Коку: «Мы не были готовы тактически»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку рассказал о своих впечатлениях от проигранного матча второго тура Лиги чемпионов против ЦСКА (3:2)

«В первом тайме много не получалось, но после перерыва было несколько шансов сравнять, я могу похвалить команду за второй тайм», – говорит Коку.

Наставник считает, что его команда тактически была слабее.

«Мы имели в основе не всех ключевых игроков и оказались не готовы тактически. Зато во втором тайме мы не пали духом, много владели мячом и показали командный дух».

Кроме того, голландец прокомментировал сильные и слабые стороны соперника.

«Креативные и быстрые игроки в атаке – это сильная сторона. А слабую вы видели во втором тайме».

Также Коку поведал о причинах замены Лестьенна, который забил оба гола ПСВ в этой игре.

«Лестьенн не до конца восстановился после травмы, но забил два мяча. Мы не могли рисковать его здоровьем, поэтому заменили его».