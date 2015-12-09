Коку: «ЦСКА – очень сложный соперник»

Главный тренер ПСВ Филип Коку на протяжении всего матча с ЦСКА следил за ходом параллельной игры «Вольфсбурга» и «Манчестер Юнайтед».

«Мы постоянно отслеживали ситуацию в параллельном матче. ЦСКА – очень сложный соперник. На протяжении первых 60 минут мы источали опасность только до тех пор, пока не оказывались близ штрафной соперника.

Болельщики сегодня были просто потрясающими, они пели и поддерживали нас все 90 минут. Это наделяет команду новыми силами, это не нравится сопернику. Такая атмосфера делает команду сильнее. После пропущенного гола мы сразу взяли себя в руки. Показали, что не сломлены», – признался Коку.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА закончился со счетом 2:1. Армейцы не смогли выйти в Лигу Европы, а команда Филлипа Коку прошла в плей-офф Лиги чемпионов вместе с немецким «Вольфсбургом».