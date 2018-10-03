Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

• ЦСКА променял свой новый родной стадион на «Лужники» – и не ошибся. Во-первых, заработал пару миллионов евро сверху одним матчем. Во-вторых, собрал самую большую площадку страны как раз к важнейшей победе.
• «Реал» без Роналду и Зидана, но это все тот же действующий победитель Лиги чемпионов. Хотя в составе не было Рамоса и Бэйла, а Модрич вышел только во втором тайме.
• Единственный гол – у Влашича. Человека, которого ЦСКА быстро нашел после ухода Головина, арендовав на сезон у «Эвертона».
• Всего один серьезный минус вечера – удаление Акинфеева. Теперь с «Ромой» сыграет дублер (вероятно, Кырнац)
Что почитать про матч ЦСКА и «Реала»:
«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!