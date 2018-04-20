Ужас в Турции. Фанаты «Фенербахче» покалечили тренера и сорвали матч

Пострадал человек, который завоевал для сборной бронзу на ЧМ-2002.

Предыстория

Полуфиналы в Кубке Турции на этот раз сложились особенно феерично. Во-первых, не меньше позавчерашнего «Спартака» начудил «Галатасарай», которому достался середняк «Акхисар» – в гостях была добыта комфортная победа 2:1, но у себя дома фаворит получил в свои ворота дубль от украинца Евгения Селезнева (0:2) и вылетел из турнира.

А во-вторых, в другом полуфинале сошлись стамбульские «Фенербахче» и «Бешикташ». Первый матч на поле «Бешикташа» – обычная турецкая жесть – много голов (2:2) и удалений (2:1 в пользу «Фенера»).

Что случилось

В ответной игре, вернее в том куске матча, который успели сыграть до его отмены, голов не было, но без удаления не обошлось. Пепе выгнали с поля прямой красной карточкой за вот такую грязь:

Напряжение было слишком велико, и арбитр несколько раз останавливал игру из-за поведения болельщиков. На 58-й минуте матч был завершен. Фанаты забрасывали скамейку «Бешикташа» монетами, зажигалками, бутылками, пока это не переросло в настоящее безумие: сначала досталось запасному вратарю Толге Зенгину, а потом разбили голову главному тренеру Сенолу Гюнешу. «Бешикташ» принял решение уйти с поля.

Но это было еще не все: пострадал также ассистент Гюнеша – Эрдинц Гултекин, в тоннеле он появился с окровавленным лицом. Гюнешу же наложили пять швов и отправили в больницу как минимум до утра. По сообщению врача, серьезных повреждений нет, просто небольшая травма головы.





Дикость

Она еще и в том, что сильнее всех пострадал человек, который добился самого значимого успеха в истории футбольной Турции – он привел сборную этой страны к бронзовым медалям на чемпионате мира. Фатих Терим известен немного больше, и он довел Турцию до бронзы на Евро-2008, но на ЧМ в Японии и Корее именно Сенол Гюнеш руководил той мощной командой с Рюштю, Бюлентом, Оканом, Эмре, Шашем, Нихатом, Шукюром и остальными героями, на которых изначально мало кто ставил.

Реакция

Как сказал после матча Толга Зенгин – «мы такое видели и раньше, но сейчас ситуация совсем вышла из-под контроля». В турецкой прессе прошедший вечер называют одним из самых ужасных в истории турецкого футбола. Некоторые считают, что ситуацию подогрел сам Гюнеш и его штаб постоянными апелляциями к судьям после удаления Пепе. Фанатов пытались успокоить футболисты «Фенербахче», но это было безуспешно.

В заметке известного турецкого сайта Fanatik есть некоторые подробности: с фанатами «Фенера» во время матча конфликтовал Зенгин, к нему присоединился еще один игрок «Бешикташа» – Мустафа Пектемек. В это время Гюнеш вышел как раз в то место, где игроков закидывали мусором. Говорят, ему прилетело то, что предназначалось футболистам.

Что дальше

Решение в ближайшее время вынесут турецкие футбольные власти. Будет ли матч доигран, переигран или «Фенербахче» засчитают поражение – будет известно позже.