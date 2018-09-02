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  • Черышев забил за «Валенсию». Это его первый гол в сезоне

Черышев забил за «Валенсию». Это его первый гол в сезоне

Денис Черышев, играющий за «Валенсию» на правах аренды, забил первый гол в этом сезоне чемпионата Испании. Российский полузащитник в матче против «Леванте» замкнул точным ударом головой классную передачу Карлоса Солера. Правда, «Валенсия», несмотря на старания Черышева, победить в этой встрече не смогла: команды сыграли вничью – 2:2

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Денис Черышев уже выступал за «Валенсию» в сезоне-2015/16. Тогда он забил 9 мячей и отдал 3 результативных паса. Кроме того, Черышев не первый раз забивает в ворота «Леванте». В розыгрыше-2014/15 он также поразил ворота валенсийской команды.

Испания. Примера Испания Валенсия Черышев Денис
Комментарии (2)
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TUMS
1535920493
Удачи тебе парень.
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MU-fanatic
1536705009
Дэн молорик,поперло у него!!!пока что единственный игрок сборной,который провел все матчи стабильно на хорошем уровне!!!
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