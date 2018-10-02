Как изменился «Реал» без Роналду и Зидана

Бензема, Модрич и Бэйл теперь играют по-другому.

Зидан ушел из «Реала» в конце мая. Роналду покинул Мадрид в середине июля. За два с половиной месяц клуб позвал нового главного тренера, проиграл Суперкубок УЕФА и очень сильно преобразился. Хоть внешне это и не особо заметно.

Небольшой список изменений «Реала» при Хулене Лопетеги

1. Поменялся вратарь

Казалось бы, Кейлор Навас в последние два сезона играл так, что обеспечил себе место в основе минимум еще на пару-тройку лет. Но летом руководство «Реала» все же решилось на замену кипера. Мадридцы воспользовались острым желанием Тибо Куртуа поменять обстановку, отстегнули «Челси» 32 млн евро и схантили бельгийца.

Несмотря на появление в составе «Реала» лучшего кипера ЧМ-2018, ворота мадридцев в первых встречах нового сезона чемпионата Испании защищал Навас. Но после уверенной игры с «Леганесом» в воротах Мадрида стоит именно Куртуа. Кстати, он уже выдал довольно интересный статистический факт: средняя точность дальних передач Куртуа за один матч равна 58%. Больше, чем у Тибо, было только у Касильяса в 2006-м году (61,54%).

2. Гарет Бэйл теперь играет новую роль

В Football Manager на мобильных девайсах есть опция «Главный атакующий игрок». Если ты играешь за «Реал» и выбираешь под этот показатель Роналду, то почти гарантированно, что Криш закатит хотя бы один мяч в ворота соперника. В реальной жизни в последние несколько сезонов он играл абсолютно такую же роль в мадридском суперклубе.

Теперь Роналду ушел, руководство не захотело тратить тонну денег на дорогостоящую замену Роналду. Да и зачем – под определение достойного сменщика КриРо подходит Гарет Бэйл. С одной стороны, валлиец все так же носится по флангам и штурмует защиту оппонентов бесконечным попытками забить. С другой стороны, его роль кардинально изменилась. Теперь он не организовывает атаки на Роналду и Бензема. Он чаще всего занимается тем, что подстраивается под передачи Модрича и Крооса (то есть, игроков из глубины) и замыкает их ударами. Бэйл на данный момент – это версия Криштиану образца прошлого сезона. По сути, он сильно прибавил в плане вариативности после ухода Роналду. Показательный момент: если при Роналду он больше бегал по правому флангу, то Лопетеги позволил ему смещаться без вреда работе Иско и Асенсио.

3. Лопетеги играет в более гибкий футбол

Во-первых, это связано с тем, как Лопетеги использует доступных игроков. К примеру, Марсело не участвовал в мадридском дерби – место на левом фланге занял центральный защитник Начо. При Лопетеги Каземиро поднимается выше к центральному кругу, а Марсело на 35% чаще подключается к атакам команды. В прошлом сезоне Модрич стал одним из лучших игроков атакующей линии. В этом – полузащитник стал чаще возвращаться в свою зону.

Во-вторых, при Лопетеги изменилась атака «Реала». В прошлом сезоне Бензема был единственным номинальным нападающим, и тренер старался не грузить его лишним действиями. С приходом Лопетеги форвард получил дополнительные обязанности: стал чаще смещаться назад для организации моментов для себя же самого. В таком стиле он не играл со времен Жозе Моуринью. Поэтому ничего удивительного, что до матча с «Атлетико» Бензема долго привыкал к новой роли и четыре матча подряд не мог нанести ни единого удара по воротам соперников.

***

Новый «Реал» – загадка. Клуб лишился главной звезды, тренера-легенды, но продолжает показывать неплохой футбол. До мадридского дерби испанские журналисты отмечали, что мадридцы слишком плохи в позиционной борьбе и контратаках. Матч с «Атлетико» показал: «Реал» исправил эти обидные нюансы. Кажется, Хулен Лопетеги работает с клубом и развивает его даже без помощи Криштиану Роналду.

Материалы по теме:

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

Роналдо купил «Вальядолид». Зачем ему это?

Черышев забил за «Валенсию». Это его первый гол в сезоне