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    Головин передвигается на костылях. Он может пропустить до месяца

    Полузащитник «Монако» Александр Головин был замечен в больнице на костылях.

    По информации твиттер-аккаунта Monaco Informativo, 22-летний россиянин повредил правую ногу. Пресс-служба клуба пока не прокомментировала ситуацию.

    Переход Головина в «Монако» из ЦСКА состоялся 27 июля. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

    На минувшем ЧМ-2018 хавбек сборной России забил один гол и отдал две результативные передачи в четырех матчах.

    По информации журналиста Василия Конова, сроки восстановления футболиста – до месяца.

    Источник: Twitter

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    08.08.2018 15:44
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 августа 2018, 19:15

      И пропустит матчи сборной...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 19:06

      Час от часу- не легче. Здоровья Александру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 августа 2018, 16:39

      ему быстрей поиграть уже,привыкнуть к составу..... тут на те вам .....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 8 августа 2018, 16:27

      Здоровья тебе крепкого, гордость России.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > 15112007 8 августа 2018, 16:59

      Что такой пафос?? Какая нафиг гордость ..обыкновенный средний футболист ..Давай памятник ему в Москве поставьте..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 8 августа 2018, 16:16

      Печалька конечно ,коль так вышло. Шурику здоровья.

      5
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      Рейтинг: +198

      Smithy 8 августа 2018, 16:13

      Да это вроде фейк. Фото старое, у него в ЦСКА тогда травма была.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 8 августа 2018, 16:09

      Местные устраняют конкуренцию

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 августа 2018, 16:09

      приехали....

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 августа 2018, 16:06

      Это самое плохое что может случится с игроком перешедшим в новую команду , надеюсь, что Головин быстро сможет залечить травму и начать играть в футбол. В Монако конкуренция очень большая и тут желательно начать себя показывать во всей красе как можно раньше, чего я Александру и желаю.

      5
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 августа 2018, 16:01

      это не Россия тут конкурентам сразу ноги ломают

      3
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