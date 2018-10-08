Топ-клубы по всей Европе проваливают сезон. Что за дела?

У Головина худшее положение.

«Реал»

Место сейчас: 4-е

Место год назад: 3-е

После уходов Роналду и Зидана положение «Реала» в испанском футболе резко ухудшилось. Испанские журналисты выделяют несколько причин таких изменений. Во-первых, Хулен Лопетеги так и не смог понять, как настроить команду без Криштиану. Во-вторых, Мадрид просто замучили травмы. В разное время вылетали Бэйл, Марсело и другие важные футболисты. Конечно, «Реал» способен в своей системе найти замену травмированным игрокам. Но иногда чрезмерное внедрение резервистов в состав заканчивается обидным поражением. Например, от ЦСКА в Лиге чемпионов.

Плюсом ко всему ситуацию в клубе постоянно подогревают СМИ. Только за последнюю неделю Marca выбрала пару сменщиков Хулену Лопетеги: Антонио Конте, Арсен Венгер. AS подтвердил слух: Лопетеги уволят, если «Реал» проиграет Класико. Президент «Реала» Флорентино Перес уверен: результаты наладятся, если дать Лопетеги дополнительное время на адаптацию. В такой напряженной ситуации поддержка Переса для тренера важна особенно.

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«Бавария»

Место сейчас: 6-е

Место год назад: 1-е

«Бавария» впервые за восемь лет не выиграла в 3 матчах немецкой лиги подряд, когда еще не обеспечила чемпионство. В субботу «Боруссия» из Менхенгладбаха порвала Мюнхен (3:0), опустив действующих чемпионов Германии на шестое место. Спустя день немецкая газета Bild разобрала ситуацию в «Баварии» и определила: в неудачах мюнхенцев на 40% виновато руководство, по 30% получили игроки и Нико Ковач.

Обвинять в чем-то Ковача прямо сейчас – не очень правильно. Но, кажется, у футболистов есть претензии к главному тренеру. Тот же Bild неделю назад говорил, что игроки «Баварии» конфликтуют с Ковачем из-за слишком жестких тренировок и постоянного смена тактики. На этот слух можно было не обращать внимание, если бы не президент команды Ули Хенесс. Он не так давно подтвердил, что команда находится в игровом кризисе.

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«Манчестер Юнайтед»

Место сейчас: 8-е

Место год назад: 2-е

Уже полтора месяца английская пресса увольняет Моуринью. Она бесконечно переписывает новости о недовольстве тренером со стороны Погба, Шоу, Санчеса, цитирует тв-экспертов, критикующих Моура, обсуждает восьмое место в таблице на данный момент. Жозе однозначно виновен в конфликте с некоторыми игроками и бессмысленной игре. Но, кажется, причина провала команды скрывается чуть глубже.

Самую точную оценку ситуации дал Гари Невилл: «Дело не в тренере, а в руководстве. Оно скачет в беспорядке без какого-либо плана. Стоило ли вообще изначально приглашать Мойеса – вопрос отдельный, но, когда его уволили через 8 месяцев, начались пинбол, суета и гонки». Кажется, Невилл прав. При Глейзерах «Юнайтед» беспорядочно тратит деньги, легко прощается с нераскрывшимися игроками (часто – купленными за большие деньги) и не делает никакие выводы относительно комплектации состава.

Пожалуйста, увольте Моуринью

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«Милан»

Место сейчас: 10-е

Место год назад: 10-е

В конце сентября директор «Милана» Леонардо обозначил главную цель «Милана»: «Мы потеряли веру в отличную команду. Наша цель – отказаться от психологии команды, занимающей седьмое место». «Милан» реально достоин чего-то большего. Во-первых, у клуба есть тренер, который мотивирует своих игроков и не дает им расслабиться даже перед матчем с самым простым соперником. Во-вторых, у «Милана» наконец-то появились результативные нападающие (Кутроне и Игуаин за 11 матчей забили семь голов). В-третьих, у команды в этом сезоне все нормально с плеймейкерами: к примеру, Сусо – лидер Серии А по среднему числу передач за один матч (11).

Журналист из La Gazetta dello Sport Паоло Манфориди подтверждает слова Леонардо: «У «Милана» в обойме полно классных игроков, но главная их проблема – отсутствие уверенности». Манфориди предложил самый плохой ход для исправления этой ситуации – поменять Гаттузо. С одной стороны, условный Конте, сидящий без работы, опытнее Гаттузо в плане тактики и тренерской работы. С другой стороны, эта замена спокойно может убить семейную атмосферу, которую Гаттузо почти год выстраивает в «Милане».

Американцы спасают «Милан». Там уже Игуаин

«Фенербахче»

Место сейчас: 15-е

Место год назад: 5-е

После восьми игр у «Фенербахче» всего 8 очков и бронь в самом низу турнирной таблице (15 место) – худший старт команды в этом десятилетии. Некоторые болельщики обвиняют в неудачах главного тренера Филлипа Коку, подписавшего контракт с клубом в июне этого года. И они, скорее всего, правы.

У «Фенербахче» отличный подбор атакующих игроков: Айю, Бензия, Слимани, Сольдадо, Вальбуэна. Но они не очень понимают тактики Коку: все вместе в стартовых турах забили всего 4 мяча. Турецкая пресса отмечает отвратительную игру в защите и невнятные выступления вратарей (Демирель и Текин на двоих уже пропустили десять мячей). «Фенербахче» – тот самый случай, когда команда мучается, не понимая тренерских идей. В Турции на полном серьезе уверены, что отставка Коку исправит абсолютно все.

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«Монако»

Место сейчас: 18-е

Место год назад: 2-е

Прошлый сезон «Монако» завершил на втором месте. В этом розыгрыше с монегасками творится что-то не то. Клуб резко обновился в минувшее трансферное окно (избавился от лидеров – Лемар, Конголо, Фабиньо), набрал перспективный молодняк и ожидаемо поплыл. Команда не может выиграть с 11 августа, занимает 18-ю строчку в таблице и находится в зоне стыковых матчей и пока что сильно запарывает появление Александра Головина в европейском топ-чемпионате.

Пока что трудно представить, в чем проблема «Монако». Жардим работает в условиях, когда ему просто не хватает игроков для лучшей игры. Убирать Жардима прямо сейчас – значит выкорчевать из команды с молодыми игроками тренера, который лучше всех с этой молодежью справляется.

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