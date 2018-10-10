Президент «Бордо»: «Приход Анри в Лигу 1 станет хорошей новостью для всего французского чемпионата»

Президент «Бордо» Стефан Мартин положительно отнесся к слухам о скором назначении Тьерри Анри на пост главного тренера «Монако».

«Приход Анри в Лигу 1 станет хорошей новостью для всего французского чемпионата.

Мы и раньше не скрывали, что были в контакте с ним, хотели пригласить в нашу команду. Когда мы вели переговоры с Анри, он подчеркнул желание делать ставку на молодых игроков.

Думаю, что он является идеальным вариантом для «Монако», – заявил Мартин.

Накануне сообщалось, что действующий главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост до конца недели.