Головин передвигается на костылях. Он может пропустить до месяца

И пропустит матчи сборной...
Полузащитник «Монако» Александр Головин был замечен в больнице на костылях.
По информации твиттер-аккаунта Monaco Informativo, 22-летний россиянин повредил правую ногу. Пресс-служба клуба пока не прокомментировала ситуацию.
Переход Головина в «Монако» из ЦСКА состоялся 27 июля. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.
На минувшем ЧМ-2018 хавбек сборной России забил один гол и отдал две результативные передачи в четырех матчах.
По информации журналиста Василия Конова, сроки восстановления футболиста – до месяца.
Mala noticia para el Mónaco con la lesión de Golovin en el pie derecho. El internacional ruso deberá pasar unos exámenes para evaluar la importances de la lesión #Monaco #Montecarlo #ASMonaco #Ligue1 #Ligue1Conforama #Fichajes #Golovin pic.twitter.com/0URuY1QUPK— Mónaco Informativo (@Monaco_Info_) 8 августа 2018 г.