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    • Топ-клубы по всей Европе проваливают сезон. Что за дела?

    Топ-клубы по всей Европе проваливают сезон. Что за дела?


    3.6
    Голосов: 8
    08.10.2018 20:15
    У Головина худшее положение.

    «Реал»

    Место сейчас: 4-е

    Место год назад: 3-е

    После уходов Роналду и Зидана положение «Реала» в испанском футболе резко ухудшилось. Испанские журналисты выделяют несколько причин таких изменений. Во-первых, Хулен Лопетеги так и не смог понять, как настроить команду без Криштиану. Во-вторых, Мадрид просто замучили травмы. В разное время вылетали Бэйл, Марсело и другие важные футболисты. Конечно, «Реал» способен в своей системе найти замену травмированным игрокам. Но иногда чрезмерное внедрение резервистов в состав заканчивается обидным поражением. Например, от ЦСКА в Лиге чемпионов.

    Плюсом ко всему ситуацию в клубе постоянно подогревают СМИ. Только за последнюю неделю Marca выбрала пару сменщиков Хулену Лопетеги: Антонио Конте, Арсен Венгер. AS подтвердил слух: Лопетеги уволят, если «Реал» проиграет Класико. Президент «Реала» Флорентино Перес уверен: результаты наладятся, если дать Лопетеги дополнительное время на адаптацию. В такой напряженной ситуации поддержка Переса для тренера важна особенно.

    Как изменился «Реал» без Роналду и Зидана

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

    «Бавария»

    Место сейчас: 6-е

    Место год назад: 1-е

    «Бавария» впервые за восемь лет не выиграла в 3 матчах немецкой лиги подряд, когда еще не обеспечила чемпионство. В субботу «Боруссия» из Менхенгладбаха порвала Мюнхен (3:0), опустив действующих чемпионов Германии на шестое место. Спустя день немецкая газета Bild разобрала ситуацию в «Баварии» и определила: в неудачах мюнхенцев на 40% виновато руководство, по 30% получили игроки и Нико Ковач.

    Обвинять в чем-то Ковача прямо сейчас – не очень правильно. Но, кажется, у футболистов есть претензии к главному тренеру. Тот же Bild неделю назад говорил, что игроки «Баварии» конфликтуют с Ковачем из-за слишком жестких тренировок и постоянного смена тактики. На этот слух можно было не обращать внимание, если бы не президент команды Ули Хенесс. Он не так давно подтвердил, что команда находится в игровом кризисе.

    Теперь «Бавария» запрещает телефоны и вообще не тратит деньги. Там интересно

    «Манчестер Юнайтед»

    Место сейчас: 8-е

    Место год назад: 2-е

    Уже полтора месяца английская пресса увольняет Моуринью. Она бесконечно переписывает новости о недовольстве тренером со стороны Погба, Шоу, Санчеса, цитирует тв-экспертов, критикующих Моура, обсуждает восьмое место в таблице на данный момент. Жозе однозначно виновен в конфликте с некоторыми игроками и бессмысленной игре. Но, кажется, причина провала команды скрывается чуть глубже.

    Самую точную оценку ситуации дал Гари Невилл: «Дело не в тренере, а в руководстве. Оно скачет в беспорядке без какого-либо плана. Стоило ли вообще изначально приглашать Мойеса – вопрос отдельный, но, когда его уволили через 8 месяцев, начались пинбол, суета и гонки». Кажется, Невилл прав. При Глейзерах «Юнайтед» беспорядочно тратит деньги, легко прощается с нераскрывшимися игроками (часто – купленными за большие деньги) и не делает никакие выводы относительно комплектации состава.

    Пожалуйста, увольте Моуринью

    Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов

    «Милан»

    Место сейчас: 10-е

    Место год назад: 10-е

    В конце сентября директор «Милана» Леонардо обозначил главную цель «Милана»: «Мы потеряли веру в отличную команду. Наша цель – отказаться от психологии команды, занимающей седьмое место». «Милан» реально достоин чего-то большего. Во-первых, у клуба есть тренер, который мотивирует своих игроков и не дает им расслабиться даже перед матчем с самым простым соперником. Во-вторых, у «Милана» наконец-то появились результативные нападающие (Кутроне и Игуаин за 11 матчей забили семь голов). В-третьих, у команды в этом сезоне все нормально с плеймейкерами: к примеру, Сусо – лидер Серии А по среднему числу передач за один матч (11).

    Журналист из La Gazetta dello Sport Паоло Манфориди подтверждает слова Леонардо: «У «Милана» в обойме полно классных игроков, но главная их проблема – отсутствие уверенности». Манфориди предложил самый плохой ход для исправления этой ситуации – поменять Гаттузо. С одной стороны, условный Конте, сидящий без работы, опытнее Гаттузо в плане тактики и тренерской работы. С другой стороны, эта замена спокойно может убить семейную атмосферу, которую Гаттузо почти год выстраивает в «Милане».

    Американцы спасают «Милан». Там уже Игуаин

    «Фенербахче»

    Место сейчас: 15-е

    Место год назад: 5-е

    После восьми игр у «Фенербахче» всего 8 очков и бронь в самом низу турнирной таблице (15 место) – худший старт команды в этом десятилетии. Некоторые болельщики обвиняют в неудачах главного тренера Филлипа Коку, подписавшего контракт с клубом в июне этого года. И они, скорее всего, правы.

    У «Фенербахче» отличный подбор атакующих игроков: Айю, Бензия, Слимани, Сольдадо, Вальбуэна. Но они не очень понимают тактики Коку: все вместе в стартовых турах забили всего 4 мяча. Турецкая пресса отмечает отвратительную игру в защите и невнятные выступления вратарей (Демирель и Текин на двоих уже пропустили десять мячей). «Фенербахче» – тот самый случай, когда команда мучается, не понимая тренерских идей. В Турции на полном серьезе уверены, что отставка Коку исправит абсолютно все.

    Ужас в Турции. Фанаты «Фенербахче» покалечили тренера и сорвали матч

    «Монако»

    Место сейчас: 18-е

    Место год назад: 2-е

    Прошлый сезон «Монако» завершил на втором месте. В этом розыгрыше с монегасками творится что-то не то. Клуб резко обновился в минувшее трансферное окно (избавился от лидеров – Лемар, Конголо, Фабиньо), набрал перспективный молодняк и ожидаемо поплыл. Команда не может выиграть с 11 августа, занимает 18-ю строчку в таблице и находится в зоне стыковых матчей и пока что сильно запарывает появление Александра Головина в европейском топ-чемпионате.

    Пока что трудно представить, в чем проблема «Монако». Жардим работает в условиях, когда ему просто не хватает игроков для лучшей игры. Убирать Жардима прямо сейчас – значит выкорчевать из команды с молодыми игроками тренера, который лучше всех с этой молодежью справляется.

    Головин отдал голевую на Фалькао. Но «Монако» на дне

    «Монако» – кошмар. Головин, куда ты попал?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 8
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    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 11 октября 2018, 12:37

      "у «Милана» наконец-то появились результативные нападающие (Кутроне и Игуаин за 11 матчей забили семь голов)"
      Наконец-то определились - что такое "результативные нападающие".
      Это те, которые за 11 матчей забивают 7 голов на двоих..
      Ок, ясно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa 9 октября 2018, 12:34

      Хорошо, хоть российских хакеров и Путина в этих провалах пока не обвиняют. А то не ровен час...

      2
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 9 октября 2018, 05:20

      А с каких пор Бейл стал игрок основы? я что то упустил. По моему он с приезда раз 10в старте выходил, все на травмах да в конце 2 периода на 15-20мин его выпускали всегда, разве нет?

      0
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > KPCCSPB 10 октября 2018, 05:00

      Смотрел, и??? Бейл вышел на 61мин при счете 1-1, было бы 3-0 так и не вышел бы совсем, это игрок основы?

      0
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > KPCCSPB 11 октября 2018, 05:05

      Основной это когда всегда в основе, и в каждом матче, а если играет мало то игрок ротации скорее, вот марсело, бензима, рамос, крос, модрич основные, а бейл, если вышел с первых минут то фантастика, игрок то не плохой, но по разным причинам игрок замены. На таких игра не строится, сегодня вышел, а завтра сломался хрусталь на пол года, усилить во втором тайме со скамейки им можно и не более.

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      Рейтинг: +12491

      DeStar > Serg54-45 13 октября 2018, 03:35

      Ты путаешь понятия. Бэйл как раз таки игрок основы. Что означает следующее- если бэйл доступен для игры( нет травмы) то он начинает матч с первых минут. Это и значит игрок основы. коль не доступен по здоровью. то восстанавливается. А игрок замены, это тот игрок, который по своему классу ниже другого игрока на эту же позицию. Это как если месси травмируется в августе, не будет играть первых 5 игр старта барсы, и я буду кричать, мол месси фу. даже не игрок основы.

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > DeStar 15 октября 2018, 06:13

      Тогда почему игрок основы не начинал финал ЛЧ с первых минут? судя по тому сколько времени он проводит на поле, либо у него всегда проблемы со здоровьем либо он ниже классом тех что на поле, в любом случае это не игрок основы.

      0
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      Рейтинг: +12491

      DeStar > Serg54-45 15 октября 2018, 15:10

      хз. Я подробностей не знаю) играл вместо него иско, может из-за схемы, может бэйл после очередной травмы. Т.е у реала справа есть Бэйл, васкес, и в принципе все. И бэйл является основным игроком реала. То, что он по травмам много пропускает это да, у него дофига проблем со здоровьем, которые начались после его перехода в реал с чем связано хз.

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      Рейтинг: +12491

      DeStar 9 октября 2018, 01:31

      Да , беда , от Баварии не ждал . Реалу нужно многое поменять , а точнее добавить , смешно смотреть на скамейку Реала , раньше там был ещё один состав , а сейчас ... одриосола, Вальверде, вальехо, мда . Мю- моур днище просто полное что даже не передать , он ещё хуже лопетеги, ведь от лопетеги нихрена никто не ждал , потому что никчемный он , а моур же особенный . Да ещё нравится как обошли стороной барсу , я не то, чтобы подколоть , но ребята как бы всего на 1 очко больше набрали в ла лиге и 4 матча в примере не могут выиграть с дном , реал ещё и в лч « отличился» конечно )

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 октября 2018, 21:54

      Да и отлично. Пусть и маленький иногда нагнёт большого. Главное ,чтобы игру красивую показывал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 октября 2018, 21:32

      Милан- стабилен(

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 октября 2018, 21:29

      ну что вы за дебилы бомбардир? реал сейчас на 4 месте? 5 место !

      1
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      ...
      Рейтинг: +794

      Илья Егоров > dinar7777dinar 8 октября 2018, 22:02

      Предлагаю вам зайти на официальный сайт Ла Лиги, удивиться НАСКОЛЬКО вы не правы, написать об этом в комментариях.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 8 октября 2018, 21:22

      финансовые пузыри лопаются, а с ними и клубы

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > compka 8 октября 2018, 21:42

      за баварию и реал переживать не надо !

      2
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      ...
      Рейтинг: +5937

      Павелий > compka 9 октября 2018, 00:18

      Ждём, когда Счётная палата поставит на место Газпром и Зенит превратится в типичного крепкого провинциального середняка, коим всегда и был.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 октября 2018, 21:13

      Милан давно не топ, Монако и Фенебахче вообще выскочки, скажи еще, шо твой ЦСКА топ-клуб

      0
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > тщмек 19 8 октября 2018, 21:31

      ЦСКА- всегда будет первым, а вот когда говорят про топ клубы первым на ум приходит конечно же Черноморец.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Dellleone 8 октября 2018, 21:41

      Всегда - это раз в 5 лет? Тогда уж лучше Черноморец

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > тщмек 19 8 октября 2018, 21:51

      13-14-16 год Чемпионство это только за последние годы. А Черноморец что это ?

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Dellleone 8 октября 2018, 22:02

      Да видели мы вчера 13-16, лучше бы не позорились, кабинетные

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > тщмек 19 8 октября 2018, 22:06

      Ага Кабинетные и Реал наверно купили, в каком кабинете Переса купить можно ?)))) и кубок УЕФА купили, чушь не неси, завидуй молча.

      Будь добр ответь на вопрос, второй раз задаю тебе
      , Чеономорец это что вообще такое ?

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Dellleone 8 октября 2018, 22:11

      Я отвечу, если ты скажешь, сколько вчера судье заплатили? Если больше миллиона, буду рад когда вас Рома отымеет

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      Dellleone > тщмек 19 8 октября 2018, 22:17

      Заплатили за что? Что бы Карточек ЦСКА дал больше чем Локомотиву, что бы пенальти в ворота Локо не поставил? За это не платит ни кто.

      Теперь отвечай Черноморец что за дич вообще ? Это Ругательство или какая то болезнь? Что это такое ?

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Dellleone 8 октября 2018, 22:22

      Ты дурака из себя не строй, купили судью, свистел в одну калитку. Думаете, дурака Реалу забили и все окупится? Короче, не исчезай, после матча с Ромой поговорим о твоем позорном клубе

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      Dellleone > тщмек 19 8 октября 2018, 22:29

      Ты умного из себя не строй, давай по факту где купили? В чем ??? Моменты были спиртные что в одну что в другую сторону.

      Эх да что я пытаюсь объяснить человеку который не модет за свою аватарку объяснить что значит этот Черноморец.

      Не переживай я не исчезнут смотри что бы твой говноклуб не исчез до игры с Ромой.

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      тщмек 19 > Dellleone 8 октября 2018, 22:33

      Да ты вообще без совести и понятий, х.у.е.п.л.е.т конский, все видели, что Локомотив топили без стеснения, а ты мне х.у.е.м тут по строчкам водишь, ну, жди, я вам аферистам Гинеровским все расскажу после матча с Ромой

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > тщмек 19 8 октября 2018, 22:43

      Ну ты Пед%ила, по нормальному ответить не можешь, прошу факты а не это развитое ' вы все купили" но это удел деревенщины вести себя так, да кому вообще нужны твои рассказы чепушила ты деревенская, с тобой все понятно ты ни кто и зовут тебя ни как и ни чего из себя не представляешь, на простые вопросы ответить не можешь начинаешь выходить из себя и смириться.

      Про свой говно клуб лучше расскажи, а так и рассказывать то нечего тогда заткнись свой гнелой язык в ж$пу себе засунь тваренышь.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 октября 2018, 20:45

      Ждём громких отставок и новых назначений. Без этого никак.
      Середнякам намного проще плавать в глубинах турнирной таблицы их года в год, не смотря на смену тренеров и состава, а вот топам очень сложно постоянно держаться на вершине, и если регулярно не происходит вливание свежей крови, как в виде хороших игроков, так и тренерских идей, то через 2-3 сезона команды выдыхается и начинает резко сдавать. В Монако этот процесс пошёл ещё год назад, а руководство по-прежнему бездействует, вот оттуда и 18-е место.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 8 октября 2018, 21:31

      жардим тренер хороший ! у монако проблема в том что каждый сезон начинается с того что у них новый состав ! рыболовлев топит клуб ! он только продает лидеров и думает что каждый год у него будут появляться новые мбаппе?

      3
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