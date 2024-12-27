Текке рассказал, как в Турции относятся к русским

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Фатих Текке отреагировал на заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола. Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Если бы проводилось голосование, конечно, Турецкая федерация футбола проголосовала бы за возвращение России на международные турниры.

Никаких сомнений. В Турции отлично относятся к русским, это всем известно», – сказал Текке.