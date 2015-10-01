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    Коку: «Мы не были готовы тактически»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку рассказал о своих впечатлениях от проигранного матча второго тура Лиги чемпионов против ЦСКА (3:2)

    «В первом тайме много не получалось, но после перерыва было несколько шансов сравнять, я могу похвалить команду за второй тайм», – говорит Коку.

    Наставник считает, что его команда тактически была слабее.

    «Мы имели в основе не всех ключевых игроков и оказались не готовы тактически. Зато во втором тайме мы не пали духом, много владели мячом и показали командный дух».

    Кроме того, голландец прокомментировал сильные и слабые стороны соперника.

    «Креативные и быстрые игроки в атаке – это сильная сторона. А слабую вы видели во втором тайме».

    Также Коку поведал о причинах замены Лестьенна, который забил оба гола ПСВ в этой игре.

    «Лестьенн не до конца восстановился после травмы, но забил два мяча. Мы не могли рисковать его здоровьем, поэтому заменили его».

    Источник: Sports.ru

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    01.10.2015 00:51
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