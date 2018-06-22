Победитель ЛЧ-2006 и вице-чемпион мира-2014 Ван Боммел возглавил «ПСВ»

Пресс-служба «ПСВ» сообщила о назначении Марка ван Боммела на должность главного тренера команды.

41-летний голландец сменил в должности Филлипа Коку, который возглавил «Фенербахче».

В 2017 году ван Боммел принял молодежный состав команды из Эйндховена. По словам генерального менеджера клуба Тона Гербрандса, специалист набрался опыта для работы главного тренера.

В начале года голландец стал помощником главного тренера сборной Австралии Берта ван Марвейка.

Ван Боммел завершил карьеру в 2013 году в качестве полузащитника «ПСВ». За 21 год в профессиональном футболе он также выступал «Фортуну», «Барселону», «Баварию» и «Милан». На клубном уровне экс-футболист выиграл 20 трофеев, включая Лигу чемпионов и национальные чемпионаты Голландии, Испании, Германии и Италии.

В составе сборной Голландии дошел до финала ЧМ-2010 в ЮАР, где команда уступила испанцам (0:1).