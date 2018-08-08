Головин передвигается на костылях. Он может пропустить до месяца

Полузащитник «Монако» Александр Головин был замечен в больнице на костылях.

По информации твиттер-аккаунта Monaco Informativo, 22-летний россиянин повредил правую ногу. Пресс-служба клуба пока не прокомментировала ситуацию.

Переход Головина в «Монако» из ЦСКА состоялся 27 июля. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

На минувшем ЧМ-2018 хавбек сборной России забил один гол и отдал две результативные передачи в четырех матчах.

По информации журналиста Василия Конова, сроки восстановления футболиста – до месяца.