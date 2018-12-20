Экс-игрок «Барселоны» Коку близок к назначению на пост главного тренера «Андерлехта»

Бывший футболист «Барселоны» Филипп Коку вскоре может возглавить бельгийский «Андерлехт». Такой информацией располагает RTBF.

Сейчас брюссельский коллектив пребывает без тренера. О подписании контракта с голландцем могут объявить уже на этой неделе.