Икарди подтвердил отношения с девушкой, отправлявшей футболистам сборной Аргентины видео с мастурбацией

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди сообщил в соцсетях об отношениях с Чиной Суарес.

Футболист опубликовал совместное фото с девушкой и написал романтический пост.

Бывшая супруга аргентинца Ванда Нара обвиняла его в изменах с Чиной еще в 2021 году, когда тот выступал за «ПСЖ».

Тогда Икарди отрицал связь с этой девушкой, хотя Ванда нашла у него видео с мастурбацией Суарес.

Позднее выяснилось, что Чина отправляла подобные ролики интимного характера пятерым игрокам сборной Аргентины, включая Икарди.