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    Победитель ЛЧ-2006 и вице-чемпион мира-2014 Ван Боммел возглавил «ПСВ»

    Пресс-служба «ПСВ» сообщила о назначении Марка ван Боммела на должность главного тренера команды.

    41-летний голландец сменил в должности Филлипа Коку, который возглавил «Фенербахче».

    В 2017 году ван Боммел принял молодежный состав команды из Эйндховена. По словам генерального менеджера клуба Тона Гербрандса, специалист набрался опыта для работы главного тренера.

    В начале года голландец стал помощником главного тренера сборной Австралии Берта ван Марвейка.

    Ван Боммел завершил карьеру в 2013 году в качестве полузащитника «ПСВ». За 21 год в профессиональном футболе он также выступал «Фортуну», «Барселону», «Баварию» и «Милан». На клубном уровне экс-футболист выиграл 20 трофеев, включая Лигу чемпионов и национальные чемпионаты Голландии, Испании, Германии и Италии.

    В составе сборной Голландии дошел до финала ЧМ-2010 в ЮАР, где команда уступила испанцам (0:1).

    Источник: Twitter

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    22.06.2018 13:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Ailend 22 июня 2018, 21:34

      Вице чемпион 2014 ? а не 2010?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 18:33

      классным, неуступчивым и боевитым игроком был! удачи ему в первом, серьезном тренерском опыте!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 июня 2018, 17:21

      Удачи, кэп.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июня 2018, 17:08

      Удачи, Марк!

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