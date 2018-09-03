Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналдо купил «Вальядолид». Зачем ему это?

Что известно о сделке

Легендарный бразильский нападающий Роналдо заплатил 30 миллионов евро за покупку 51% акций испанского клуба «Вальядолид». В испанской прессе пишут, что детали сделки были согласованы еще в мае, а в июне решалось, состоится ли она вообще, поскольку необходимым условием был выход «Вальядолида» в Примеру. Это в итоге и произошло.

Долг клуба составлял 25 миллионов евро. У президента «Вальядолида» Карлоса Суареса были также предложения из Китая и Северной Америки, но более интересной выглядела сделка именно с Роналдо.

Что говорит новый владелец

«Футбол – моя страсть. Мы имеем все, чтобы достигать поставленных целей. Хотим большего, чем просто остаться в Примере. Мы хотим создать конкурентоспособную команду и быть максимально прозрачными для наших болельщиков.

Мы хотим, чтобы болельщики максимально участвовали в жизни клуба. Ждем ваших идей, предложений и критики. Я хочу, чтобы вы были настоящим и будущим «Вальядолида», – сообщил Роналдо.

Чем раньше занимался Роналдо

Карьеру бразилец завершил еще семь лет назад. С тех пор он открывал агентское бюро, возглавлял оргкомитет по подготовке Бразилии к проведению ЧМ-2014, комментировал матчи, вкладывал деньги в бизнес, играл выставочные матчи и участвовал в благотворительности, а еще играл в покер и даже пытался купить журнал Playboy.

Роналдо также приезжал и к нам ЧМ-2018. Как оказалось, уже практически в ранге владельца клуба Примеры.

Что это за клуб

«Вальядолид» – клуб с 90-летней историей. Он далеко не топовый в Испании, хотя в 1980-х и 1990-х покидал элитный дивизион лишь однажды. Он даже трижды выступал в еврокубках, причем в Кубке Кубков дошел до четвертьфинала в сезоне-1989/90 и уступил «Монако» лишь в серии пенальти. Заезжал «Вальядолид» и в Россию в 1997 году, проиграв 0:2 «Спартаку» (и 1:2 ответный матч).

В новом веке дела пошли хуже, и «Вальядолид» принялся кочевать из Примеры в Сегунду и обратно. Последние четыре сезона он провел как раз в Сегунде, откуда едва не вылетел еще ниже. Зато весной 2018-го «Вальядолид» занял пятое место и попал в стыковые матчи, где в полуфиналах легко разобрался с хихонским «Спортингом» (3:1, 2:1), а в финалах с «Нумансией» решил вопросы еще в первом матче (3:0) и спокойно отыграл второй (1:1).

Чем уже успел запомниться «Вальядолид»

Перерыв на матчи сборных клуб встретил с двумя набранными очками и нулем забитых мячей. Правда, при этом пропустил всего один – от «Барселоны», но тот матч запомнился совсем не голом, а условиями, в которых играли команды. Каталонцы были в шоке от состояния газона и пожаловались на него, руководители «Вальядолида» вину отрицать не стали.

Роналдо точно будет чем заняться в новом клубе.

Ла Лига: «Откроем дело в отношении «Вальядолида» за неудовлетворительное состояние поля»

Испания. Примера Испания Вальядолид Роналдо
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1535989631
Вот теперь бразильцу попрут в Испанию)
Ответить
upiter622
1535990532
Ну и морда у Роналдо,прям новый Эскобар!)))
Ответить
RUPRICHT
1535997963
ТО ЧТО НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СТАЛ РОНАЛЬДО ЭТО ОТЛИЧНО!!!!ЕСТЬ НАДЕЖДА ЧТО «Вальядолид» ОЖИВЕТ ЕСТЬ!!!!
Ответить
84aivengo
1535998157
вот он,настоящий роналдо...
Ответить
MU-fanatic
1536001228
многие отмывают деньги через клубы,а также занимаются другими подпольными махинациями и аферами!!!)
Ответить
dinar7777dinar
1536001404
великий зубастик ! великий игрок !
Ответить
макс-цска
1536002448
Хотел купить Валидол а купил Вальядолид)))
Ответить
Marley Bob
1536072508
поматросит и бросит.понятно,что по большому счету это все аферой представляется.
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 13:48
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
Вчера, 09:48
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
Вчера, 09:09
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
1 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
«Севилья» отказалась продать «Спартаку» двух игроков за 15 миллионов
31 июля
2
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+