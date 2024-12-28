Россия может встретиться с 28-й сборной мира

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал возможного соперника сборной России по футболу.

По его словам, в следующем году команда Валерия Карпина может встретиться с Турцией, занимающей 28-е место в рейтинге ФИФА.

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями.

100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч?

Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», – сказал Дегтярев.