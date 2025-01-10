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    • Икарди подтвердил отношения с девушкой, отправлявшей футболистам сборной Аргентины видео с мастурбацией

    Икарди подтвердил отношения с девушкой, отправлявшей футболистам сборной Аргентины видео с мастурбацией

    Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди сообщил в соцсетях об отношениях с Чиной Суарес.

    Футболист опубликовал совместное фото с девушкой и написал романтический пост.

    Бывшая супруга аргентинца Ванда Нара обвиняла его в изменах с Чиной еще в 2021 году, когда тот выступал за «ПСЖ».

    Тогда Икарди отрицал связь с этой девушкой, хотя Ванда нашла у него видео с мастурбацией Суарес.

    Позднее выяснилось, что Чина отправляла подобные ролики интимного характера пятерым игрокам сборной Аргентины, включая Икарди.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    DeStar
    1736461627
    прикольный икарди парень, вечно находит себе каких-то заметных потаскух, как будто что-то от куколда имеется)
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