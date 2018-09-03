Роналдо купил «Вальядолид». Зачем ему это?

Что известно о сделке

Легендарный бразильский нападающий Роналдо заплатил 30 миллионов евро за покупку 51% акций испанского клуба «Вальядолид». В испанской прессе пишут, что детали сделки были согласованы еще в мае, а в июне решалось, состоится ли она вообще, поскольку необходимым условием был выход «Вальядолида» в Примеру. Это в итоге и произошло.

Долг клуба составлял 25 миллионов евро. У президента «Вальядолида» Карлоса Суареса были также предложения из Китая и Северной Америки, но более интересной выглядела сделка именно с Роналдо.

Что говорит новый владелец

«Футбол – моя страсть. Мы имеем все, чтобы достигать поставленных целей. Хотим большего, чем просто остаться в Примере. Мы хотим создать конкурентоспособную команду и быть максимально прозрачными для наших болельщиков.

Мы хотим, чтобы болельщики максимально участвовали в жизни клуба. Ждем ваших идей, предложений и критики. Я хочу, чтобы вы были настоящим и будущим «Вальядолида», – сообщил Роналдо.

Чем раньше занимался Роналдо

Карьеру бразилец завершил еще семь лет назад. С тех пор он открывал агентское бюро, возглавлял оргкомитет по подготовке Бразилии к проведению ЧМ-2014, комментировал матчи, вкладывал деньги в бизнес, играл выставочные матчи и участвовал в благотворительности, а еще играл в покер и даже пытался купить журнал Playboy.

Роналдо также приезжал и к нам ЧМ-2018. Как оказалось, уже практически в ранге владельца клуба Примеры.

Что это за клуб

«Вальядолид» – клуб с 90-летней историей. Он далеко не топовый в Испании, хотя в 1980-х и 1990-х покидал элитный дивизион лишь однажды. Он даже трижды выступал в еврокубках, причем в Кубке Кубков дошел до четвертьфинала в сезоне-1989/90 и уступил «Монако» лишь в серии пенальти. Заезжал «Вальядолид» и в Россию в 1997 году, проиграв 0:2 «Спартаку» (и 1:2 ответный матч).

В новом веке дела пошли хуже, и «Вальядолид» принялся кочевать из Примеры в Сегунду и обратно. Последние четыре сезона он провел как раз в Сегунде, откуда едва не вылетел еще ниже. Зато весной 2018-го «Вальядолид» занял пятое место и попал в стыковые матчи, где в полуфиналах легко разобрался с хихонским «Спортингом» (3:1, 2:1), а в финалах с «Нумансией» решил вопросы еще в первом матче (3:0) и спокойно отыграл второй (1:1).

Чем уже успел запомниться «Вальядолид»

Перерыв на матчи сборных клуб встретил с двумя набранными очками и нулем забитых мячей. Правда, при этом пропустил всего один – от «Барселоны», но тот матч запомнился совсем не голом, а условиями, в которых играли команды. Каталонцы были в шоке от состояния газона и пожаловались на него, руководители «Вальядолида» вину отрицать не стали.

Роналдо точно будет чем заняться в новом клубе.

Ла Лига: «Откроем дело в отношении «Вальядолида» за неудовлетворительное состояние поля»