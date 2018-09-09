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    Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов


    4.5
    Голосов: 6
    09.09.2018 11:45
    Когда карьера идет совсем не так.

    В августе у Люка Шоу был один из главных периодов в карьере. Его признали лучшим игроком месяца в «МЮ», наградили за красивый гол, а потом вообще вызвали в сборную Англии. В июле 2014 года «Манчестер Юнайтед» покупал Шоу у «Саутгемптона» за 37,5 миллиона евро. Сейчас его стоимость варьируется рядом с цифрой в 15 миллионов, а сам Люк только пытается вылезти на прежний уровень. Травма трехлетней давности все еще о себе напоминает.

    Его слишком долго преследуют неудачи.

    • Три года назад Люк чуть не остался инвалидом. В матче Лиги чемпионов против ПСВ Шоу получил тяжелую травму. «Меня хотели отправить назад самолетом из Эйндховена. Если бы это сделали, то я бы, вероятно, потерял ногу из-за сгустков крови в ней. У меня есть – не хочу подробно говорить об этом – два шрама от надрезов. Врачи доставали сгустки крови из этих мест», – рассказал сам игрок.

    • Люк Шоу не ездил на ЕВРО-2016, хотя мог восстановиться к турниру. Личное решение англичанина, который отказался форсировать реабилитацию, оставило его без международного турнира. Он называет такой поступок верным, но факты говорят обратное. На ЧМ-2018 Шоу тоже не поехал, а в сборной Англии на его позиции даже слишком большая конкуренция. По таланту Шоу круче многих, но теперь снова нужно доказывать класс через товарищеские игры и Лигу наций.

    • С игрой в «МЮ» все тоже не очень хорошо. Публично Моуринью говорил, что Шоу заслуживает шанса и должен выходить на поле. Но в АПЛ в сезоне-2017/18 Люк провел только 11 матчей. До декабрьского матча Лиги чемпионов с ЦСКА главный тренер «МЮ» вообще ставил Шоу только на Кубок Лиги, а в марте Люка еще и заставили дополнительно тренироваться.

    В августе Люк Шоу забил первый гол в карьере, хотя считается атакующим защитником. В матче Лиги наций против Испании Шоу выпустили в стартовом составе и почти сразу сыграла его связка с Рэшфордом из «МЮ». Шоу отдал разрезающий пас в штрафную, где Маркус пробил мимо Де Хеа. Голевой пас – хороший индивидуальный результат для такого матча.

    Все складывалось хорошо до начала второго тайма, когда в столкновении с Карвахалем защитник просто вырубился. Его унесли с поля на носилках и экстренно заменили на Роуза.

    «Благодарю всех за поддержку. Чувствую себя хорошо. Я боец и скоро вернусь на поле», – написал Шоу в социальных сетях после прихода в сознание. Карвахаль в этом эпизоде вообще ничего не понял.

    Есть шанс, что все обошлось, но вся Англия снова переживала за 23-летнего таланта, которому так и не удается стать звездой. Его опять все жалеют и вечно надеются, что парень все преодолеет и продолжит классно играть.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 10 сентября 2018, 23:37

      Парень - работяга. Вставать на ноги после таких "падений" для него давно уже не проблема. Отойдет от сотрясения и заиграет еще лучше. Здоровья Люк!

      2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 9 сентября 2018, 20:14

      удачи Люк.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 9 сентября 2018, 18:40

      Здоровья Люк,всё будет ОК!!!

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 сентября 2018, 17:47

      ну когда то должна наступить и белая полоса

      2
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 9 сентября 2018, 17:23

      Бедолага (((

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 сентября 2018, 15:05

      Здоровья!

      4
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