Ла Лига: «Откроем дело в отношении «Вальядолида» за неудовлетворительное состояние поля»

Эти летние дожди...
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал состояние газона во время матча второго тура Примеры между «Вальядолидом» и «Барселоной» (0:1). В отношении хозяев последуют санкции.
«Поле было неудовлетворительного качества. Оно не соответствовало минимальным требованиям. Заведем дисциплинарное дело», – сказал Тебас.
Ранее о поле высказался главный тренер «Барселоны».
El césped del José Zorrilla, en lamentables condiciones al poco tiempo de comenzar el partido https://t.co/1ROsGGWcoU #ValladolidBarça #LaLigaSantander pic.twitter.com/6GwhH3WWCr— MARCA (@marca) 25 августа 2018 г.