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    Экс-игрок «Барселоны» Коку близок к назначению на пост главного тренера «Андерлехта»

    Бывший футболист «Барселоны» Филипп Коку вскоре может возглавить бельгийский «Андерлехт». Такой информацией располагает RTBF.

    Сейчас брюссельский коллектив пребывает без тренера. О подписании контракта с голландцем могут объявить уже на этой неделе.

    • В качестве главного тренера Коку работал в ПСВ (2013-2018 годы) и «Фенербахче» (2018 год).
    • Высшее достижение Коку в качестве игрока – победа в Примере с «Барселоной» (сезон-1998/99).
    • Будучи тренером, экс-футболист дважды побеждал в чемпионате Голландии.

    Источник: RTBF

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    20.12.2018 23:39
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