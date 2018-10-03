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    • Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

    Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем


    5
    Голосов: 3
    03.10.2018 00:54
    Эти кадры тут же станут историей.

    • ЦСКА променял свой новый родной стадион на «Лужники» – и не ошибся. Во-первых, заработал пару миллионов евро сверху одним матчем. Во-вторых, собрал самую большую площадку страны как раз к важнейшей победе.

    • «Реал» без Роналду и Зидана, но это все тот же действующий победитель Лиги чемпионов. Хотя в составе не было Рамоса и Бэйла, а Модрич вышел только во втором тайме.

    • Единственный гол – у Влашича. Человека, которого ЦСКА быстро нашел после ухода Головина, арендовав на сезон у «Эвертона».

    • Всего один серьезный минус вечера – удаление Акинфеева. Теперь с «Ромой» сыграет дублер (вероятно, Кырнац)

    Что почитать про матч ЦСКА и «Реала»:

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +24682

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 19:47

      Бородатый на фото слева, судя по взгляду, готов подменить Асенсио прямо сейчас.

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 4 октября 2018, 00:34

      Любой обоссанный обсос который не уважает женщин может мне напечатать.Ну, что поехали ***** косоголовые.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 октября 2018, 15:00

      Чего хотела дама с собачкой...ооой,с табличкой?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Антон bx14e 3 октября 2018, 16:55

      ПРОСИЛА МИНЕТ У аСЕНСИО

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Антон bx14e 3 октября 2018, 16:59

      слесаря электрики, военные,инженеры и прочие нищеброды ей не нужны, хочет сосать в испании буржую.... шмара просто

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Мы ЦСКА 3 октября 2018, 17:04

      как не печально,но похоже ты прав..
      слесаря и сантехники теперь никому не нужны..но именно они чистят говнопроводы "успешным мужчинам"...

      0
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      Рейтинг: +159

      Dart Veider > Мы ЦСКА 11 октября 2018, 21:18

      Ты я вижу ******* причем не знающий английский язык

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +159

      Dart Veider > Антон bx14e 11 октября 2018, 21:19

      Чтоб он на ней женился

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 3 октября 2018, 07:55

      Наверно судья понял, что ему крикнул Игорек :)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 3 октября 2018, 05:56

      Судья мухомор.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 3 октября 2018, 05:12

      МОЛОДЦЫ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6077

      GoldPlayFIFARus9 3 октября 2018, 04:19

      Шл*ха на первом фото

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > GoldPlayFIFARus9 3 октября 2018, 05:58

      У тебя с башкой не в порядке. Она чья то мать, придурок синий.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Чуни Муни 3 октября 2018, 08:35

      чья-то мать пришла на футбол с табличкой "Женись на мне, Асенсио"?)
      похоже, это у тебя голова не в порядке)
      ну или это твоя мать или вообще это ты на фото)

      3
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > Chesn0k 3 октября 2018, 10:56

      ахахаха и что? для вас "Женись на мне, Асенсио" = " Тра.ни меня прямо здесь, Асенсио"?

      2
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      ...
      Рейтинг: +6077

      GoldPlayFIFARus9 > Чуни Муни 3 октября 2018, 13:41

      Ты совсем что ли дегенерат?Если она чья-то мать и пишет "выйди за меня",то она мега-шл*ха. Но наверняка она не такая тупая как ты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > GoldPlayFIFARus9 3 октября 2018, 14:23

      животное, ты неадекватно.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Chesn0k 3 октября 2018, 20:53

      Ну ответь мне чамора, если это ты козья рожа про свою маму прочитал.

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Chesn0k 3 октября 2018, 21:06

      Козёл ты Вася, а кукарекаешь громче петуха, выпердыш кровавый, безродный и бесхозный. Царствие твоим небесное.

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > GoldPlayFIFARus9 3 октября 2018, 21:10

      С чего ты взял , что она шлюха? И что с того, что там написанно, на сарае тоже пишут, не осуждай да не осуждаем будешь, ты мал и глуп и не видал больших *****. Лечись пока не поздно, ну или ответь если ты Вася бездушный, прыщавый малолетка.))) Животное это пока твой уровень. Быдло невоспитанное.

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Chesn0k 3 октября 2018, 21:12

      И что с того, может её муж бросил, такой же дятел как и ты баранья рожа.

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Chesn0k 3 октября 2018, 21:17

      Твою трогал не знаю кто, но то что вышло мне понятно.))) Ответь мне если в очко жохаешься. Гнида.

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > GoldPlayFIFARus9 4 октября 2018, 00:24

      Да уж видно что у тебя мозг из очка вылазеет, раз ты об женщинах такого мнения фуфларус.

      -1
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      Рейтинг: +32

      hitsugaya > Чуни Муни 4 октября 2018, 11:41

      ты че айзер такой борзый? Ты прям смотрю бывалый куколдщик

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > hitsugaya 4 октября 2018, 11:58

      Читай выше обсос, можешь ответить если ты из заднего прохода свиноматки вылез. Айзер, смешно.))) А что не уйгур или нанаец?

      -1
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