Коку: «Рассчитываю на высокий культурный уровень болельщиков ЦСКА»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку посетил предматчевую пресс-конференцию, посвященную игре Лиги чемпионов против ЦСКА.

«Мы следили за последними матчами ЦСКА, отмечу качество этой команды. Считаю, что достаточно хорошо изучили соперника, хотя в целом ЦСКА в Голландии не так хорошо известен», – говорит Коку.

Также наставник прокомментировал возможные проявления расизма со стороны фанатов ЦСКА.

«Невозможно подготовиться как следует к такому поведению. Но у нас есть опыт противостояния самым разным командам. А вообще, я рассчитываю на высокий культурный уровень болельщиков ЦСКА»

Матч ЦСКА – ПСВ состоится в среду 30 сентября.