«Трабзонспор» пока не договорился о выкупе игрока «Краснодара»

«Трабзонспор» сейчас не не готов удовлетворить условия «Краснодара» по выкупу 29-летнего защитника Витора Тормены. По данным «Евро-Футбол.Ру», в турецком клубе рассчитывали выкупить бразильца за сумму меньше, чем запрашивает российский клуб. При этом трансфер всe ещe возможен, если «Краснодар» будет готов снизить цену.

Transfermarkt оценивает стоимость Тормены в 7 миллионов евро.

За «Краснодар» бразилец выступает с лета 2023 года после трансфера из «Браги» за 3 миллиона евро.

В этом сезоне Тормена провел за российский клуб 22 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Его контракт с «Краснодаром» заканчивается летмо 2027 года.