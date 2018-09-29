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«Монако» – кошмар. Головин, куда ты попал?

«Монако» проиграл на выезде «Сент-Этьену» (0:2). Безвыигрышная серия монегасков в чемпионате составляет семь матчей. Этим летом французский клуб называли наилучшим вариантом для Головина. Но теперь кажется, что он ошибся с выбором команды – «Монако» сейчас далеко не в лучшей форме.

Вот почему:

• В атаке у «Монако» играет Радамель Фалькао. И даже несмотря на его неплохую статистику в этом сезоне Лиги 1 (в 6 матчах Фалькао забил трижды и отдал одну голевую передачу), атака команды далека от идеала. В среднем атакующие игроки «Монако» запарывают 4,3 момента за одну игру (что существенно больше в сравнении с прошлыми сезонами, когда нереализованных моментов было 3,1-3,8). Матч с «Анжером» стал пиком беспомощности «Монако»: за 90 минут игра команда ни разу не ударила в створ ворот. Последний раз такое было 8 лет назад.

• «Монако» возглавил топ-10 среди европейских клубов по трансферным заработкам за последние восемь лет (за это время клуб продал игроков на 950 млн евро). Если брать в расчет прошлое лето, то копилка «Монако» за счет продаж футболистов обогатилась на 316 млн (во внимание берется часть суммы, полученная от трансфера Килиана Мбаппе). На приобретение игроков клуб потратил 128 миллионов, но, как пишут французские журналисты, не закрыл проблемные позиции в центре поля и на флангах. СМИ называют неудачную закупочную кампанию главной причиной провала «Монако» в новом сезоне.

• Летом «Монако» потерял главного футболиста-созидателя: Жоао Моутинью ушел в «Вулверхэмптон» всего за 5 млн евро. Конечно же, клубные селекционеры никем не заменили португальца, напрасно понадеявшись на прогресс Юри Тилеманса. Бельгиец не оправдал ожиданий: его эффективность после периода карьеры в «Андерлехте» упала с 76,3% до 23.

• «Монако» испытывает существенные проблемы с передачей мяча. Об этом даже говорил в одном из интервью помощник Жардима Антонио Виера. Лишь 35% пасов футболистов «Монако» доходят до адресата. В прошлом сезоне показатель составлял 57%. Два года назад, когда клуб обошел «ПСЖ» в борьбе за чемпионство, средняя точность передач составляла 79%.

• Леонарду Жардим слишком зациклен на игре через центр: таким образом развиваются около 70% атак. Это и объясняет крайне слабых игроков на флангах «Монако»: Шадли пока не показывает хорошую игру, фамилии Мбулы, Грандсира, Диопа заставляют болельщиков срочно лезть в Википедию. Зато реально топовый Кейта Бальде играет в аренде в «Интере».

• Тяжело играть при низкой посещаемости. Стадион «Луи II» считают одним из худших в Лиге 1 по этому показателю: на каждый матч клуба в этом розыгрыше Лиги 1 в среднем ходят 8061 зрителей. В XXI веке средняя посещаемость домашней арены «Монако» лишь раз перевалила через отметку в 11 тысяч зрителей (в сезоне 2006/07 на домашние матчи монегасков ходили около11061 фанов).

• Во Франции считают, что Головин – игрок, способный решить все проблемы «Монако». Но полузащитник начал крайне неудачно новый этап карьеры:

Получил травму и пару недель восстанавливался

Неудачно сыграл в матче с «Анжером»

Получил массу критики от французских журналистов (в основном они говорили о том, что Головин находится в ужасной форме, но нужно дать ему немного времени для адаптации).

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Франция. Лига 1 Франция Монако Моутинью Жоао Фалькао Радамель Головин Александр Жардим Леонарду
Комментарии (38)
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Parker8
1538172056
Продать Моутиньо за 5, и купить на эту позицию Головина за 30, видимо у Рыболовлева тот же вид дебелизма который раньше был у Абрамовича. Если бы Абрамович не повзрослел то вместо Канте то же бы играл какой нибудь Дзагоев.
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3a zenit
1538181929
проблема Монако не в Головине и его приходе,а в тренере.
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Тони Монтана Б
1538187512
Увольте уже школьника, который пишет статьи и придумывает эти идиотские названия, читать противно . 1!
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чемпион мира1
1538198775
Головин. Головин-столько внимания.
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pegas1276
1538198784
Головину пора возвращаться в родные пенаты, начать с аренды...
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Woodbreak
1538207991
да ******* ваш головка
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Streight
1538209103
Я уже писал и еще раз напишу, хоть меня и затопили в минусах. Головин в Монако это чья-то личная заинтересованность или финансовые махинации. Столько шума, слухов вокруг абсолютно средненького игрока из России было. А на деле он и играет так себе, что здесь, что там. Сейчас год-два побудет в Монако и обратно приедет. Да и по игре клуба в целом можно сделать вывод, что руководство явно заинтересовано в чем угодно, кроме футбола.
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la verdad
1538220507
Такое ощущение, что факты перечисленные в статье обнаружились только сегодня.))) Лично я вообще не понимаю, как футболист (даже молодой) при выборе "АПЛ или Монако" может выбрать последнее... Монако - это говнище с днища :) Всплыло пару раз и утонуло.
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Spiridonovich
1538225052
Создаётся такое впечатление, что в мире нет команд достойных вундеркинда Головина. На самом деле считать Головина выдающимся игроком, несусветная глупость. Гинеру надо было поправить своё финансовое состояние. Продажные специалисты и СМИ активно помогали ему, провозгласив, что появилась звезда первой величины. Рыболовлев и Гинер провернули сделку, отмыв 30 млн евро. Теперь надо оправдывать вложение такой суммы в рядового игрока. Точно такая же история с нашим недо тренером Слуцким, которому достаются не те команды и не те хозяева.
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iuda
1538994217
Гиннер от днища получил хорошие деньжища
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