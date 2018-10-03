«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

В «Лужники» приехал расслабленный топ-клуб.

ЦСКА обыграл «Реал» в «Лужниках». Представить что-то такое до матча было просто нереально. Фанаты ходили вокруг стадиона с четким настроением, что ничего хорошего от этой игры ждать не стоит. Все настороженно осваивались у новой арены и толпились вокруг двух палаток с армейской атрибутикой. Немного антуража добавили ребята из школы ФШМ с вопросом, сколько сегодня забьет Криштиану Роналду. Несколько человек так и не догадались, что Роналду в «Реале» уже давно нет. Поэтому первому правильно ответившему мужчине ребята сильно обрадовались.

Детская любовь

Ближе к матчу среди фанатов стало больше ярких личностей. Болельщица Лиза работает поваром и приехала из Санкт-Петербурга специально ради этого матча. Но сделала это она только из-за «Реала». Лиза была в Мадриде три раза, заезжала на «Сантьяго Бернабеу», а настоящую команду готовилась увидеть только в первый раз.

Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Реал»

«Я болею за «Реал» с девяти лет. Посмотрела пару матчей команды и сборной Испании, потом уже просто пошло. С уходом Роналду и при отсутствии лидеров «Реал» не стал слабее. Да наш второй состав лучше этого ЦСКА! Если честно, на российские стадионы не хожу и не поддерживаю никакую команду. Только, наверное, «Зенит». Два раза была на его играх – оба раза проигрывали. Зато по телевизору всегда смотрю «Реал». Вообще не пропускаю ни одного матча Ла Лиги, смотрю АПЛ и Серию А», – рассказывает Лиза.

Перед игрой она фотографировалась с шарфом, который привезла из Мадрида, а заодно выискивала болельщиков «Реала». Поиски были долгие, но безуспешные. Большинство людей косо смотрели на Лизу и шли на стадион поддерживать ЦСКА.

Сложные симпатии

Среди фанатов ЦСКА тоже есть большие пересечения с «Реалом». Болельщица Рузиль всегда восхищалась Игорем Акинфеевым, а ее любимым полевым игроком неожиданно стал Серхио Рамос. Она несколько раз хотела увидеть кумира вживую, но пока как-то не сложилось.

«Это случилось в 2014 году во время финала Лиги чемпионов. Тогда я поставила ставку на победу «Реала» в ЛЧ и не знала о существовании Рамоса. Шла 90-я минута, «Реал» проигрывал, а на третьей добавленной Рамос забил и сравнял счет с углового. В этот момент я его полюбила. Из полевых игроков не было любимчика, а Серхио Рамос им стал. Смешно, но получилось из-за ставки.

Я хотела увидеть Рамоса еще в том году, когда Россия играла товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге. В итоге я потеряла свой паспорт и не смогла попасть на матч! Потом хотела попасть на Испанию во время чемпионата мира, но дважды пришел отказ. Единственный раз мне предложили билет на Испанию за день до матча команды в Сочи, но тогда я была далеко от Москвы и не получилось.

Летом я очень обрадовалась, что попался «Реал» и я увижу Рамоса. Считала дни до матча, а позавчера посмотрела заявку «Реала» и не увидела там Серхио. Расстроилась, даже слезу пустила дома. Но увижу его в другой раз – полетим в Мадрид. Зато без Рамоса ЦСКА выиграет сегодня», – говорила Рузиль.

Она оказалась удивительно права, а гол армейцев пришел из центра обороны «Реала». Рамос, кстати, на матче присутствовал сразу тремя наклейками, которые Рузиль взяла с собой на игру.

Еще за несколько дней до матча ЦСКА и «Реала» запахло каким-то подвохом. Избежавшего травмы Бэйла берегут для игры с «Алавесом», а Серхио Рамос вообще не поехал на выезд из-за главного тренера. «У меня есть диалог с любым футболистом. Рамос провел много минут в чемпионате, а нам нужны свежие игроки на протяжении всего сезона. Это было мое решение», – объяснил Хулен Лопетеги. Мимо Лиги чемпионов пролетел и травмированный Марсело, в запасе остался Модрич, а в заявку не попал Иско.

Три подряд победы в Лиге чемпионов оставили свой отпечаток на мотивации «Реала». Сейчас это совершенно другая команда, у которой свои проблемы и интересные новости. Например, впервые за семь лет «Реал» не забил сразу в двух играх Примеры подряд. Зато в дерби с «Атлетико» дебютировал многомиллионный новичок Винисиус Жуниор, который в перспективе станет звездой этого «Реала». Даже без оставшихся вне состава звезд такой «Реал» во много раз сильнее ЦСКА по именам. Но имена в футбол не играют.

Начало октября – номинально лучшее время для игры с «Реалом» нового образца. Нежеланный для испанцев выезд в Москву испортили не только травмы и не самая лучшая погода. Именно в «Лужниках» сборная Испании вылетела с чемпионата мира, когда Акинфеев еще не ушел из сборной и отбил пару пенальти. Воспоминания об этом всплывают и сейчас, хотя фанатам ЦСКА уже не важны. Им гораздо актуальнее размышлять о перспективах армейцев и о том, почему матчи Лиги чемпионов ЦСКА проводит в «Лужниках», а не на родной «ВЭБ Арене».

Баннер перед матчем – яркое подтверждение тому, что у руководства клуба и болельщиков не всегда есть взаимопонимание. В таких смешанных чувствах находились и обычные болельщики. Вроде бы более вместительный стадион дает команде большую поддержку, но зачем же тогда строили новую арену?

Что дальше?

ЦСКА сильно повезло, потому что победа над «Реалом» решила всю проблему результата игры с «Викторией». «Рома» в параллельном матче разгромила чехов и теперь борется с «Реалом» и ЦСКА за выход в плей-офф. Правда, перед первым матчем с римской командой ЦСКА сам усложнил себе жизнь: на последних минутах встречи сомнительную красную карточку получил Игорь Акинфеев, и его место в воротах занял Георгий Кырнац.

Для армейцев все решится именно в двух матчах с «Ромой» – так, как это и задумывалось перед началом группового этапа. Спасибо «Реалу» и его расслабленности.

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