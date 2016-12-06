Коку: «Цель в матче с «Ростовом» – победа. Хотим показать, на что способны дома»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился ожиданиями от домашнего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова». По словам голландского специалиста, его подопечным необходимо использовать свои шансы в игре с российской командой и победить.

«Уверен, шансы у нас будут. Не слишком много, поэтому нужно их использовать. «Ростов» может сыграть очень прямолинейно, у этой команды хорошие форварды. С другой стороны в России мы продемонстрировали, что в состоянии создавать опасные моменты, могли даже выиграть. Это матчи высшей категории. Да, есть давление, да, это вызов, но мы хотим показать, на что способны на своем поле. Наша цель – победа», – сказал Коку.

Напомним, что матч между ПСВ и «Ростовом» пройдет сегодня в Эйндховене, начало – в 22:45 по московскому времени.