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    Текке рассказал, как в Турции относятся к русским

    Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Фатих Текке отреагировал на заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола. Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    «Если бы проводилось голосование, конечно, Турецкая федерация футбола проголосовала бы за возвращение России на международные турниры.

    Никаких сомнений. В Турции отлично относятся к русским, это всем известно», – сказал Текке.

    • Отстранение России длится с февраля 2022 года.
    • Сборная уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1735293935
    Местный ухилянт удавился поди , прочитав сие .
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