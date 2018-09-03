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    Роналдо купил «Вальядолид». Зачем ему это?


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    Голосов: 6
    03.09.2018 17:15
    Он вернулся в испанский чемпионат!

    Что известно о сделке

    Легендарный бразильский нападающий Роналдо заплатил 30 миллионов евро за покупку 51% акций испанского клуба «Вальядолид». В испанской прессе пишут, что детали сделки были согласованы еще в мае, а в июне решалось, состоится ли она вообще, поскольку необходимым условием был выход «Вальядолида» в Примеру. Это в итоге и произошло.

    Долг клуба составлял 25 миллионов евро. У президента «Вальядолида» Карлоса Суареса были также предложения из Китая и Северной Америки, но более интересной выглядела сделка именно с Роналдо.

    Что говорит новый владелец

    «Футбол – моя страсть. Мы имеем все, чтобы достигать поставленных целей. Хотим большего, чем просто остаться в Примере. Мы хотим создать конкурентоспособную команду и быть максимально прозрачными для наших болельщиков.

    Мы хотим, чтобы болельщики максимально участвовали в жизни клуба. Ждем ваших идей, предложений и критики. Я хочу, чтобы вы были настоящим и будущим «Вальядолида», – сообщил Роналдо.

    Чем раньше занимался Роналдо

    Карьеру бразилец завершил еще семь лет назад. С тех пор он открывал агентское бюро, возглавлял оргкомитет по подготовке Бразилии к проведению ЧМ-2014, комментировал матчи, вкладывал деньги в бизнес, играл выставочные матчи и участвовал в благотворительности, а еще играл в покер и даже пытался купить журнал Playboy.

    Роналдо также приезжал и к нам ЧМ-2018. Как оказалось, уже практически в ранге владельца клуба Примеры.

    Что это за клуб

    «Вальядолид» – клуб с 90-летней историей. Он далеко не топовый в Испании, хотя в 1980-х и 1990-х покидал элитный дивизион лишь однажды. Он даже трижды выступал в еврокубках, причем в Кубке Кубков дошел до четвертьфинала в сезоне-1989/90 и уступил «Монако» лишь в серии пенальти. Заезжал «Вальядолид» и в Россию в 1997 году, проиграв 0:2 «Спартаку» (и 1:2 ответный матч).

    В новом веке дела пошли хуже, и «Вальядолид» принялся кочевать из Примеры в Сегунду и обратно. Последние четыре сезона он провел как раз в Сегунде, откуда едва не вылетел еще ниже. Зато весной 2018-го «Вальядолид» занял пятое место и попал в стыковые матчи, где в полуфиналах легко разобрался с хихонским «Спортингом» (3:1, 2:1), а в финалах с «Нумансией» решил вопросы еще в первом матче (3:0) и спокойно отыграл второй (1:1).

    Чем уже успел запомниться «Вальядолид»

    Перерыв на матчи сборных клуб встретил с двумя набранными очками и нулем забитых мячей. Правда, при этом пропустил всего один – от «Барселоны», но тот матч запомнился совсем не голом, а условиями, в которых играли команды. Каталонцы были в шоке от состояния газона и пожаловались на него, руководители «Вальядолида» вину отрицать не стали.

    Роналдо точно будет чем заняться в новом клубе.

    Ла Лига: «Откроем дело в отношении «Вальядолида» за неудовлетворительное состояние поля»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, CNN
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 4 сентября 2018, 17:48

      поматросит и бросит.понятно,что по большому счету это все аферой представляется.

      2
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      Рейтинг: +16

      макс-цска 3 сентября 2018, 22:20

      Хотел купить Валидол а купил Вальядолид)))

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 сентября 2018, 22:03

      великий зубастик ! великий игрок !

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 сентября 2018, 22:00

      многие отмывают деньги через клубы,а также занимаются другими подпольными махинациями и аферами!!!)

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 сентября 2018, 21:09

      вот он,настоящий роналдо...

      1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 3 сентября 2018, 21:06

      ТО ЧТО НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СТАЛ РОНАЛЬДО ЭТО ОТЛИЧНО!!!!ЕСТЬ НАДЕЖДА ЧТО «Вальядолид» ОЖИВЕТ ЕСТЬ!!!!

      1
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      Рейтинг: +2080

      upiter622 3 сентября 2018, 19:02

      Ну и морда у Роналдо,прям новый Эскобар!)))

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 сентября 2018, 18:47

      Вот теперь бразильцу попрут в Испанию)

      1
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