Статистика по турнирам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур