Головин передвигается на костылях. Он может пропустить до месяца

Полузащитник «Монако» Александр Головин был замечен в больнице на костылях.
По информации твиттер-аккаунта Monaco Informativo, 22-летний россиянин повредил правую ногу. Пресс-служба клуба пока не прокомментировала ситуацию.
Переход Головина в «Монако» из ЦСКА состоялся 27 июля. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.
На минувшем ЧМ-2018 хавбек сборной России забил один гол и отдал две результативные передачи в четырех матчах.
По информации журналиста Василия Конова, сроки восстановления футболиста – до месяца.
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Источник: Twitter