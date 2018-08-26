Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ла Лига: «Откроем дело в отношении «Вальядолида» за неудовлетворительное состояние поля»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал состояние газона во время матча второго тура Примеры между «Вальядолидом» и «Барселоной» (0:1). В отношении хозяев последуют санкции.

    «Поле было неудовлетворительного качества. Оно не соответствовало минимальным требованиям. Заведем дисциплинарное дело», – сказал Тебас.

    Ранее о поле высказался главный тренер «Барселоны».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2018 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 12:05

      Эти летние дожди...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 26 августа 2018, 14:04

      за такое поле нужно давать тех. поражение и все. И не мучать игроков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      yyunazarov 26 августа 2018, 13:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут --- https://nnna.ru/mblog

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 августа 2018, 13:08

      Это было феерично... Как обычно, сначала смешно смотреть, цирк какой-то, а под конец игры что-то было не очень весело, когда Барса несколько раз чуть не пропустила из-за того, что защитники ошибались по такому газону. Там в одном из эпизодов в штрафной Альбу съел газон))) Кто смотрел матч - это валидол 80 левела. Нельзя же так. Шутки-шутками, но за такое нужно строго наказывать.
      Дело же не столько в том, что газон плохой, а в том, что ещё пару дней назад его там не было! С какого-то перепугу Вальядолид не мог раньше положить новую траву, и в авральном порядке делал это перед матчем с Барсой. Комментатор даже сказал, что в сети были выложены фото по этому поводу, как они там его делают днём и ночью. Странно, что Ла Лига никак на это не отреагировала. У них там что перед матчами никто ничего не инспектирует?
      Я бы ещё понял, если там на газоне были заплатки, или трава вытоптана, грязи много. Но тут втупую газон буквально вчера положили, и трава к земле не приросла. Это, конечно, писец полный.
      Удивительно, как всё обошлось, ни травм, ни судейских ошибок. Тут уж ВАР спасибо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 августа 2018, 12:57

      А что перед игрой у них ни каких проверок не существует? Достали с этим полем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 26 августа 2018, 12:01

      Какие эти испанцы неженки! Их бы- на наши "огороды"!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      МоRo > multiscan 26 августа 2018, 13:04

      У нас так-то тоже некоторым то слишком холодно, то слишком жарко, то полем в Самаре недовольны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 26 августа 2018, 11:34

      Правильное решение!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11