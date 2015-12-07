Коку: «ПСВ будет стараться играть на победу»

Главный тренер голландского ПСВ Филлип Коку знает о проблемах, которые ЦСКА испытывал в последних матчах, и постарается ими воспользоваться.

«В российском футболе много техничных футболистов. Множество команд стараются играть вторым номером и поэтому имеют преимущество на контратаках. Что касается результатов ЦСКА в последних матчах, то да, я следил за играми и смотрел все матчи.

ПСВ будет стараться играть на победу. В связи с этим отдаст все силы ради положительного результата. Это очень важный матч для всех ребят, все должны показать себя на хорошем уровне. Для меня это одна из самых важных игр в карьере на сегодняшний момент.

Мы будем стараться победить и выйти дальше в Лиге чемпионов», – заявил Коку.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.