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    Коку: «ЦСКА – очень сложный соперник»

    Главный тренер ПСВ Филип Коку на протяжении всего матча с ЦСКА следил за ходом параллельной игры «Вольфсбурга» и «Манчестер Юнайтед».

    «Мы постоянно отслеживали ситуацию в параллельном матче. ЦСКА – очень сложный соперник. На протяжении первых 60 минут мы источали опасность только до тех пор, пока не оказывались близ штрафной соперника.

    Болельщики сегодня были просто потрясающими, они пели и поддерживали нас все 90 минут. Это наделяет команду новыми силами, это не нравится сопернику. Такая атмосфера делает команду сильнее. После пропущенного гола мы сразу взяли себя в руки. Показали, что не сломлены», – признался Коку.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА закончился со счетом 2:1. Армейцы не смогли выйти в Лигу Европы, а команда Филлипа Коку прошла в плей-офф Лиги чемпионов вместе с немецким «Вольфсбургом».

    Источник: УЕФА

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    09.12.2015 09:27
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    Комментарии (5)
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    ЖОРРО
    1449648198
    Браво Коку!Удачи вам...хотя,думаю в плей офф будет всё печально.P.S. Жаль ЦСКА,но ПСВ были лучше!
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    dimkka
    1449663616
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    ologreds
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    numo451388
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