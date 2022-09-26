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Филлип Коку
Филлип Коку
Нидерланды
29 октября 1970 (56)
Тренер
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Экс-капитан сборной Нидерландов возглавил «Витесс»
2022.09.26 22:16
«Дерби Каунти» уволил Коку. Клуб идет в Чемпионшипе последним
2020.11.14 20:40
Коку сменил Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»
2019.07.05 12:18
Sky Sports: Коку сменит Лэмпарда в «Дерби Каунти»
2019.07.03 01:34
Экс-игрок «Барселоны» Коку близок к назначению на пост главного тренера «Андерлехта»
2018.12.20 23:39
«Фенербахче» уволил Коку
2018.10.29 13:27
Победитель ЛЧ-2006 и вице-чемпион мира-2014 Ван Боммел возглавил «ПСВ»
2018.06.22 13:08
4
Коку: «Переход Проппера в «Зенит»? Им некуда спешить»
2017.02.05 14:56
2
Коку: «Цель в матче с «Ростовом» – победа. Хотим показать, на что способны дома»
2016.12.06 09:54
9
Коку: «Фанаты «Атлетико» поддерживают своих от и до»
2016.11.23 08:15
Коку: «У ПСВ есть шанс добиться положительного результата в Мюнхене»
2016.10.19 11:30
1
Коку: «ПСВ хочет победить «Ростов», но будет доволен и ничьей»
2016.09.27 20:25
4
Коку: «Зинченко подходит нам, но он должен завоевать место в составе ПСВ»
2016.09.07 20:22
Коку: «ПСВ не против, если дело дойдет до серии пенальти»
2016.03.15 09:57
3
Коку: «Нам есть за что биться в Мадриде»
2016.02.25 07:45
Коку продлил договор с ПСВ
2015.12.14 22:26
Коку: «ЦСКА – очень сложный соперник»
2015.12.09 09:27
4
ПСВ – ЦСКА. Онлайн-трансляция
2015.12.08 21:31
8
Поульсен и Лестьенн не помогут ПСВ в матче с ЦСКА
2015.12.07 19:09
Коку: «ПСВ будет стараться играть на победу»
2015.12.07 18:07
Коку: «Я доволен результатом матча»
2015.11.26 11:28
Коку: «Мы вернулись в гонку»
2015.11.04 12:14
Коку: «Матчи с «Вольфсбургом» будут решающими»
2015.10.21 13:45
Коку: «Мы не были готовы тактически»
2015.10.01 00:51
Коку: «Рассчитываю на высокий культурный уровень болельщиков ЦСКА»
2015.09.29 20:53
2
В Москву отправятся 19 игроков ПСВ
2015.09.29 11:37
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Морено и Коку навестили Шоу в больнице
2015.09.18 21:00
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