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  • Головин передвигается на костылях. Он может пропустить до месяца

Головин передвигается на костылях. Он может пропустить до месяца

8 августа 2018, 15:44
24

Полузащитник «Монако» Александр Головин был замечен в больнице на костылях.

По информации твиттер-аккаунта Monaco Informativo, 22-летний россиянин повредил правую ногу. Пресс-служба клуба пока не прокомментировала ситуацию.

Переход Головина в «Монако» из ЦСКА состоялся 27 июля. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

На минувшем ЧМ-2018 хавбек сборной России забил один гол и отдал две результативные передачи в четырех матчах.

По информации журналиста Василия Конова, сроки восстановления футболиста – до месяца.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако Россия Головин Александр
Комментарии (24)
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Жёлто-синий
1533732994
Нормальное начало
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Cromathaar
1533733046
Первый блин комом.
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Тraumtanzеr
1533733086
А сколько визгу то было среди глорья...не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Пацану здоровья.
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giluxa1963
1533733287
это не Россия тут конкурентам сразу ноги ломают
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hevbn 28
1533733569
Это самое плохое что может случится с игроком перешедшим в новую команду , надеюсь, что Головин быстро сможет залечить травму и начать играть в футбол. В Монако конкуренция очень большая и тут желательно начать себя показывать во всей красе как можно раньше, чего я Александру и желаю.
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тигрик
1533733782
Местные устраняют конкуренцию
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shurik45
1533734184
Печалька конечно ,коль так вышло. Шурику здоровья.
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15112007
1533734845
Здоровья тебе крепкого, гордость России.
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84aivengo
1533735580
ему быстрей поиграть уже,привыкнуть к составу..... тут на те вам .....
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zigbert
1533744389
Час от часу- не легче. Здоровья Александру.
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