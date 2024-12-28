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    Россия может встретиться с 28-й сборной мира

    Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал возможного соперника сборной России по футболу.

    По его словам, в следующем году команда Валерия Карпина может встретиться с Турцией, занимающей 28-е место в рейтинге ФИФА.

    «Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями.

    100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч?

    Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», – сказал Дегтярев.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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    Источник: «Вести»

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    28.12.2024 16:16
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    Комментарии (4)
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    k611
    1735395982
    Было бы неплохо
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    Foxitkuban
    1735397523
    Ну хоть что-то.
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    mutabor0992
    1735417577
    Может встретиться...А может и не встретиться.
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    Борис34684
    1735459968
    Верится с трудом.
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