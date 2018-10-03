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    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше


    4.4
    Голосов: 9
    03.10.2018 00:10
    Провалился в Англии и обожает дерби.

    ЦСКА обыграл мадридский «Реал» (1:0). Единственный гол в самом начале встречи забил хорватский полузащитник Никола Влашич. Он тренируется с командой всего пару месяцев, но без его борьбы и умения обострять игру классными передачами уже нельзя представить ЦСКА этого сезона.

    «Бомбардир» собрал интересные факты о лидере ЦСКА, который помог своему клубу выйти на первое место в группе ЛЧ с «Ромой» и «Реалом».

    Перед стартом нового сезона Лиги чемпионов Влашич в интервью хорватскому журналисту сказал: «В Москве ни «Реалу», ни «Роме» легко не будет». Любопытно, что именно Влашич забил победный гол в ворота мадридского суперклуба.

    • Никола Влашич родился в семье спортсменов. Венера Влашич, мама полузащитника – бывшая лыжница и баскетболистка. Отец, Йошко, – выступал за Хорватию в десятиборье. Сестра Николы, Бланка Влашич, – двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.

    • Никола в футболе с четырех лет. Изначально он играл на позиции нападения, но потом тренер перевел его чуть ниже. Коучи молодежных команд, в которых играл Влашич, шутили: «Никола – новый Левандовски, но наша задача сделать из него нового Модрича».

    • Против его пребывания в «Эвертоне» был против Марко Силва. В прошлом сезоне Влашич редко появлялся в основе команды. Перед стартом этого розыгрыша АПЛ Силва разрешил ему уйти в аренду. «Никола – классный игрок, но пока что не очень опытный. Мне нужны сильные игроки. Влашичу есть куда расти». В итоге «Эвертон» сейчас идет в нижней части турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Влашич же помогает ЦСКА держать четвертую позицию таблицы РПЛ.

    • Роналд Куман говорил о Влашиче: «Если Руни играет под нападающим, то теперь мы можем отправить Уэйна на чистую позицию форварда, а под него поставить Николу Влашича. Влашич – классный игрок, ему нужно лишь время. Он – идеальная «девятка». В Ливерпуле не очень пошло ни у Влашича, ни у оценившего его Кумана.

    Куман отмечал: у Влашича хорошо развито чтение игры соперника. Эпизод с голом в ворота «Реала» – подтверждение слов тренера. Влашич увидел, что Кроос ошибается с передачей, перехватил ее, обыграл ложным движением Варана и закатил мяч в ближний от Наваса угол.

    Никола – большой фанат дерби. Перед матчем со «Спартаком» он сказал: «Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей». Когда Влашич играл в молодежной команде «Хайдука», он за несколько недель до матча с загребским «Динамо» спрашивал у тренера, попадет ли он в стартовый состав команды на эту игру. «Я играл против Халиловича. Блин, он был дико талантливым, резким, но я хотел его уничтожить во время игры. Настолько сильно я пропитывался атмосферой дерби», – говорил Влашич.

    Многие называют Влашича заменой Александра Головина в ЦСКА. С одной стороны, так оно и есть. С другой стороны, Влашич намного универсальнее Головина: хорват может сыграть как на правом фланге, так и на левом, уйти в нападение или разместиться в центре поля. Кроме того, Влашич достаточно сильнее Головина в плане борьбы корпусом.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 9
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 3 октября 2018, 18:56

      Влашич красавец, пришел в нужное время, в нужное время..В ЦСКА 100% игрок основы, играет в Лиге Чемпионов, забил Реалу, и обыграли их- Эвертону-это только в мечтах снится, в РПЛ борется за самые высокие места,. Зачем ему на лавке прозевать.. Армейцы молодцы, нашли отличного игрока..в общем все звёзды сошлись..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25058

      bset 3 октября 2018, 15:21

      Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем.

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 3 октября 2018, 12:03

      Красавчики, так держать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 3 октября 2018, 11:35

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 октября 2018, 10:35

      по одному матчу сказать сложно....если проведет еще таких матчей с десяток то Эвертон его вернет и все,ну а если это из серии раз в год и палка стреляет,то не о чем и говорить

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Михаил Шевченко 3 октября 2018, 11:10

      Как минимум, уже по двум матчам ЛЧ. Ничью в Чехии тоже вытащил Влашич.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 3 октября 2018, 01:56

      Жаль что аренда без права выкупа.
      Но есть вариант что ЦСКА его команда и вернувшись в эвертон он поймет это.

      11
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > Dellleone 3 октября 2018, 11:13

      Аренда с правом выкупа!

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > MrZLOba 3 октября 2018, 11:35

      Без прав выкупа!

      1
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