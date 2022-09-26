Филлип Коку
Тренер
|Имя
|Филлип
|Фамилия
|Коку
|Команда
|Витесс
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|29 октября 1970
|Имя
|Филлип
|Фамилия
|Коку
|Команда
|Витесс
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|29 октября 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Витесс
|2 : 0
|Утрехт
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|18.02.2023
|Волендам
|2 : 0
|Витесс
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|26.02.2023
|Витесс
|1 : 2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|03.03.2023
|Витесс
|0 : 1
|АЗ Алкмаар
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|11.03.2023
|Спарта
|3 : 1
|Витесс
|Голландия. Эредивизие, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Витесс
|21
|2
|5
|14
|Дата
|Матч
|13.11.2022
|Гоу Эхед Иглс
|2 : 2
|Витесс
|07.01.2023
|АЗ Алкмаар
|1 : 1
|Витесс
|15.01.2023
|Витесс
|0 : 0
|НЕК
|21.01.2023
|ПСВ
|1 : 0
|Витесс
|25.01.2023
|Витесс
|2 : 2
|Твенте
|28.01.2023
|Херенвен
|1 : 3
|Витесс
|04.02.2023
|Эммен
|2 : 2
|Витесс
|12.02.2023
|Витесс
|2 : 0
|Утрехт
|18.02.2023
|Волендам
|2 : 0
|Витесс
|26.02.2023
|Витесс
|1 : 2
|Аякс
|03.03.2023
|Витесс
|0 : 1
|АЗ Алкмаар
|11.03.2023
|Спарта
|3 : 1
|Витесс
|19.03.2023
|Витесс
|0 : 0
|ПСВ
|01.04.2023
|РКС Ваалвейк
|0 : 0
|Витесс
|08.04.2023
|Витесс
|0 : 0
|Гоу Эхед Иглс
|16.04.2023
|НЕК
|0 : 0
|Витесс
|23.04.2023
|Витесс
|0 : 0
|Экселсиор
|07.05.2023
|Фортуна
|0 : 0
|Витесс
|14.05.2023
|Витесс
|0 : 0
|Камбур
|21.05.2023
|Витесс
|0 : 0
|Гронинген
|28.05.2023
|Фейеноорд
|0 : 0
|Витесс