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  • Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов

Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов

В августе у Люка Шоу был один из главных периодов в карьере. Его признали лучшим игроком месяца в «МЮ», наградили за красивый гол, а потом вообще вызвали в сборную Англии. В июле 2014 года «Манчестер Юнайтед» покупал Шоу у «Саутгемптона» за 37,5 миллиона евро. Сейчас его стоимость варьируется рядом с цифрой в 15 миллионов, а сам Люк только пытается вылезти на прежний уровень. Травма трехлетней давности все еще о себе напоминает.

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Его слишком долго преследуют неудачи.

• Три года назад Люк чуть не остался инвалидом. В матче Лиги чемпионов против ПСВ Шоу получил тяжелую травму. «Меня хотели отправить назад самолетом из Эйндховена. Если бы это сделали, то я бы, вероятно, потерял ногу из-за сгустков крови в ней. У меня есть – не хочу подробно говорить об этом – два шрама от надрезов. Врачи доставали сгустки крови из этих мест», – рассказал сам игрок.

• Люк Шоу не ездил на ЕВРО-2016, хотя мог восстановиться к турниру. Личное решение англичанина, который отказался форсировать реабилитацию, оставило его без международного турнира. Он называет такой поступок верным, но факты говорят обратное. На ЧМ-2018 Шоу тоже не поехал, а в сборной Англии на его позиции даже слишком большая конкуренция. По таланту Шоу круче многих, но теперь снова нужно доказывать класс через товарищеские игры и Лигу наций.

• С игрой в «МЮ» все тоже не очень хорошо. Публично Моуринью говорил, что Шоу заслуживает шанса и должен выходить на поле. Но в АПЛ в сезоне-2017/18 Люк провел только 11 матчей. До декабрьского матча Лиги чемпионов с ЦСКА главный тренер «МЮ» вообще ставил Шоу только на Кубок Лиги, а в марте Люка еще и заставили дополнительно тренироваться.

В августе Люк Шоу забил первый гол в карьере, хотя считается атакующим защитником. В матче Лиги наций против Испании Шоу выпустили в стартовом составе и почти сразу сыграла его связка с Рэшфордом из «МЮ». Шоу отдал разрезающий пас в штрафную, где Маркус пробил мимо Де Хеа. Голевой пас – хороший индивидуальный результат для такого матча.

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Все складывалось хорошо до начала второго тайма, когда в столкновении с Карвахалем защитник просто вырубился. Его унесли с поля на носилках и экстренно заменили на Роуза.

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«Благодарю всех за поддержку. Чувствую себя хорошо. Я боец и скоро вернусь на поле», – написал Шоу в социальных сетях после прихода в сознание. Карвахаль в этом эпизоде вообще ничего не понял.

Есть шанс, что все обошлось, но вся Англия снова переживала за 23-летнего таланта, которому так и не удается стать звездой. Его опять все жалеют и вечно надеются, что парень все преодолеет и продолжит классно играть.

Англия. Премьер-лига Лига наций Европа
Комментарии (6)
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С-Пб on-line
1536494726
Здоровья!
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1536503000
Бедолага (((
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giluxa1963
1536504475
ну когда то должна наступить и белая полоса
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Oldtrafford83/97
1536507647
Здоровья Люк,всё будет ОК!!!
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vasiok74
1536513248
удачи Люк.
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Dos_Santos
1536611842
Парень - работяга. Вставать на ноги после таких "падений" для него давно уже не проблема. Отойдет от сотрясения и заиграет еще лучше. Здоровья Люк!
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