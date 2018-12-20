Экс-игрок «Барселоны» Коку близок к назначению на пост главного тренера «Андерлехта»

Бывший футболист «Барселоны» Филипп Коку вскоре может возглавить бельгийский «Андерлехт». Такой информацией располагает RTBF.
Сейчас брюссельский коллектив пребывает без тренера. О подписании контракта с голландцем могут объявить уже на этой неделе.
- В качестве главного тренера Коку работал в ПСВ (2013-2018 годы) и «Фенербахче» (2018 год).
- Высшее достижение Коку в качестве игрока – победа в Примере с «Барселоной» (сезон-1998/99).
- Будучи тренером, экс-футболист дважды побеждал в чемпионате Голландии.