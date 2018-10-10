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    Президент «Бордо»: «Приход Анри в Лигу 1 станет хорошей новостью для всего французского чемпионата»

    Президент «Бордо» Стефан Мартин положительно отнесся к слухам о скором назначении Тьерри Анри на пост главного тренера «Монако».

    «Приход Анри в Лигу 1 станет хорошей новостью для всего французского чемпионата.

    Мы и раньше не скрывали, что были в контакте с ним, хотели пригласить в нашу команду. Когда мы вели переговоры с Анри, он подчеркнул желание делать ставку на молодых игроков.

    Думаю, что он является идеальным вариантом для «Монако», – заявил Мартин.

    Накануне сообщалось, что действующий главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост до конца недели.

    Источник: RMC Sport

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    10.10.2018 07:19
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