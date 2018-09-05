Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шоу: «Три года назад я мог потерять ногу»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о травме, полученной осенью 2015 года матче с ПСВ в Лиге чемпионов.

    «Я почти потерял ногу, но узнал об этом через шесть месяцев после травмы – когда врач рассказал мне про это. Конечно, если бы я точно знал, что снова начну играть, то я бы попробовал вернуться, даже если бы были опасения.

    Как я мог потерять ногу? Меня хотели отправить назад самолетом из Эйндховена. Если бы это сделали, то я бы, вероятно, потерял ногу из-за сгустков крови в ней. Я меня есть – не хочу подробно говорить об этом – два шрама от надрезов. Врачи доставали сгустки крови из этих мест», – сказал Шоу.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2018 01:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 сентября 2018, 06:54

      В РФПЛ бы не затерялся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > iBragim2102 5 сентября 2018, 11:29

      Так то топовый крайний защ.... нигде не потерялся бы.. Просто Маур не умеет раскрывать людей.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11