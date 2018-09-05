Шоу: «Три года назад я мог потерять ногу»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о травме, полученной осенью 2015 года матче с ПСВ в Лиге чемпионов.

«Я почти потерял ногу, но узнал об этом через шесть месяцев после травмы – когда врач рассказал мне про это. Конечно, если бы я точно знал, что снова начну играть, то я бы попробовал вернуться, даже если бы были опасения.

Как я мог потерять ногу? Меня хотели отправить назад самолетом из Эйндховена. Если бы это сделали, то я бы, вероятно, потерял ногу из-за сгустков крови в ней. Я меня есть – не хочу подробно говорить об этом – два шрама от надрезов. Врачи доставали сгустки крови из этих мест», – сказал Шоу.