Ужас в Турции. Фанаты «Фенербахче» покалечили тренера и сорвали матч

Полуфиналы в Кубке Турции на этот раз сложились особенно феерично. Во-первых, не меньше позавчерашнего «Спартака» начудил «Галатасарай», которому достался середняк «Акхисар» – в гостях была добыта комфортная победа 2:1, но у себя дома фаворит получил в свои ворота дубль от украинца Евгения Селезнева (0:2) и вылетел из турнира.

А во-вторых, в другом полуфинале сошлись стамбульские «Фенербахче» и «Бешикташ». Первый матч на поле «Бешикташа» – обычная турецкая жесть – много голов (2:2) и удалений (2:1 в пользу «Фенера»).

В ответной игре, вернее в том куске матча, который успели сыграть до его отмены, голов не было, но без удаления не обошлось. Пепе выгнали с поля прямой красной карточкой за вот такую грязь:

Напряжение было слишком велико, и арбитр несколько раз останавливал игру из-за поведения болельщиков. На 58-й минуте матч был завершен. Фанаты забрасывали скамейку «Бешикташа» монетами, зажигалками, бутылками, пока это не переросло в настоящее безумие: сначала досталось запасному вратарю Толге Зенгину, а потом разбили голову главному тренеру Сенолу Гюнешу. «Бешикташ» принял решение уйти с поля.

Но это было еще не все: пострадал также ассистент Гюнеша – Эрдинц Гултекин, в тоннеле он появился с окровавленным лицом. Гюнешу же наложили пять швов и отправили в больницу как минимум до утра. По сообщению врача, серьезных повреждений нет, просто небольшая травма головы.

