Россия может встретиться с 28-й сборной мира

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал возможного соперника сборной России по футболу.
По его словам, в следующем году команда Валерия Карпина может встретиться с Турцией, занимающей 28-е место в рейтинге ФИФА.
«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями.
100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч?
Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», – сказал Дегтярев.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.