В Москву отправятся 19 игроков ПСВ

Наставник ПСВ Филипп Коку назвал имена 19 игроков, которые отправятся в Москву на матч группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Ранее уже сообщалось, что встречу пропустят нападающие Люк де Йонг и Люк де Йонг, полузащитник Андрес Гуардадо и защитник Йетро Виллемс.

В Москве имеют шанс появиться на поле следующие футболисты ПСВ: Йерун Зут, Ремко Пасвер, Найджел Бертрамс, Эктор Морено, Сантьяго Ариас, Джеффри Брума, Дэви Преппер, Гастон Перейро, Стайн Схарс, Адам Махер, Люсиано Нарсингх, Симон Поульсен, Максим Лестьенн, Юрген Локадиа, Джошуа Бренет, Рай Флут, Стевен Бергвайн, Йоррит Хендрикс, Йорди де Вайс.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – ПСВ состоится во вторник, 30 сентября, в 21:45 по московскому времени на «Арене Химки».