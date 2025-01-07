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    • «Трабзонспор» пока не договорился о выкупе игрока «Краснодара»

    «Трабзонспор» пока не договорился о выкупе игрока «Краснодара»

    «Трабзонспор» сейчас не не готов удовлетворить условия «Краснодара» по выкупу 29-летнего защитника Витора Тормены. По данным «Евро-Футбол.Ру», в турецком клубе рассчитывали выкупить бразильца за сумму меньше, чем запрашивает российский клуб. При этом трансфер всe ещe возможен, если «Краснодар» будет готов снизить цену.

    • Transfermarkt оценивает стоимость Тормены в 7 миллионов евро.
    • За «Краснодар» бразилец выступает с лета 2023 года после трансфера из «Браги» за 3 миллиона евро.
    • В этом сезоне Тормена провел за российский клуб 22 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с «Краснодаром» заканчивается летмо 2027 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    07.01.2025 11:35
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    Комментарии (1)
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    ss21
    1736256762
    Не самый сильный защитник. Думаю за 5 можно продать. И вернуть Бородина.
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