремя отдал пас на партнера на фланг, но обратную передачу не получил, а затем совершил свой первый фол на французской земле. Был и неудачный дриблинг против Диалло.

Первый свой удар Головин нанес на 85-й минуте, почти с линии штрафной неплохо бил в дальний угол, но мяч отрикошетил от защитника на угловой. В следующей атаке бить не стал, а совершил неплохую подачу в штрафную, «Монако» снова добился углового. Последние минуты, в том числе пять добавленных, у Головина проявить себя возможности не было: соперник активизировался, получил право на пару стандартов, так что россиянину пришлось отрабатывать в обороне. 1:1, так и закончился матч с неудовлетворительным для «Монако» результатом.

После выхода Головина игра отодвинулась от ворот «Монако» и стала интереснее: россиянин хорошо двигался, часто встречался с мячом и практически не совершал ошибок. С другой стороны, обострения тоже было мало. Последняя же десятиминутка не удалась ни нашему парню, ни его команде.

Статистика:

  • 1 удар
  • 12 пасов, 83,3% точности
  • 1 длинный пас – неточный.
  • 3 ошибки при приеме мяча
  • 1 вынос мяча
  • 1 фол
  • Оценка 5,92 от WhoScored – очень низкая, но для 20 минут терпимо.

Тепловая карта:

Ну и не стоит забывать, что дебютировать Головину пришлось на отвратительном газоне.

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Что дальше

Уже во вторник у Головина будет шанс проявить себя в матче против «Анжера», а в следующую пятницу – в игре с «Сент-Этьеном». Дебютировать в Лиге чемпионов в составе «Монако» будет возможно 3 октября в Дортмунде – монегаски сыграют против «Боруссии».

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

Монако – Ним – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Брианкон, 19; 1:1 – Фалькао, 27.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Франция. Лига 1 Франция Монако Ним Головин Александр
Комментарии (26)
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Makar_78
1537563205
Пожелаем Александру удачи !
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DOCTOR PENALTY
1537563634
Давай Саша! Нас в Европе пока мало.
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Dammit
1537563926
Очень хочется, чтобы всё у Головина получилось, наших в Европе практически нет, а в "Монако" есть все возможности для роста) Приятно видеть хотя бы одного русского в Топ-чемпионате)
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piligrim1986
1537564311
с почином, Саня. Вперед!
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Степанов Антон
1537564711
Головин уже полотенце из раздевалки стащил. Наш человек.
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Bandit7
1537579403
Днище
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Томь вперёд
1537596404
Для дебюта неплохо! Так держать, Саня!
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m40
1537609274
Да ну нормальная о статья, о футболе же. Ладно бы наши там десятками играли, а тут уехал самый перспективный игрок, интересно же как сложится. Лучше такое читать, чем кто кого жарил в бане.
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Антибиотик
1537614043
А мне статья понравилась своей информативностью. Весь футбол не посмотришь, даже с учетом того, что я в отпуске. Желаю Саше удачи в карьере!
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Zubo
1537619667
Удачи Головину !
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