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    Ужас в Турции. Фанаты «Фенербахче» покалечили тренера и сорвали матч


    5
    Голосов: 1
    20.04.2018 11:11
    Пострадал человек, который завоевал для сборной бронзу на ЧМ-2002.

    Предыстория

    Полуфиналы в Кубке Турции на этот раз сложились особенно феерично. Во-первых, не меньше позавчерашнего «Спартака» начудил «Галатасарай», которому достался середняк «Акхисар» – в гостях была добыта комфортная победа 2:1, но у себя дома фаворит получил в свои ворота дубль от украинца Евгения Селезнева (0:2) и вылетел из турнира.

    А во-вторых, в другом полуфинале сошлись стамбульские «Фенербахче» и «Бешикташ». Первый матч на поле «Бешикташа» – обычная турецкая жесть – много голов (2:2) и удалений (2:1 в пользу «Фенера»).

    Что случилось

    В ответной игре, вернее в том куске матча, который успели сыграть до его отмены, голов не было, но без удаления не обошлось. Пепе выгнали с поля прямой красной карточкой за вот такую грязь:

    Напряжение было слишком велико, и арбитр несколько раз останавливал игру из-за поведения болельщиков. На 58-й минуте матч был завершен. Фанаты забрасывали скамейку «Бешикташа» монетами, зажигалками, бутылками, пока это не переросло в настоящее безумие: сначала досталось запасному вратарю Толге Зенгину, а потом разбили голову главному тренеру Сенолу Гюнешу. «Бешикташ» принял решение уйти с поля.

    Но это было еще не все: пострадал также ассистент Гюнеша – Эрдинц Гултекин, в тоннеле он появился с окровавленным лицом. Гюнешу же наложили пять швов и отправили в больницу как минимум до утра. По сообщению врача, серьезных повреждений нет, просто небольшая травма головы.


    Дикость

    Она еще и в том, что сильнее всех пострадал человек, который добился самого значимого успеха в истории футбольной Турции – он привел сборную этой страны к бронзовым медалям на чемпионате мира. Фатих Терим известен немного больше, и он довел Турцию до бронзы на Евро-2008, но на ЧМ в Японии и Корее именно Сенол Гюнеш руководил той мощной командой с Рюштю, Бюлентом, Оканом, Эмре, Шашем, Нихатом, Шукюром и остальными героями, на которых изначально мало кто ставил.

    Реакция

    Как сказал после матча Толга Зенгин – «мы такое видели и раньше, но сейчас ситуация совсем вышла из-под контроля». В турецкой прессе прошедший вечер называют одним из самых ужасных в истории турецкого футбола. Некоторые считают, что ситуацию подогрел сам Гюнеш и его штаб постоянными апелляциями к судьям после удаления Пепе. Фанатов пытались успокоить футболисты «Фенербахче», но это было безуспешно.

    В заметке известного турецкого сайта Fanatik есть некоторые подробности: с фанатами «Фенера» во время матча конфликтовал Зенгин, к нему присоединился еще один игрок «Бешикташа» – Мустафа Пектемек. В это время Гюнеш вышел как раз в то место, где игроков закидывали мусором. Говорят, ему прилетело то, что предназначалось футболистам.

    Что дальше

    Решение в ближайшее время вынесут турецкие футбольные власти. Будет ли матч доигран, переигран или «Фенербахче» засчитают поражение – будет известно позже.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 апреля 2018, 00:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А как же прореагировало всё прогрессивное и дерьмократическое гейевропейское сообщество?! Отлучать из УЕФА турецкую федерацию не собираются?
      А-а... извините, это же не Россия.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Tostao 21 апреля 2018, 13:52

      ...они найдут русских в числе болельщиков-турок и будем ждать санкций. Думаю--мы и не удивимся!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 апреля 2018, 19:35

      Парадокс! Все отдыхающие в Турции уверяют, что там вполне приличное местное население и отдыхающие в полной безопасности. А на футбольных стадионах такой ужас!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      aurora5858 > cska-62 21 апреля 2018, 18:08

      дальше ворот отеля мало кто выходит. хотя вспомним несколько раз и резали внутри загородки наших.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > aurora5858 21 апреля 2018, 19:14

      Из моих личных друзей, родных и знакомых, ясное дело, больше посетителей Греции, где полно уехавших родных по моей греческой ветке. Там вообще все свои, вне зависимости от того, есть ли у тебя хоть какие-то греческие корни или их нет. Но у меня хорошая знакомая много лет работает в турагентстве. Говорит, что Турция отличается только тем, что это мусульманская страна, и мы им не братья, но местное население к туристам очень доброжелательно настроено. У неё не было ни одной жалобы на это. А вот на отели жалобы были. Турецкие бизнесмены хитроваты и жадноваты...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 20 апреля 2018, 16:00

      Ну Пепе всегда был мразотой..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 апреля 2018, 14:23

      Ну что вы удивляетесь. Турки же. Они всегда как животные себя вели. И матчи срывают, и с трибун все бросают, и автобусы забрасывают камнями.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 20 апреля 2018, 12:20

      Отморозки...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 апреля 2018, 12:20

      Хулиганы (с)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 20 апреля 2018, 12:07

      зверье

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 20 апреля 2018, 12:05

      Жесть

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 апреля 2018, 11:54

      Везде идиотов аморальных хватает.....здоровья тренеру!

      5
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