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    Филлип Коку

    Тренер
    Имя Филлип
    Фамилия Коку
    Команда Витесс
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 29 октября 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Витесс 2 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 21 тур
    18.02.2023 Волендам 2 : 0 Витесс Голландия. Эредивизие, 22 тур
    26.02.2023 Витесс 1 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    03.03.2023 Витесс 0 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 24 тур
    11.03.2023 Спарта 3 : 1 Витесс Голландия. Эредивизие, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Витесс 21 2 5 14
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Гоу Эхед Иглс 2 : 2 Витесс
    07.01.2023 АЗ Алкмаар 1 : 1 Витесс
    15.01.2023 Витесс 0 : 0 НЕК
    21.01.2023 ПСВ 1 : 0 Витесс
    25.01.2023 Витесс 2 : 2 Твенте
    28.01.2023 Херенвен 1 : 3 Витесс
    04.02.2023 Эммен 2 : 2 Витесс
    12.02.2023 Витесс 2 : 0 Утрехт
    18.02.2023 Волендам 2 : 0 Витесс
    26.02.2023 Витесс 1 : 2 Аякс
    03.03.2023 Витесс 0 : 1 АЗ Алкмаар
    11.03.2023 Спарта 3 : 1 Витесс
    19.03.2023 Витесс 0 : 0 ПСВ
    01.04.2023 РКС Ваалвейк 0 : 0 Витесс
    08.04.2023 Витесс 0 : 0 Гоу Эхед Иглс
    16.04.2023 НЕК 0 : 0 Витесс
    23.04.2023 Витесс 0 : 0 Экселсиор
    07.05.2023 Фортуна 0 : 0 Витесс
    14.05.2023 Витесс 0 : 0 Камбур
    21.05.2023 Витесс 0 : 0 Гронинген
    28.05.2023 Фейеноорд 0 : 0 Витесс
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