Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Коку: «ПСВ будет стараться играть на победу»

    Главный тренер голландского ПСВ Филлип Коку знает о проблемах, которые ЦСКА испытывал в последних матчах, и постарается ими воспользоваться.

    «В российском футболе много техничных футболистов. Множество команд стараются играть вторым номером и поэтому имеют преимущество на контратаках. Что касается результатов ЦСКА в последних матчах, то да, я следил за играми и смотрел все матчи.

    ПСВ будет стараться играть на победу. В связи с этим отдаст все силы ради положительного результата. Это очень важный матч для всех ребят, все должны показать себя на хорошем уровне. Для меня это одна из самых важных игр в карьере на сегодняшний момент.

    Мы будем стараться победить и выйти дальше в Лиге чемпионов», – заявил Коку.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 18:07
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996639
    numo451234
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+