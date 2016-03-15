Коку: «ПСВ не против, если дело дойдет до серии пенальти»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился своими ожиданиями перед ответным матчем против мадридского «Атлетико».

«Мы неоднократно играли против грандов на больших аренах. Атмосфера должна придать игрокам дополнительную энергию, даже если трибуны против них. На этом стадионе всегда бурлящая обстановка, и с приходом Диего Симеоне она за последние годы стала только жарче.

Мы намерены пробиться дальше и не против, если дело дойдет до серии пенальти, хотя играть на 0:0 очень сложно. Нужно играть в футбол, а не только обороняться. Мы выложимся полностью. Это наш шанс, легко не будет, но мы должны верить в себя. Нужно биться за победу или ничью», - заявил Коку.

Напомним, в первом поединке между командами была зафиксирована ничья 0:0.