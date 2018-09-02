Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев забил за «Валенсию». Это его первый гол в сезоне


    4
    Голосов: 5
    02.09.2018 16:15
    Денис здорово открылся под передачу.

    Денис Черышев, играющий за «Валенсию» на правах аренды, забил первый гол в этом сезоне чемпионата Испании. Российский полузащитник в матче против «Леванте» замкнул точным ударом головой классную передачу Карлоса Солера. Правда, «Валенсия», несмотря на старания Черышева, победить в этой встрече не смогла: команды сыграли вничью – 2:2

    Денис Черышев уже выступал за «Валенсию» в сезоне-2015/16. Тогда он забил 9 мячей и отдал 3 результативных паса. Кроме того, Черышев не первый раз забивает в ворота «Леванте». В розыгрыше-2014/15 он также поразил ворота валенсийской команды.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 сентября 2018, 01:30

      Дэн молорик,поперло у него!!!пока что единственный игрок сборной,который провел все матчи стабильно на хорошем уровне!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 2 сентября 2018, 23:34

      Удачи тебе парень.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11